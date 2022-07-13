©RLB/ RLB Steiermark

La titrisation synthétique menée par le Groupe BEI permettra à RLB Steiermark de prêter jusqu’à 240 millions d’EUR à des PME principalement en Autriche.

L’opération est assortie d’une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe.

L’opération bénéficiera également à des particuliers entreprenant des travaux de construction et de rénovation de logements visant l’efficacité énergétique.

Le Groupe BEI, constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a fourni à RLB Steiermark une garantie concernant une tranche mezzanine de 60 millions d’EUR d’une opération de titrisation synthétique. L’opération devrait contribuer à alléger les contraintes de capital tel que le prévoit le règlement de l’UE sur les exigences de fonds propres. Cette opération bénéficie d’un soutien au titre du Plan d’investissement pour l’Europe.

L’allègement des contraintes de fonds propres renforcera la capacité de prise de risque de RLB Steiermark et lui apportera une marge de manœuvre supplémentaire pour l’octroi de prêts. RLB Steiermark constituera ainsi un nouveau portefeuille de prêts admissibles qui seront accordés à des petites et moyennes entreprises (PME) et à des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ainsi qu’à des particuliers. Le volume du portefeuille sera égal à quatre fois le montant de la garantie de la BEI.

Grâce à cette opération, le nouveau portefeuille contribuera à renforcer les investissements des PME en mettant l’accent sur l’innovation et sur l’action en faveur du climat, principalement en Autriche.

Cette opération a été rendue possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour renforcer l’économie européenne et sa compétitivité.

L’opération est une titrisation synthétique par laquelle le FEI émettra une garantie couvrant une tranche mezzanine pour un montant total de 60 millions d’EUR. La garantie sera fournie par le FEI et sera couverte par une contre-garantie de la BEI pour la totalité du montant. Le portefeuille sous-jacent est un portefeuille granulaire de prêts accordés à des PME et des ETI par RLB Steiermark.

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne pour une économie au service des personnes : « Je me félicite du soutien apporté par le Groupe BEI à RLB Steiermark dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Il va permettre la mise en place d’un nouveau portefeuille de prêts destinés aux petites et moyennes entreprises en Autriche et dans d’autres pays. Il est primordial d’aider les entrepreneurs et les petites entreprises à accéder à de nouveaux financements, en particulier dans le contexte économique difficile que nous connaissons actuellement avec la pandémie et l’invasion injustifiée de l’Ukraine par la Russie. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’opération bénéficie clairement des synergies du Groupe BEI et elle renforce la capacité de RLB Steiermark à accroître la taille de son portefeuille de prêts aux PME et ETI. Ceci est d’autant plus important que ces catégories d’entreprises ont des difficultés à se procurer des liquidités. Notre nouvelle coopération avec RLB Steiermark permettra d’apporter un soutien indispensable à ces entreprises en Autriche. Grâce à cette opération, avec l’appui du Plan d’investissement pour l’Europe, les PME et les ETI continueront d’avoir accès à des lignes de financement à des taux d’intérêt favorables. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Le FEI se réjouit de collaborer avec RLB Steiermark et la BEI afin de donner aux PME et aux ETI l’accès à de nouveaux financements. Le savoir-faire du FEI en matière d’investissement et de montage financier allié à l’efficacité de la BEI dans le déploiement des fonds du FEIS offre une solution de financement concurrentielle à RLB Steiermark, qui lui permettra d’accroître l’offre de financements en faveur de l’économie réelle. »

Martin Schaller, directeur général de RLB Steiermark : « Nous attendons avec intérêt cette coopération tournée vers l’avenir entre la BEI, le FEI et RLB Styrie. Elle bénéficiera non seulement aux PME et aux ETI, mais également à toute l’économie styrienne. Nous avons la certitude que RLB, en tant qu’institution de plus haut niveau du premier groupe bancaire styrien, sera en mesure de soutenir le projet de manière efficiente. Car lorsque l’économie traverse une période difficile, déployer de nouvelles solutions de financement conjoint pour les petites et moyennes entreprises est un moyen durable qui permet de mettre en œuvre d’importants projets d’investissement et de rester ainsi compétitif. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est d’aider les très petites, petites et moyennes entreprises européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit des garanties couvrant les premières pertes afin que le Groupe BEI puisse investir dans des projets plus risqués. Les projets et accords approuvés pour un financement au titre du FEIS ont mobilisé à ce jour 524,3 milliards d’EUR d’investissements, bénéficiant à plus de 1,4 million de PME.

RLB Steiermark est l’institution centrale du premier groupe bancaire de Styrie. La banque universelle propose à ses 71 000 clients privés et 10 000 entreprises clientes des services financiers, des solutions numériques et un savoir-faire approfondi dans divers domaines spécialisés. RLB Steiermark présentait à elle seule un total au bilan de 20,2 milliards d’EUR en 2021.