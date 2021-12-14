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RLB STEIERMARK ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT

Signature(s)

Montant
57 443 229,72 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 57 443 229,72 €
Lignes de crédit : 57 443 229,72 €
Date(s) de signature
14/12/2021 : 57 443 229,72 €
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10/03/2022 - RLB STEIERMARK ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT
Communiqués associés
Autriche: Le Groupe BEI et RLB Steiermark s’associent pour prêter davantage aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire

Fiche récapitulative

Date de publication
26 janvier 2022
Statut
Référence
Signé | 14/12/2021
20190181
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RLB STEIERMARK ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT
RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 57 million
EUR 392 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Guarantee to support new lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Austria and neighbouring countries.

Guarantee to support new lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Austria and neighbouring countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - RLB STEIERMARK ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT
Date de publication
9 Mar 2022
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
154994524
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190181
Dernière mise à jour
10 Mar 2022
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Autriche, Pays de l’UE
Disponible au public
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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