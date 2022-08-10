Collé s’engage en faveur de la durabilité au moyen d’un prêt de 50 millions d’EUR de la BEI.

L’investissement de la BEI est soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe.

Ce financement sera consacré à la poursuite de l’expansion et de l’électrification du parc de machines spécialisées de Collé destinées à la location au secteur de la construction.

Collé Rental & Sales a signé un accord de prêt de 50 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement (BEI). L’entreprise, établie à Sittard, utilisera ce financement pour poursuivre l’électrification de son parc de machines spécialisées destinées à la location au secteur de la construction. L’investissement de la Banque bénéficiera d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

Frits Collé, PDG de Collé : « Chez Collé, nous disons, en faisons référence aux couleurs de notre entreprise, que “le bleu est le nouveau vert”. Avec ce financement de la BEI, nous faisons quelques pas de plus vers cet objectif. »

Pour Collé, ce prêt s’inscrit dans le cadre de son initiative visant le remplacement et l’extension de son parc de machines et d’équipements. Les investissements seront axés sur les machines électriques (dans la mesure du possible) et les machines plus économes en carburant, afin de contribuer activement à la réalisation des objectifs de durabilité. Avec l’électrification de son parc, l’entreprise est devenue un chef de file en la matière. La principale incitation à ce changement est la réduction des émissions, du bruit et de la pollution (du fait de l’utilisation réduite d’huiles et de lubrifiants).

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Les efforts déployés par Collé pour répondre à la fois à la demande de machines lourdes et à la nécessité de plus en plus pressante d’accroître la durabilité de l’entreprise méritent d’être grandement salués. Louer des machines au lieu de les acheter revient à utiliser plus efficacement des ressources précieuses et contribue à la circularité et la durabilité dont ont tant besoin le secteur de la construction et l’industrie. Je me réjouis que la BEI puisse soutenir Collé dans ces projets et j’ai hâte de voir davantage d’entreprises néerlandaises prendre des mesures aussi importantes en faveur de la durabilité environnementale. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Ce prêt accordé par la BEI à l’entreprise néerlandaise Collé est un excellent exemple du rôle que peut jouer le secteur de la construction dans le soutien à la transition écologique et numérique. Assorti de la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe, ce financement contribuera à électrifier et à rendre plus numérique le parc de machines de location de Collé destinées au secteur de la construction. Cela bénéficiera non seulement à Collé, mais aussi aux entreprises de construction qui pourront louer et réutiliser les machines, ce qui favorisera l’utilisation circulaire des équipements dans le secteur. »

Collé est spécialisée dans les engins élévateurs, les équipements de terrassement et les machines de manutention de matériaux. L’entreprise utilisera le financement de la BEI pour investir dans l’électrification et la transformation numérique, et adapter ainsi son parc à l’internet des objets. Collé travaille activement avec les fabricants de machines pour proposer des solutions et tester de nouveaux équipements électriques.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE, les Pays-Bas en détenant environ 5,2 %. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Au cours de l’année écoulée, la BEI a mis à disposition un peu plus de 2 milliards d’EUR pour le financement de projets aux Pays-Bas.

Fondée il y a 120 ans, Collé est une entreprise familiale depuis quatre générations. Son siège se trouve à Sittard, aux Pays-Bas. Collé loue et vend des machines et des équipements de construction sur le marché international B2B. Son activité de location repose sur une clientèle basée aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique, ainsi qu’au Luxembourg et au Danemark. L’activité de vente de l’entreprise est internationale, ses machines et équipements étant livrés dans plus de 78 pays. Collé exploite 18 sites, dont 11 sont situés aux Pays-Bas et sept en Allemagne.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit des garanties couvrant les premières pertes afin que le Groupe BEI puisse investir dans des projets plus risqués. Les projets et accords approuvés pour un financement au titre du FEIS ont mobilisé à ce jour 524,3 milliards d’EUR d’investissements, bénéficiant à plus de 1,4 million de PME. Le plan d’investissement pour l’Europe a été remplacé par InvestEU, mais certaines opérations précédemment approuvées peuvent encore être signées.