©Karollyne Hubert/ Unsplash

L’Ukraine a reçu un premier montant de 500 millions d’euros de soutien immédiat qui lui permettra de répondre à ses besoins les plus urgents.

Cette aide fait partie de la deuxième enveloppe de 1,59 milliard d’euros mise en place, en étroite collaboration avec la Commission européenne, au titre de la réponse urgente de la BEI en solidarité avec l’Ukraine.

Le premier train de mesures d’aide d’urgence de 668 millions d’euros a été entièrement décaissé dans le mois qui a suivi le début de la guerre d’agression non provoquée de la Russie contre l’Ukraine.

Hier, la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE, a décaissé les premières tranches de la réponse d’urgence en solidarité avec l’Ukraine dotée de 1,59 milliard d’euros, couverte par une garantie de l’UE.

Les 500 millions d’EUR décaissés aideront les autorités ukrainiennes à répondre aux besoins de financement prioritaires à court terme et à effectuer les réparations urgentes des routes, infrastructures ferroviaires et ponts endommagés. Cette aide soutiendra également des entreprises publiques stratégiques, comme Ukravtodor, l’agence publique ukrainienne des infrastructures routières, et Ukrzaliznytsya, la compagnie ferroviaire nationale. Les réparations du réseau ferroviaire, des routes et des ponts permettront à l’Ukraine d’assurer la circulation des personnes, des marchandises et des céréales. L’Ukraine étant l’un des plus gros exportateurs de céréales au monde, ces interventions vitales aideront son économie à se redresser et amélioreront sa connectivité avec l’UE.

L’aide de 1,59 milliard d’EUR que la BEI a accordée dans le cadre de sa réponse d’urgence en solidarité avec l’Ukraine, soutenue par des garanties du budget de l’UE, se compose de deux volets d’intervention :

une assistance immédiate de 1,05 milliard d’euros, dont un demi-milliard a été entièrement décaissé le 14 septembre 2022, d’autres versements étant prévus pour les prochains jours ;

et 540 millions d’euros pour la reprise des projets que la Banque finance en Ukraine. La BEI continue de soutenir le pays en finançant ses projets en cours à mesure qu’ils progressent.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Aux côtés de nos partenaires de l’UE, notre solidarité et notre soutien à l’Ukraine restent entiers. Nous avons décaissé 500 millions d’EUR au titre de notre deuxième réponse d’urgence en solidarité avec l’Ukraine, dotée de 1,59 milliard d’euros. Ce plan d’urgence a été mis en place conjointement avec la Commission européenne afin d’aider l’Ukraine à faire face à des besoins d’investissement urgents, qu’il s’agisse de réseaux d’infrastructures ou de la fourniture de services de base à la population. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités ukrainiennes pour faire en sorte que le pays puisse conserver et reprendre ses fonctions les plus essentielles face à ces défis et souffrances énormes. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne pour une économie au service des personnes : « Ce premier décaissement au titre de la réponse d’urgence de la BEI récemment approuvée, dotée de 1,59 milliard d’euros et bénéficiant de garanties de l’UE, aura un impact réel sur le terrain en Ukraine. Il permettra au pays de répondre à ses besoins de financement les plus urgents et de réparer des infrastructures routières et ferroviaires essentielles endommagées à la suite de l’agression russe. Ce soutien est vital pour la population et l’économie ukrainiennes. Ce premier versement de 500 millions d’euros témoigne de l’engagement indéfectible de l’UE à soutenir l’Ukraine. D’autres versements suivront ce mois-ci, conformément à cet engagement. »

Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances : « Nous sommes reconnaissants à l’Union européenne et à sa banque, la BEI, d’être aux côtés de l’Ukraine. Votre soutien continu est crucial pour le peuple ukrainien, la stabilité économique et la résilience générale du pays. Les premières tranches versées au titre de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine dotée de 1,59 milliard d’euros, permettront au pays de réparer les infrastructures endommagées les plus essentielles, notamment celles destinées au transport routier et ferroviaire.

Depuis le début de la guerre d’agression de la Russie, les institutions et les États membres de l’UE sont restés unis dans leur soutien sans faille à l’Ukraine, dans le cadre de la réponse coordonnée de l’Équipe Europe. Découvrez plus en détail l’aide apportée à ce jour sur la page web de la Commission européenne et sur le site web de la BEI.