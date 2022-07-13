La BEI revoit son mode de financement afin de renforcer les transports durables

3,2 milliards d’EUR de prêts d’amorçage-investissement et 1,5 milliard d’EUR pour le financement des entreprises

1,8 milliard d’EUR pour un projet de dessalement et de transport de l’eau en Jordanie et d’autres projets dans les domaines de l’eau, des énergies renouvelables, des transports et de l’agriculture

2 milliards d’EUR pour l’éducation, la santé, le logement et la reconstruction post-séisme

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a adopté ce jour une version révisée de la politique de prêt de la Banque afin de renforcer l’appui aux transports durables. Il a également approuvé 8,6 milliards d’EUR de nouveaux financements destinés à accélérer l’investissement dans l’innovation, l’eau, l’énergie, l’éducation, la santé et le logement en Europe et dans le monde.

« Les projets soutenus aujourd’hui par la BEI garantiront l’accès de millions de personnes au financement, à l’eau et à l’énergie propre, y compris dans les communautés les plus touchées par les changements climatiques. La BEI a décidé de renforcer encore l’impact des investissements dans les transports, de contrer l’impact qu’a la guerre en Ukraine sur les régions vulnérables en dehors de l’Europe et de soutenir d’importants projets dans les domaines de l’eau et de l’innovation, ainsi que d’investissements dans les secteurs de l’énergie et du logement. Il est particulièrement important d’intensifier les investissements en faveur de l’action pour le climat, de l’innovation, des entreprises et des infrastructures en période d’inflation et de pression sur les prix, comme nous le faisons aujourd’hui en Europe et au-delà », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Le Conseil d’administration a accepté de réaffecter 59 millions d’EUR de subventions afin de fournir une aide d’urgence à l’Ukraine et a discuté des plans visant à faire face à la hausse du coût des denrées alimentaires, à l’augmentation des prix de l’énergie et aux perturbations commerciales en dehors de l’Europe.

L’aide d’urgence à l’Ukraine comprend le transport ferroviaire de passagers, l’aide humanitaire, l’acquisition de ponts temporaires pour remplacer les ponts détruits dans le cadre du conflit, ainsi que la fourniture de soins de santé et de logements pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Un soutien accru de la BEI aux transports durables

Le Conseil d’administration de la BEI a adopté aujourd’hui une nouvelle politique de prêt dans le domaine des transports afin de renforcer l’incidence des financements futurs, plus verts, dans la mobilité urbaine et dans les transports terrestres, maritimes et aériens à l’échelle nationale et internationale, et de soutenir la recherche-développement en la matière.

La nouvelle politique de prêt dans le secteur des transports remplace les orientations adoptées en 2011. Elle permet de mettre davantage l’accent sur les transports respectueux du climat et renforcera l’impact du soutien de la BEI à l’innovation dans le domaine des transports. Ces dix dernières années, la BEI a prêté plus de 122 milliards d’EUR en faveur d’investissements dans les transports à l’échelle mondiale.

4,7 milliards d’EUR pour l’innovation et le financement des entreprises

La BEI a approuvé plus de 3,2 milliards d’EUR sous forme de prêts d’amorçage-investissement pour soutenir le développement de technologies futures, l’innovation verte, les sciences de la vie et la santé, grâce à un programme rationalisé de prêts pour les entreprises qui sera déployé au cours des années à venir.

De nouveaux financements d’un montant total de 1,5 milliard d’EUR adoptés ce jour à l’appui des entreprises soutiendront le recours à l’hydrogène pour produire de l’acier et de nouvelles lignes de crédit destinées à appuyer les investissements de PME en Italie.

En outre, le Conseil d’administration de la BEI a donné son accord au financement de capital-risque axé sur les technologies financières, le commerce électronique et l’éducation, ainsi que d’un mécanisme à l’appui de la microfinance inclusive en Afrique. En Inde, la Banque cible des investissements dans l’environnement et le climat.

1,8 milliard d’EUR pour l’eau, les énergies renouvelables, les transports et l’agriculture

La BEI a approuvé un financement au titre de l’adaptation aux effets des changements climatiques en faveur d’un projet de dessalement et de transport de l’eau entre Aqaba et Amman, qui permettra à la Jordanie de s’adapter à l’impact de l’évolution du climat, à la croissance démographique et à des ressources en eau qui ne cessent de se raréfier.

Il s’agit du premier soutien au plus grand projet d’infrastructure de l’histoire de la Jordanie confirmé par une institution financière internationale et du concours le plus important jamais accordé par la BEI dans le secteur de l’eau en dehors de l’Europe.

Le Conseil a apporté son soutien à la recherche-développement relative à des éoliennes terrestres et en mer capables de mieux résister aux phénomènes météorologiques extrêmes tels que les typhons. En outre, il a donné son feu vert à des financements en faveur de la construction de trois centrales solaires à grande échelle dans le centre de l’Espagne et de l’accélération des investissements dans les énergies éoliennes et solaires renouvelables de petite dimension en France et en Italie.

Les investissements approuvés aujourd’hui concerneront également l’acquisition de nouveaux tramways et le renforcement de la sécurité des réseaux de transport dans la ville de Stuttgart.

Un nouveau programme d’investissement dans la chaîne de valeur agricole de 200 millions d’EUR bénéficiera aux agriculteurs et aux petits exploitants d’Afrique subsaharienne.

2 milliards d’EUR pour l’éducation, la santé, le logement et la reconstruction post-séisme

Un programme de financement de 500 millions d’EUR servira à soutenir la modernisation des installations de recherche et d’enseignement et les équipements pour étudiants dans les universités italiennes et à renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments universitaires.

La BEI a en outre accepté de soutenir des investissements dans un complexe hospitalier à Rotterdam et dans la construction et la modernisation de logements sociaux au profit de près de 40 000 ménages dans toute l’Allemagne.

Le Conseil d’administration de la BEI a également approuvé un soutien accru en faveur de la reconstruction et de la restauration en cours des bâtiments endommagés par des tremblements de terre dans le centre de l’Italie en 2016.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI