Les groupes bancaires internationaux restent confiants dans le potentiel de rentabilité de la région, notamment de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la République tchèque.

L’offre de prêts devrait se restreindre au cours des six prochains mois et la qualité des prêts se détériorer.

Les pays d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est (ECESE) sont particulièrement vulnérables aux effets de la guerre en Ukraine. Les liens financiers avec la Russie, l’afflux de réfugiés, la dépendance à l’égard des investissements directs étrangers et des importations d’énergie dégradent les anticipations. Les banques signalent une restriction possible de l’offre de prêts et s’attendent à une détérioration de la qualité de ces derniers. Malgré l’incertitude et les risques croissants, les groupes bancaires internationaux croient au potentiel de la région. Deux tiers des groupes bancaires vont y maintenir leur activité et un tiers prévoit une expansion sélective de ses opérations dans certains pays, même si parmi les principaux groupes bancaires de la région certains sont aussi directement présents en Russie, en Biélorussie ou en Ukraine.

Ce ne sont là que quelques-unes des principales conclusions de l’enquête sur les prêts bancaires en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est. Réalisée en mars 2022, l’enquête offre un premier aperçu des répercussions de la guerre sur le marché des prêts bancaires dans la région.

« La nouvelle édition de l’enquête de la BEI sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE révèle les premiers signes d’un ralentissement du développement du marché financier dans la région. Les petites, moyennes et nouvelles entreprises seront les premières à pâtir de l’aggravation de la situation dans les mois à venir », a déclaré Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI. « Stimuler le secteur financier et l’ouvrir davantage au financement de l’innovation figurent toujours au rang des priorités. »

« L’incertitude géopolitique et la détérioration des perspectives économiques pourraient avoir une incidence négative sur les flux de prêts en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est », a précisé Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI. « Les petites et moyennes entreprises seront les plus touchées. L’année dernière, près de la moitié de nos financements, soit environ 45 milliards d’EUR, a appuyé les petites entreprises. Face au resserrement attendu de l’offre de crédit, le Groupe BEI continuera de participer, directement ou via des intermédiaires financiers dans la région, à la mise à disposition de financements destinés à ce secteur ».

La guerre en Ukraine : un nouveau tournant

Après une amélioration significative de l’offre et de la demande de crédit, du financement et de la qualité des prêts, les banques d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est signalent aujourd’hui un tournant dû à l’incertitude géopolitique qui influe négativement sur leurs prévisions. La crise liée à la pandémie de COVID-19 a frappé fort, mais la demande de prêts s’est redressée en 2021. Quant aux conditions de prêt, elles ont commencé à devenir plus avantageuses dès fin 2021 et début 2022. Promues par les autorités publiques nationales et les institutions de l’UE, les réponses décisives à la crise ont empêché une réduction importante de l'effet de levier. Cependant, la guerre en Ukraine pèse sur les prévisions des banques. La demande des clients bancaires devrait rester solide et davantage visible en ce qui concerne le financement des fonds de roulement que celui des investissements. Toutefois, certains facteurs entravent le développement de l’activité de prêt : la réponse des marchés à la crise est incertaine, les tensions inflationnistes augmentent et on ignore quelles seront les mesures prises par les gouvernements pour soutenir l’économie.

Résultats de l’enquête sur la situation du secteur bancaire polonais

Les banques mères de groupes opérant en Pologne confirment leur participation au marché polonais et prévoient de maintenir leur activité dans la région aux niveaux actuels, estimant jouir d’une position optimale sur le marché.

Au cours des six derniers mois, la demande de prêts a davantage diminué en Pologne que dans les autres pays d’ECESE, et elle devrait encore s’affaiblir.

Après un rebond prometteur en 2021, les conditions de l’offre de prêts en Pologne se sont considérablement détériorées – et cela davantage que dans le reste de la région – au cours des six derniers mois. Dans les mois à venir, les conditions de prêt devraient se dégrader de manière générale pour tous les segments et catégories d’activité.

Globalement, au cours des six derniers mois, l’accès des banques polonaises au financement a continué de s’améliorer, principalement grâce au financement local (dépôts des particuliers et des entreprises) plutôt qu’au financement intragroupe.

Les banques indiquent également un tournant en ce qui concerne la qualité des prêts. Après la tendance positive des six derniers mois, toutes les banques interrogées s’attendent à une détérioration des ratios de prêts non productifs (PNP).