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COLLE RENTAL & SALES ELECTRIFICATION

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 15 000 000 €
Pays-Bas : 35 000 000 €
Services : 50 000 000 €
Date(s) de signature
7/06/2022 : 15 000 000 €
7/06/2022 : 35 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 janvier 2021
Statut
Référence
Signé | 07/06/2022
20200045
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COLLE RENTAL & SALES ELECTRIFICATION
HFC HOLDING BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités de services administratifs et de soutien
Description
Objectifs

The project consists of the 2020-23 investments in new electric rental equipment in the EU by an innovative mid-cap. The main customer segments are within the construction sector but the customer base also includes installation companies, industrial plants, shipyards, energy and utilities, national and local authorities, event organisers and private households.

The objective is to support an innovative EU mid-cap company, focusing on rental and sales of equipment for lifting, handling and construction and modular space rental in the BENELUX and DACH markets.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns capital expenditures on new rental equipment; the rental activities will be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COLLE RENTAL & SALES ELECTRIFICATION
Date de publication
26 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132594009
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200045
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - COLLE RENTAL & SALES ELECTRIFICATION
Date de publication
11 Oct 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
247114704
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200045
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX 2
Date de publication
15 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
90596016
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180368
Dernière mise à jour
15 Mar 2019
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Pays-Bas, Luxembourg, Belgique
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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