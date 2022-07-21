Ce troisième pont au-dessus de la Garonne permettra de désengorger le cœur de l’agglomération.

Il promeut les mobilités douces avec une voie de circulation réservée aux cyclistes et piétons.

Le projet vise à favoriser son développement économique et touristique, tout en améliorant le cadre de vie des habitants.

La Banque européenne d’investissement conclut avec l’Agglomération d’Agen un contrat de financement de 30 millions d’euros pour le projet du Pont et Barreau de Camélat dont la mise en service est prévue pour la fin 2023.

Ce prêt permet à l’Agglomération d’Agen d’étaler son effort de financement, en complément de la participation du département du Lot-et-Garonne et de l’Etat français, de la construction d’un nouveau tronçon routier de trois kilomètres, d’un troisième pont sur la Garonne, d’un viaduc traversant le canal latéral au fleuve ainsi qu’une voie pour les cyclistes et les piétons. Ce projet constitue la dernière étape du contournement d’Agen par l’ouest. Il contribuera à désenclaver le nord-est et le sud-est du département du Lot-et-Garonne, à rééquilibrer les trafics entre les rives gauche et droite de la Garonne et à désengorger le cœur de l’agglomération agenaise et notamment ses ponts de Pierre et de Beauregard avec l’absorption d’un flux estimé entre 10 000 et 15 000 véhicules par jour.

Le projet s’inscrit dans un contexte de mutation du territoire agenais opérée depuis la fin des années 1990 incluant des projets structurants visant à favoriser son développement économique et touristique, tout en améliorant le cadre de vie des habitants.

Il comprend des mesures d’atténuation au changement climatique en favorisant la mobilité douce avec la création d’une piste mixte destinée aux piétons et aux cyclistes, en application du Schéma Directeur Vélo mis en œuvre par la collectivité. Il permettra ainsi de soutenir le transfert modal.

Respectueuse de la biodiversité locale, résiliente afin de résister aux dommages en cas d’inondation majeure, cette infrastructure majeure pour le territoire agenais inclut en outre une dimension environnementale avec la mise en œuvre de travaux de renaturation le long du corridor routier et des berges de la rivière. Une plantation extensive de haies le long du tracé permettra par exemple d'assurer une continuité écologique avec le milieu environnant. Un soin particulier sera apporté au recyclage et à la valorisation des matériaux.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI déclare : « Je suis très heureux que la banque des Européens puisse contribuer au financement de ce nouveau pont, qui aura un impact positif pour le développement et l’attractivité du territoire agenais. L’attention portée dans ce projet au respect des espaces naturels et à l’amélioration de la fluidité des déplacements, en favorisant un recours accru aux mobilités douces, répond aux exigences de durabilité urbaine et environnementale que s’est fixées la BEI dans ses choix d’investissements ».

Jean Dionis du Séjour, maire d’Agen et président de l’Agglomération déclare : « Je me félicite d’avoir pu trouver avec la Banque européenne d’investissement un partenaire à l’écoute avec lequel nous avons mis en place un financement parfaitement adapté à nos contraintes et besoins. Etre financé par la BEI, c’est avoir à ses côtés des professionnels de la réalisation de projets et d’infrastructures de longue durée respectueux des exigences de notre environnement ».

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement

Depuis 2019, la BEI accélère sa transformation en banque du climat en s’engageant à consacrer à partir de 2025 au moins 50% de ses financements à des investissements contribuant à la lutte contre le changement climatique et l’atténuation de ses effets. En 2021, elle a déjà largement atteinte cette cible en France où la BEI a consacré deux tiers de ses 9,2 milliards d’euros d’investissements à des projets dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments ou encore le développement des mobilités durables.

A propos de l’Agglomération d’Agen

Située entre Bordeaux et Toulouse, l’Agglomération d'Agen regroupe 44 communes, pour une population totale de près de 101 400 habitants… L’Agglomération d’Agen est un territoire dynamique en pleine évolution économique qui s’étend sur un bassin d’emplois de 152 365 habitants. Avec une qualité de vie préservée, un marché immobilier accessible, notre agglomération accueille des entreprises de pointes et dispose d'une une fiscalité attrayante. Agen et son agglomération sont 16ème dans le classement Le Point 2020 pour les villes les plus attractives de France et 14ème selon le classement Cadre Emploi 2020 pour vivre et travailler au vert !