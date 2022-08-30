© MAHLE

La BEI accorde un prêt de 300 millions d’EUR pour soutenir des investissements dans des technologies relatives aux véhicules électriques à batterie, hybrides rechargeables et à pile à combustible.

MAHLE mènera des activités de recherche-développement en Allemagne et dans sept autres pays de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient la recherche-développement du quatrième équipementier automobile allemand MAHLE en lui prêtant 300 millions d’EUR pour accélérer l’électrification des véhicules et la décarbonation du trafic routier. Ses projets comprennent des investissements dans des technologies respectueuses de l’environnement, notamment dans les domaines suivants : les composants de moteurs électriques et de batteries, la gestion thermique, les systèmes de refroidissement et de gestion de la qualité de l’air, les composants de moteurs à hydrogène et à pile à combustible ainsi que l’électronique de puissance et les moteurs de traction.

MAHLE travaille actuellement sur la mobilité de demain, neutre pour le climat, en mettant l’accent sur les domaines stratégiques de l’électromobilité et de la gestion thermique ainsi que sur d’autres technologies visant à réduire les émissions de CO 2 , par exemple sur les piles à combustible et les moteurs à combustion à haut degré d’efficacité fonctionnant avec des carburants de synthèse ou de l’hydrogène. Le groupe réalise déjà plus de 60 % de son chiffre d’affaires en dehors des moteurs à combustion interne destinés aux voitures particulières. D’ici 2030, cette part devrait passer à 75 %.

Suivant ses critères de prêt, la BEI est en mesure de financer une part importante des projets de recherche-développement de MAHLE, puisque les investissements de l’entreprise dans les technologies durables visent à réduire considérablement l’empreinte carbone des moyens de transport.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action en faveur du climat : « Nous sommes fiers de soutenir la recherche-développement de MAHLE dans les technologies innovantes des véhicules à émissions nulles. Grâce à cet investissement, nous contribuerons ensemble à l’existence d’un système de transport européen plus efficace et plus durable. Le projet s’inscrit dans le droit fil de la Feuille de route de la banque du climat en contribuant à la réalisation des objectifs internationaux de politique climatique. Il s’agit d’un projet véritablement européen, car les activités de recherche sont menées en Allemagne et dans sept autres pays de l’UE. »

Michael Frick, président par intérim du conseil d’administration de MAHLE et directeur financier, se félicite de cette coopération. « MAHLE repose sur de solides fondations et prendre ses responsabilités fait partie de son ADN. Nous considérons l’accord de Paris sur le climat comme un mandat impératif visant à réduire au minimum les émissions qu’engendre le trafic routier. Grâce à nos investissements dans des technologies à émissions nulles, nous accélérons la transition vers une réduction de l’empreinte carbone, contribuant ainsi à rendre la mobilité individuelle plus efficace, plus durable et donc plus respectueuse de l’environnement. »

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

MAHLE est un partenaire majeur en matière de développement international. Équipementier automobile de premier plan, il compte des clients dans les secteurs des voitures particulières et des véhicules utilitaires. Ce groupe axé sur les technologies a été fondé en 1920, et son siège social est situé à Stuttgart (Allemagne). Le portefeuille de ses produits couvre tous les principaux domaines des technologies relatives aux groupes motopropulseurs et à la climatisation destinées aux systèmes d’entraînement électriques et autres, ainsi qu’aux moteurs à combustion à haut degré d’efficacité. Les produits de MAHLE sont présents dans un véhicule sur deux à l’échelle mondiale. Ses composants et systèmes sont également utilisés en dehors des véhicules routiers ; ils équipent des applications stationnaires, des machines mobiles, des navires et du matériel ferroviaire. En 2021, MAHLE a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’EUR. Il est présent dans plus de 30 pays et compte un effectif de plus de 71 000 personnes réparties sur 160 sites de production et 12 grands centres de recherche-développement. (Dernière révision : 31 décembre 2021)