Ces financements d’un montant de 96 milliards d’EUR représentent 30 % du total des prêts de la BEI sur la période 2017-2021.

La BEI a soutenu 1 218 projets d’aménagement urbain entre 2017 et 2021.

La BEI a fourni une assistance technique et des services de conseil à des villes de l’Union européenne et de pays en développement et émergents.

Entre 2017 et 2021, la BEI a accordé plus de 96 milliards d’EUR de prêts (directs et intermédiés) à l’appui de 1 218 projets urbains ciblant des objectifs prioritaires de la Banque, tels que la revitalisation urbaine, la mobilité urbaine durable, les villes vertes et intelligentes face au climat, l’inclusion sociale et l’économie circulaire. Ces financements représentent 30 % du total des prêts accordés par la BEI au cours des cinq dernières années.

Au sein de l’Union européenne, la BEI utilise toute sa gamme d’instruments à l’appui des investissements urbains. La Banque contribue aussi à l’élaboration de projets urbains, à la création de connaissances et à l’innovation. Ses équipes de projet fournissent des services de conseil dans le cadre de la préparation, de l’audit préalable et de la mise en œuvre des projets.

Les principaux bénéficiaires dans l’Union européenne étaient la France (15,6 milliards d’EUR), l’Italie (12,2 milliards d’EUR) et l’Allemagne (11,4 milliards d’EUR), représentant 47 % de l’ensemble des prêts à l’appui de projets urbains. Les autres grands bénéficiaires étaient la Pologne (6 milliards d’EUR) et l’Espagne (5,9 milliards d’EUR), qui représentent 15 % de l’ensemble des prêts accordés à ces projets. En outre, la Suède, les Pays-Bas, la Finlande et la Belgique ont bénéficié de prêts cumulés supérieurs à 3 milliards d’EUR sur la période 2017-2021.

Depuis 2017, la BEI a signé plus de 60 opérations directes et plus de 30 opérations intermédiées consacrées au développement des infrastructures urbaines en Pologne. Ces financements portaient essentiellement sur des infrastructures de transport municipales, la rénovation et l’aménagement urbains, l’environnement, des installations culturelles, éducatives, récréatives et de soins de santé, des logements sociaux et des bâtiments publics.

La BEI au Forum urbain mondial

Au cours du Forum urbain mondial de Katowice, Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, et des experts de la Banque évoqueront la manière d’accroître le financement du développement urbain dans le monde entier. En particulier, les représentants de la BEI parleront des défis sociaux, financiers et institutionnels du logement abordable et de la manière dont la BEI – par l’intermédiaire de sa nouvelle branche de développement BEI Monde – soutient des projets d’aménagement urbain dans les pays en développement et émergents, notamment au moyen d’une assistance technique à la préparation des projets.

Le Forum urbain mondial est la première conférence mondiale sur l’urbanisation organisée tous les deux ans par le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Les villes génèrent plus de 70 % des émissions mondiales de CO 2 et représentent deux tiers de la consommation mondiale d’énergie. D’ici 2050, 2,5 milliards de personnes devraient migrer des zones rurales vers les zones urbaines. Pour relever ces deux défis, les décisions que nous prenons aujourd’hui en matière d’aménagement urbain doivent être écologiques, durables et inclusives. La BEI a de solides antécédents en matière de soutien aux villes du monde entier. Nous sommes disposés à travailler avec les États membres de l’UE et nos pays partenaires à l’échelle mondiale pour accroître notre soutien au développement urbain. Je suis convaincue qu’avec une coopération plus étroite entre partenaires internationaux et locaux, nous permettrons aux villes de demain de bénéficier d’une bonne qualité de vie. »

Assistance technique pour l’action climatique dans les villes du monde entier

Par l’intermédiaire de l’Initiative internationale pour le climat (IKI) (Allemagne), la BEI et la GIZ, l’agence allemande pour la coopération internationale (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit), coopèrent pour assurer une gestion adéquate des risques climatiques et environnementaux dans le cadre de projets dans le monde entier. Le programme Felicity (Financement d’investissements dans des sources d’énergie à faible intensité de carbone – Mécanisme de conseil pour les villes) vise à aider les villes et les municipalités à renforcer leurs capacités à préparer et à mettre en œuvre des projets d’infrastructures à faible intensité de carbone, en lien avec un financement potentiel ultérieur de la BEI.

Soutenu par l’Allemagne et le Luxembourg, le City Climate Finance Gap Fund ouvre la voie à des villes à faibles émissions de carbone, résilientes et agréables à vivre en appuyant d’ambitieux aménagements relatifs aux infrastructures. Il fournit aux villes des pays en développement et émergents une assistance technique à la planification et à la préparation des projets en phase initiale. Il permet de constituer une réserve d’investissements urbains financièrement viables qui contribuent à la transformation à l’échelle locale, à la concrétisation des objectifs climatiques mondiaux et à la relance verte.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats forts et ciblés avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.