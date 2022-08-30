© Tapojarvi

Les fonds de la banque de l’UE couvriront l’investissement de Tapojärvi dans une usine innovante de traitement et de valorisation des scories en Ombrie (Italie).

Le projet favorise la transition vers une économie circulaire qui réduit l’impact environnemental de la fabrication d’acier inoxydable.

Ce financement de la BEI bénéficie d’une garantie de l’UE au titre du Plan d’investissement pour l’Europe.

Réduire l’impact environnemental de la sidérurgie tout en favorisant la transition vers une économie circulaire et le développement de processus innovants : c’est le principal objectif du prêt de 18 millions d’EUR accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) à Tapojärvi, une entreprise familiale finlandaise de taille intermédiaire fondée en 1955 et spécialisée dans les services de manutention, de transformation et de recyclage pour les industries minières et sidérurgiques.

Les fonds de la BEI, soutenus par une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe, couvriront l’investissement de Tapojärvi dans une usine innovante de transformation et de valorisation des scories située en Ombrie (Italie).

Ce projet couvrira également les phases d’essai et d’exploitation initiale afin de transformer les scories en sous-produits de valeur et de réduire la mise en décharge. Cela impliquera le déploiement de technologies de fabrication avancées conformes aux principes de l’industrie 4.0, l’introduction de produits recyclés innovants principalement destinés à la construction ainsi que la réduction de la consommation de ressources naturelles et de matières premières. En conséquence, le projet appuiera la transition vers une économie circulaire et contribuera à réduire l’empreinte environnementale d’une industrie très polluante.

En outre, le projet renforcera la compétitivité de Tapojärvi et stimulera la création d’emplois en Ombrie, une région italienne relevant de l’objectif de cohésion dont les taux de chômage sont plus élevés que la moyenne de l’Union européenne. Le projet devrait contribuer à la création de plus de 500 emplois au cours de la phase de mise en œuvre.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Des opérations comme celle signée avec Tapojärvi sont essentielles pour soutenir la transition vers une économie plus circulaire et plus durable, car elles contribuent à réduire l’empreinte environnementale des usines de production d’acier inoxydable grâce à la récupération de matières premières précieuses. L’économie circulaire est un instrument essentiel pour lutter contre les changements climatiques et réduire la dépendance des entreprises aux importations auprès de tiers. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Je salue le soutien apporté par la BEI, avec l’appui du Plan d’investissement pour l’Europe, à l’entreprise finlandaise Tapojärvi. Ce financement sera destiné à une usine industrielle innovante en Ombrie. Il contribuera à de nouvelles méthodes de transformation des scories en sous-produits de valeur et de réduction de la mise en décharge. Ce faisant, le projet soutiendra l’économie régionale et la création de 500 emplois dans la phase de mise en œuvre, tout en augmentant le recyclage et en réduisant la consommation de ressources naturelles et de matières premières dans les industries sidérurgiques et minières. »

Martti Kaikkonen, directeur général de Tapojärvi Italia S.r.l. : « Le projet de Tapojärvi en Italie consiste en une usine éco-innovante de transformation des scories de deuxième génération qui s’appuie sur plus de 15 ans d’expérience dans la transformation et la valorisation des scories en Finlande. Tapojärvi poursuivra son internationalisation et élargira la transformation et la valorisation des scories à d’autres pays européens. »

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la cohésion

Le financement de projets qui aident à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l’UE est au cœur des opérations de la BEI depuis sa création en 1958. Ces cinq dernières années (2017-2021), la BEI a mis 90,8 milliards d’EUR à la disposition de projets soutenant la cohésion. Pour la seule année 2021, ces financements se sont élevés à 19,8 milliards d’EUR, soit 41 % du total des signatures dans l’UE. Les financements de la BEI au titre de la cohésion appuient des projets dans des régions de l’UE en transition ou moins développées (celles dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE) qui relèvent d’au moins une de nos quatre priorités : innovation, infrastructures, petites et moyennes entreprises (PME) et durabilité environnementale. En octobre 2021, la BEI a approuvé un nouveau cadre visant à accroître ses actions relevant de la cohésion. D’ici 2025, 45 % du total des financements de la BEI dans l’Union européenne soutiendront des projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, dont plus de la moitié dans les régions moins développées d’Europe.

À propos du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit des garanties couvrant les premières pertes, ce qui permet au Groupe BEI d’investir dans des projets plus risqués. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS ont attiré à ce jour 524,3 milliards d’EUR d’investissements et profité à plus de 1,4 million de PME. En Italie, les financements réalisés pour le moment au titre du FEIS devraient mobiliser 76 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires. Le Plan d’investissement pour l’Europe a désormais été remplacé par InvestEU, bien que certaines opérations approuvées précédemment puissent encore être signées à ce titre.

À propos de Tapojärvi

Tapojärvi est un pionnier mondial de l’économie circulaire industrielle et un spécialiste des services de mine et d’aciérie. Son activité repose sur une économie circulaire à l’échelle industrielle, dans laquelle de grandes quantités de matériaux sont traitées dans un processus continu. Les matériaux et ressources naturelles qui ont déjà été utilisés sont transformés en produits recyclés, leur offrant ainsi un deuxième ou troisième cycle de vie. Le recours à des flux industriels secondaires offre des avantages économiques, environnementaux, climatiques et sociaux concrets. En séparant les métaux et en les transformant de nouveau, Tapojärvi permet d’économiser un processus minier complet, allant de l’extraction au transport. Grâce à l’économie circulaire, la société préserve des ressources naturelles en réduisant la quantité de nouvelles mines à exploiter et mettra à profit les connaissances sur les plans de la technique, de l’environnement et du bien-être en se concentrant sur l’utilisation des mines actuellement exploitées et de celles déjà fermées. En créant des produits issus des flux secondaires et en utilisant des matériaux recyclés, Tapojärvi remplace les solutions et produits fabriqués à partir des ressources naturelles vierges et réduit au maximum les déchets à mettre en décharge. La société fournit des services d’économie circulaire pour les industries de l’acier, des mines et de la pâte et du papier. Tapojärvi porte également une responsabilité dans l’approvisionnement d’urgence et la résilience de l’Europe en préparant la réutilisation de la mine d’Hannukainen (fer-cuivre-or) en Laponie, qui a été fermée dans les années 1990.