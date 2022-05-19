© Sensible4

Le logiciel élaboré par Sensible 4 permet aux véhicules de rouler dans les conditions météorologiques les plus difficiles (neige, fortes pluies, brouillard et tempêtes de sable).

La conduite autonome contribue à la durabilité des transports, elle réduit le nombre d’accidents de la circulation et les émissions de dioxyde de carbone et d’agents polluants. Elle apporte également une solution à la pénurie de chauffeurs dans les secteurs des transports en commun et de la logistique en Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 8 millions d’EUR à Sensible 4 Oy, une société finlandaise innovante qui propose un logiciel de conduite autonome complet et flexible. Ce logiciel permet aux véhicules autonomes et à conduite assistée de rouler dans des conditions météorologiques difficiles (neige, fortes pluies, brouillard et tempêtes de sable), même en l’absence de voies clairement délimitées. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de prêts d’amorçage-investissement du Fonds de garantie européen mis en place pour fournir des liquidités aux petites et moyennes entreprises touchées par la pandémie.

« Nous nous félicitons que la BEI saisisse le potentiel de notre technologie et qu’elle nous finance à ce stade initial. Ces ressources financières nous ont aidés à finaliser notre produit de référence et vont maintenant nous permettre d’atteindre la phase de préproduction avec nos partenaires non exclusifs, avec une production de masse en ligne de mire », explique Harri Santamala, PDG de Sensible 4. Le premier produit de Sensible 4 est prêt à entrer en phase de préproduction.

L’introduction de technologies de conduite autonome pourrait contribuer à réduire le nombre d’accidents de la circulation, qui sont principalement dus à des erreurs humaines, et accélérer l’adoption de véhicules à émissions nulles, en particulier dans les zones urbaines, réduisant ainsi la teneur en dioxyde de carbone et les émissions polluantes.

Exposant les défis que Sensible 4 entend relever, Harri Santamala ajoute : « Outre le fait que les transports partagés, autonomes et électriques constituent une solution durable, les véhicules autonomes apportent une solution à la grave pénurie de chauffeurs en Europe. Développer les transports publics et renforcer la logistique exigerait encore plus de chauffeurs, et une flotte autonome commandée à distance est un excellent moyen de résoudre ce problème. »

Selon Thomas Östros, vice-président de la BEI, « le secteur automobile, dont celui de la conduite autonome, traverse une période de transformation radicale et recèle un fort potentiel de réduction de l’empreinte carbone des transports. Le financement de la Banque à l’appui de Sensible 4, chef de file des entreprises qui cherchent à résoudre le problème largement reconnu de la conduite automatisée dans de mauvaises conditions météorologiques, témoigne de l’engagement de la BEI à soutenir les leaders européens de l’innovation et des modes de transport plus durables. »

En tant qu’entreprise d’essaimage de l’université Aalto, la société s’appuie sur plus de 30 ans d’expérience en recherche-développement dans le secteur de la robotique et des technologies de conduite autonome. Le financement de la BEI lui permettra d’accélérer ses dépenses de R-D liées à cette technologie, ainsi qu’au développement de produits, après une période où sa croissance a été entravée par la pandémie. L’entreprise devrait prochainement entrer en phase de commercialisation et devenir un fournisseur de premier plan du secteur automobile en Europe et en Asie.

Sensible 4 Oy est une société finlandaise axée sur les technologies applicables aux véhicules autonomes, qui a surmonté un obstacle majeur en matière de conduite automatisée – la variabilité des conditions météorologiques. L’entreprise développe un logiciel complet permettant une conduite autonome de niveau 4 selon la SAE (Society of Automotive Engineers, la société des ingénieurs automobiles) et son premier produit se trouve en phase de préproduction. Cette technologie unique associe des logiciels et des informations provenant de plusieurs capteurs différents, permettant aux véhicules de rouler dans toutes les conditions météorologiques, y compris en présence de neige et de brouillard.