Le nouvel hôpital transformera les soins de santé essentiels dans le sud-ouest de la Roumanie

L’établissement de 807 lits fournira des soins de pointe, dont le traitement contre le cancer, la traumatologie et les soins maternels

Ce concours vient s’ajouter aux financements déjà octroyés par la BEI en Roumanie en faveur des hôpitaux d’Iasi et de Cluj

Avec le soutien d’un prêt à long terme de la BEI de 368 millions d’EUR, la construction d’un nouvel hôpital régional à Craiova contribuera à la modernisation des soins de santé pour quelque 1,9 million de personnes vivant dans le sud-ouest de la Roumanie.

« La Banque européenne d’investissement est un partenaire clé des investissements en faveur de la santé en Roumanie. Je salue ce nouvel appui de la BEI à la modernisation des hôpitaux et l’octroi d’un prêt à long terme de 368 millions d’EUR pour la construction d’un nouvel hôpital régional à Craiova », a déclaré Adrian Caciu, ministre des finances et gouverneur de la Banque européenne d’investissement.

« Investir dans la santé profite à tout le monde. La Banque européenne d’investissement est heureuse de soutenir le nouvel hôpital régional de Craiova grâce à ce prêt, le plus important qu’elle ait jamais accordé dans le secteur de la santé en Roumanie. Ce nouvel investissement, appuyé par des services de conseil et une assistance technique fournis par la Plateforme européenne de conseil en investissement, fait suite au récent concours apporté par la BEI aux nouveaux hôpitaux régionaux d’Iasi et de Cluj », a déclaré Christian Kettel Thomson, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Soutenir le secteur hospitalier pour améliorer les soins de santé et l’accès à des services médicaux de qualité

Le plus important financement jamais octroyé par la BEI en faveur du secteur hospitalier en Roumanie permettra d’appuyer la construction d’un nouvel hôpital de niveau III afin de fournir des soins de pointe, dont le traitement contre le cancer, la traumatologie et les soins maternels.

Le nouvel établissement, qui devrait être achevé d’ici 2027, permettra une prestation de soins plus souple, y compris des soins ambulatoires et des soins de courte durée, et utilisera les meilleures pratiques et normes médicales les plus récentes.

Une fois opérationnel, l’hôpital pourra prodiguer des soins de santé spécialisés à 1,9 million de personnes vivant dans le sud-ouest de la Roumanie et améliorera l’accès à des soins médicaux de qualité pour les quelque 301 000 personnes vivant à Craiova.

Renforcement des compétences médicales et de l’éducation spécialisée

En plus de fournir des soins de santé régionaux, le nouvel établissement servira d’hôpital universitaire pour la seule faculté de médecine de la région et contribuera également au renforcement de l’enseignement médical et à l’amélioration de la recherche dans le domaine de la santé.

Le nouvel hôpital devrait employer plus de 3 000 personnes à temps plein et à temps partiel.

Mise en œuvre selon les meilleures pratiques européennes

La BEI a soutenu la préparation du nouvel investissement hospitalier par l’intermédiaire de la Plateforme européenne de conseil en investissement, de Jaspers et de PASSA.

Les équipes de conseil de la BEI ont collaboré avec des partenaires roumains pour partager les meilleures pratiques en matière de soins médicaux intégrés, de planification hospitalière et de formation du personnel. Des experts de la BEI et des consultants externes ont apporté au ministère de la santé un ensemble complet de services consultatifs pour l’aider à élaborer une proposition d’investissement solide et faciliter son accès aux financements. Les services de conseil de la BEI ont consisté en l’élaboration d’études de faisabilité. La BEI continue à fournir au ministère de la santé des conseils quotidiens en matière de mise en œuvre du projet et d’utilisation optimale des fonds de l’UE.

Informations générales

La Plateforme européenne de conseil en investissement est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. La Plateforme de conseil offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. S’appuyant sur le succès de la Plateforme de conseil et d’autres programmes de conseil, la BEI et la Commission européenne sont convenues de continuer à fournir une expertise technique, financière et stratégique aux promoteurs de projets, aux autorités régionales et nationales, au secteur privé et aux intermédiaires financiers dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU.

Les accords concernant des services de conseil à l’appui de projets (PASSA) soutiennent des projets financés par l’Union européenne et visent à accélérer l’exécution des projets et l’absorption des Fonds structurels et d’investissement européens. Ces accords sont des instruments flexibles qui mettent à disposition des conseils sur mesure pour les équipes chargées des projets et les collectivités locales responsables des investissements publics.

L’Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (Jaspers) est un partenariat d’assistance technique géré par le Groupe Banque européenne d’investissement et cofinancé par la Commission européenne (DG Politique régionale et urbaine). Jaspers propose son savoir-faire technique dans le cadre d’investissements appuyés par des subventions européennes à toutes les étapes du cycle d’un projet, du stade initial de la conception du projet au stade final de la demande de financement au titre des Fonds de l’UE.