La BEI prépare un programme de 4 milliards d’EUR visant à aider les États membres de l’UE accueillant des réfugiés de guerre ukrainiens et à mettre en place des infrastructures sociales vitales, au titre de la série de mesures d’urgence qu’elle déploie en solidarité avec l’Ukraine.

Le nouveau programme proposé par la Banque permettra d’offrir des financements à long terme et une assistance technique aux communautés locales qui accueillent des réfugiés de guerre ukrainiens.

La banque de l’UE a déjà décaissé 668 millions d’EUR en faveur de l’État ukrainien afin de répondre à ses besoins urgents en matière de liquidités.

La BEI s’est engagée à apporter ce soutien pour les réfugiés à l’occasion de l’événement organisé à Varsovie pour la campagne mondiale « Agir pour l’Ukraine », qui vise à mobiliser des fonds pour aider les victimes de l’agression russe.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, a annoncé un programme de 4 milliards d’EUR pour 2022 et 2023 destiné à aider les villes et les régions des États membres de l’UE à répondre à des besoins urgents en matière d’investissement et à relever les défis liés à l’accueil et à l’intégration des réfugiés de guerre en provenance d’Ukraine.

Le nouveau programme de la BEI, qui doit encore être approuvé par son Conseil d’administration, vise à financer la mise en place d’infrastructures sociales essentielles pour la fourniture de services publics aux réfugiés, comme des logements, des écoles, des hôpitaux et des jardins d’enfants. Le soutien financier sera complété par des services de conseil apportant une assistance technique gratuite aux autorités locales des États membres de l’UE afin de les aider à évaluer rapidement les besoins locaux, et à planifier, hiérarchiser et préparer les investissements correspondants.

Le 4 mars 2022, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé le train de mesures de la Banque en solidarité avec l’Ukraine. Dans ce cadre, entre le 8 et le 25 mars, la banque de l’UE a décaissé 668 millions d’EUR, afin de répondre aux besoins urgents du gouvernement ukrainien en matière de liquidités. En outre, la BEI se prépare à mettre des financements supplémentaires à disposition afin de permettre aux autorités ukrainiennes de continuer à fournir des services publics essentiels aux citoyens restés en Ukraine. Comme convenu entre le président de la BEI, Werner Hoyer, et le premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, ces fonds sont destinés à soutenir des projets dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’aménagement urbain et de la transition numérique. Ils relèvent du paquet de mesures en solidarité avec l’Ukraine préparé en collaboration avec la Commission européenne.

La BEI continuera d’étudier les possibilités de soutenir l’Ukraine et les réfugiés ukrainiens conjointement avec la Commission européenne, en particulier dans le cadre du volet « Investissement social et compétences » du programme InvestEU lancé récemment.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Nous sommes tous dévastés par les terribles destructions infligées à l’Ukraine et à ses habitants, qui fuient leur pays par millions en quête de paix et de sécurité. L’horreur dont nous sommes témoins renforce notre détermination à agir. Grâce à notre paquet initial de mesures en solidarité avec l’Ukraine et à ce nouveau programme de 4 milliards d’EUR en faveur des États membres de l’UE, nous soutiendrons l’Ukraine et aiderons les communautés qui accueillent les réfugiés, en veillant à ce qu’elles puissent leur offrir l’accès à des installations sociales vitales, comme des logements, des écoles ou des hôpitaux. Je suis profondément reconnaissant à la présidente Ursula von der Leyen et au premier ministre Justin Trudeau pour leur leadership et pour leur capacité à mobiliser la communauté internationale en faveur de l’Ukraine. Le monde doit être à la hauteur du courage et de la résilience exemplaires du peuple ukrainien et lui venir en aide, ainsi qu’à ceux qui le soutiennent. »

La BEI a annoncé son soutien samedi à Varsovie, à l’occasion de la campagne « Agir pour l’Ukraine », organisée par la Commission européenne, le gouvernement du Canada et l’organisation internationale de défense des citoyens Global Citizen, et visant à mobiliser à l'échelle mondiale des fonds en faveur des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de l’Ukraine. L’agression russe contre l’Ukraine s’est traduite à ce jour par plus de 6,5 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et 3,8 millions de réfugiés.

Dans le cadre de la campagne, l’UE, plusieurs gouvernements, des organisations internationales et des donateurs privés se sont engagés à fournir au total 10,1 milliards d’EUR de fonds supplémentaires et d’autres types de soutien pour couvrir les besoins des Ukrainiens fuyant la guerre dans leur pays.