Une délégation de la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE, dirigée par la vice-présidente Gelsomina Vigliotti, va effectuer une visite de deux jours à Malte au début de la semaine prochaine en vue de renforcer la coopération avec les partenaires publics et privés, d’annoncer de nouveaux financements en faveur du secteur des télécommunications et de lancer le programme InvestEU dans le pays.

Il s’agira de la première visite de haut niveau qu’effectuera Gelsomina Vigliotti à Malte depuis sa nomination en tant que vice-présidente de la BEI en octobre 2021.

« La banque de l’UE soutient la croissance économique à Malte depuis 1979 ; elle a prêté plus de 710 millions d’EUR en faveur des secteurs de l’énergie, de l’eau, des télécommunications, des infrastructures et des investissements du secteur privé. Mes collègues et moi-même aurons à cœur de discuter de possibilités supplémentaires de financement en faveur des secteurs privé et public afin de renforcer encore l’engagement de la BEI dans le pays », a déclaré Gelsomina Vigliotti.

5 septembre (12 h 30-13 h 30, heure de Luxembourg) : Annonce d’un soutien essentiel au secteur des télécommunications à Malte

La BEI annoncera son engagement à aider le secteur des télécommunications à Malte ; elle appuiera le déploiement d’infrastructures de télécommunications mobiles 5G de pointe et la mise en place accélérée de la connectivité des réseaux à haut débit dans le pays.

La cérémonie de signature aura lieu le 5 septembre à 12 h 30 à la Chambre de Commerce de Malte, à La Valette.

5 septembre (14 h-17 h, heure de Luxembourg) : Financement de la transition vers une économie neutre en carbone, conférence organisée par la Banque centrale de Malte et la BEI

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI, et Gilles Badot, de la direction des opérations de la BEI, prendront la parole lors de la conférence sur le financement de la transition vers une économie neutre en carbone, organisée par la Banque centrale de Malte, en collaboration avec la banque de l’UE. Cette conférence se concentrera sur les besoins et les priorités en matière d’investissement à Malte à la suite de la pandémie de COVID-19 et sur la manière dont l’ajustement structurel de l’économie, dans le cadre de la transition écologique et numérique, peut rendre le pays plus résilient aux chocs actuels et futurs.

6 septembre (9 h-13 h, heure de Luxembourg) : Lancement du programme InvestEU dans le pays

La représentation de la Commission européenne à Malte et le Groupe BEI se félicitent du lancement du programme InvestEU à La Valette, le 6 septembre 2022. InvestEU, le nouveau programme phare destiné à soutenir les investissements dans l’Union européenne, fournit des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il contribuera également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique.

