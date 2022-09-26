© Primăria Sectorului 1

Une évaluation des incidences sur la sécurité routière et de nouveaux plans visent à réduire le nombre de décès sur les routes dans le 1 er arrondissement de Bucarest.

Les conseils seront fournis au titre du programme « Plateforme pour des transports plus sûrs – Conseil en sécurité routière ».

L’appui consultatif jette les bases de futurs financements par la BEI.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, et Clotilde Armand, la maire du 1er arrondissement de Bucarest, ont signé ce jour un accord portant sur des services de conseil visant à améliorer la sécurité routière dans le 1er arrondissement de la capitale roumaine.

« Aujourd’hui, nous avons signé un accord avec la Banque européenne d’investissement concernant des services de conseil afin d’améliorer, sur la base des meilleures pratiques, le plan de sécurité routière mis en œuvre dans le 1er arrondissement. Le savoir-faire sans pareil de la Banque européenne d’investissement nous aidera à adapter les mesures prises dans notre arrondissement en nous inspirant des systèmes de sécurité routière les plus efficaces d’Europe. Cela nous permettra d’atteindre notre objectif final, qui est de réduire le nombre d’accidents de la route », a déclaré Clotilde Armand, maire du 1er arrondissement de Bucarest.

Christian Kettel-Thomsen, vice-président de la BEI : « Le soutien consultatif que nous apportons grâce à la Plateforme pour des transports plus sûrs joue un rôle majeur dans la lutte pour promouvoir la sécurité routière et atteindre l’objectif de l’UE, à savoir réduire à zéro le nombre de décès sur les routes d’ici 2050. Cet appui aidera le 1er arrondissement de Bucarest à définir les mesures appropriées pour canaliser les investissements à même d’avoir une incidence sur la sécurité et la vie des citoyens roumains. »

L’administration du 1er arrondissement de Bucarest a sollicité auprès de la BEI un financement et un soutien sous forme de conseils afin d’améliorer sa sécurité routière. Les autorités municipales ont notamment besoin d’une assistance pour élaborer une évaluation des incidences sur la sécurité routière, qui estimera les effets de toute une série de mesures en faveur de la sécurité routière. L’appui consultatif fourni par la Plateforme européenne de conseil en investissement, soutenue par la BEI et la Commission européenne, aura pour but de tester la faisabilité et la viabilité des projets proposés, tout en fournissant des suggestions et en étant une source d’inspiration pour d’autres améliorations du système de sécurité routière.

Parallèlement à l’élaboration de l’évaluation des incidences sur la sécurité routière, des spécialistes de la BEI et des prestataires de services externes recueilleront et analyseront les données et informations disponibles sur les accidents et les blessés de la route dans le 1er arrondissement de Bucarest, en identifiant les types d’accidents les plus courants et les lieux où ils se produisent le plus fréquemment. Le soutien consultatif comprendra l’examen des projets et programmes visant la sécurité routière déjà mis au point par la municipalité, donnant lieu à une proposition de mesures d’amélioration supplémentaires d’un coût total pouvant aller jusqu’à 20 millions d’EUR.

Fournis au titre de la Plateforme pour des transports plus sûrs – Conseil en sécurité routière, les services de conseil permettront d’élargir et de renforcer l’expertise disponible, améliorant ainsi les ressources financières et les possibilités de financement d’investissements dans la sécurité routière et jetant les bases pour un éventuel prêt de la BEI.

Lancée en 2019, la « Plateforme pour des transports plus sûrs – Conseil en sécurité routière » fournit un accès unique à la gamme complète de services de conseil et de produits financiers existants proposés par la BEI et la Commission européenne. Elle contribue à guider les parties potentiellement intéressées jusqu’aux instruments d’emprunt et de financement appropriés. Le guichet unique est hébergé par la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) et son site web contient un formulaire de contact, un exercice d’évaluation des besoins et il recense des actions de sensibilisation.

Informations générales

L’administration du 1er arrondissement de Bucarest est un emprunteur actuel de la BEI. Deux opérations de financement d’interventions de rénovation thermique dans des bâtiments résidentiels ont été signées depuis 2011, pour un montant total de 190 millions d’EUR.

À propos de la Plateforme européenne de conseil en investissement

La Plateforme européenne de conseil en investissement est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Elle offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. S’appuyant sur le succès de la Plateforme de conseil et d’autres programmes de conseil, la BEI et la Commission européenne sont convenues de fournir une expertise technique, financière et stratégique aux promoteurs de projets, aux autorités régionales et nationales et aux intermédiaires financiers dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU.