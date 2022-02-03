© Shutterstock

La BEI investit 80 millions d’EUR dans l’économie slovène pour soutenir le développement des infrastructures publiques et des PME, portant le total de ses investissements dans ce pays à 7,29 milliards d’EUR.

Le Groupe BEI a déjà fourni 138,7 millions d’EUR pour accélérer la reprise de l’économie slovène après la crise du COVID‑19.

Le FEI octroie 177,2 millions d’EUR pour favoriser un redressement plus rapide des PME et des ETI touchées par le COVID‑19, atteignant le volume d’investissement le plus élevé en Slovénie depuis le début de ses opérations.

Les services de conseil de la BEI continuent de soutenir la Slovénie dans l’élaboration de projets bancables, ainsi que de stratégies et de plans d’action nationaux – Jaspers a attiré à lui seul 5,2 milliards d’EUR d’investissements en Slovénie depuis 2006.

Le Fonds de garantie européen alloue 177,2 millions d’EUR de garanties pour les PME et les ETI slovènes.

En 2021, le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a intensifié son soutien à la Slovénie et investi 257,2 millions d’EUR dans ce pays. La BEI a investi 80 millions d’EUR dans deux opérations, et le FEI a affecté 177,2 millions d’EUR sous forme de garanties, dans trois opérations distinctes, pour la couverture de prêts en faveur de PME, d’ETI et de collectivités locales.

Tant pour le FEI que pour le Groupe BEI, l’année 2021 a battu tous les records en Slovénie : le FEI a atteint son volume d’investissement le plus élevé à ce jour dans ce pays, et le Groupe BEI a accru le montant total annuel de ses financements de 3 millions d’EUR par rapport à 2020, avec l’octroi de prêts et de garanties à la fois aux secteurs public et privé du pays. Le volume de ses investissements est ainsi le plus élevé des cinq dernières années.

Le Fonds de garantie européen (EGF), doté de 24,4 milliards d’EUR, a été créé fin 2020 par le Groupe BEI et 22 États membres, dont la Slovénie, pour aider les entreprises de l’Union européenne, en particulier les PME, à se relever de la crise liée à la pandémie. Il a mis 177,2 millions d’EUR à la disposition des PME slovènes. Depuis décembre 2020, le Groupe BEI a approuvé 23,2 milliards d’EUR de financements appuyés par l’EGF et ses investissements à ce jour devraient permettre de mobiliser 174,4 milliards d’EUR.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Slovénie : « Malgré les difficultés soulevées par la pandémie, je constate avec une joie immense que le Groupe BEI s’est montré à la hauteur du défi et qu’il a apporté davantage d’investissements encore à la Slovénie. Le Groupe BEI a démontré qu’il est un partenaire fiable pour la Slovénie, même dans les moments pénibles, et en conjonction avec nos partenaires dans e pays, tels que SID Banka et le Fonds slovène de développement régional (SRDF, pour Slovenian Regional Development Fund), des banques commerciales comme UniCredit et l’État slovène, nous avons tout mis en œuvre pour que le pays puisse continuer à fonctionner et à prospérer, tout en poursuivant une croissance plus soutenue, plus verte et plus durable. Je tiens à remercier le ministère slovène des finances pour son soutien concernant l’EGF, qui est un mécanisme essentiel d’aide aux PME à l’échelle de l’Union européenne. Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche, notamment avec l’action pour le climat et la reprise post-COVID, mais grâce à l’appui que la Slovénie nous offre, je suis sûre que nous sommes en bonne voie pour relever ces défis avec brio. »

Andrej Sircelj, ministre des finances de la Slovénie : « Pendant la pandémie, nous avons adopté des mesures pour aider la population et l’économie. Ces mesures visaient à préserver les emplois et le bon fonctionnement de l’économie. Elles ont porté leurs fruits. Il est important que pendant cette période, nous ayons également fait preuve de solidarité au niveau de l’UE et adopté la Facilité pour la reprise et la résilience. La FRR est axée sur la transition écologique et numérique, confirmant que nos objectifs ne visent pas uniquement la croissance mais aussi le développement. Ces objectifs sont également soutenus par la BEI, qui est présente en Slovénie depuis 1977. Je suis convaincu que nous allons encore améliorer cette coopération à l’avenir et l’étendre à d’autres domaines. »

Les investissements de la BEI en Slovénie atteignent 80 millions d’EUR

Les prêts accordés par la BEI à SID Banka (50 millions d’EUR) pour soutenir son programme d’investissement dans les infrastructures municipales et au Fonds slovène de développement régional (SRDF) (30 millions d’EUR) afin d’accélérer son programme pour la reprise post-COVID des PME, des ETI et des collectivités locales ont hissé le montant cumulé des investissements de la BEI dans ce pays à 7,29 milliards d’EUR (depuis 1977).

Rien que sur les dix dernières années, la BEI a investi quelque 3,02 milliards d’EUR dans le pays, dont 1,2 milliard d’EUR dans des lignes de crédit au profit de PME locales, 500 millions d’EUR dans le développement d’infrastructures composites, 495 millions d’EUR dans les transports et 425 millions d’EUR dans le secteur de l’énergie. Deux enveloppes supplémentaires de 135 millions d’EUR et 110 millions d’EUR ont été allouées respectivement au développement urbain et au déploiement de l’internet à haut débit dans les régions rurales de Slovénie.

D’autres pans de l’économie slovène ont aussi bénéficié de financements à long terme de la BEI pour un montant total de 341 millions d’EUR, notamment la distribution d’eau et le traitement des eaux usées, l’industrie, l’éducation et les services.

En 2021, le Groupe BEI a contribué à une reprise post-COVID plus rapide de l’économie slovène en approuvant des opérations sur fonds propres représentant 138,7 millions d’EUR, dont 30 millions d’EUR accordés par la BEI et 108,7 millions d’EUR par le FEI.

Le volume d’investissement le plus élevé de l’histoire du FEI pour accélérer le redressement des PME locales après la pandémie de COVID‑19

Le FEI a injecté 177,2 millions d’EUR dans l’économie locale, en trois opérations couvertes par des garanties de l’EGF, faisant de 2021 une année record pour ses interventions en Slovénie.

Depuis 2016, le FEI a octroyé près de 281 millions d’EUR de financements sous forme d’apports de fonds propres (53 millions d’EUR), de garanties (223 millions d’EUR) et de finance inclusive (6,5 millions d’EUR). Les activités qu’il a menées en 2021 ont favorisé et consolidé une reprise post-COVID plus rapide parmi les PME slovènes et débloqué de nouvelles sources de financements à long terme plus abordables, ce qui est fondamental pour le maintien des liquidités et des investissements et pour la création et la conservation d’emplois.

Vers une économie fondée sur la recherche et l’innovation en Slovénie

En collaboration avec SID Banka en Slovénie et HBOR en Croatie, le FEI a lancé en 2021 une nouvelle plateforme d’investissement dotée de 40 millions d’EUR pour soutenir l’innovation, la recherche scientifique et la protection de la propriété intellectuelle en Slovénie et en Croatie. Cet instrument devrait améliorer l’utilisation et la commercialisation de projets de recherche et de résultats scientifiques, tout en rehaussant la compétitivité de l’économie à long terme dans ces deux pays.

Les services de conseil de la BEI aident la Slovénie à attirer plus de 5,2 milliards d’EUR d’investissements

En 2021, les services de conseil de la BEI ont à nouveau procuré de précieux conseils, ainsi qu’une aide au renforcement des capacités, aux autorités slovènes et aux secteurs public et privé du pays. Ils ont pris en charge six nouvelles missions et en ont clôturé cinq, pour un total de 13 missions en cours durant l’année.

Les services de conseil de la BEI ont aidé l’État slovène et des promoteurs publics et privés du pays à mettre au point des projets dans des domaines tels que le climat et l’environnement, l’efficacité énergétique, les infrastructures, le développement urbain durable et l’agriculture.

Un soutien utile a été fourni par la Plateforme de conseil de la BEI, Jaspers, Elena et fi-compass

Depuis 2006, les services de conseil du dispositif Jaspers (assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes) ont à eux seuls permis l’élaboration de projets d’investissement d’une valeur de 5,2 milliards d’EUR. Jaspers, créé en partenariat avec la Commission européenne, aide les villes et les régions à absorber les fonds européens au travers de projets de la plus haute qualité. En Slovénie, il a épaulé le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire dans la définition d’un plan d’action pour la gestion durable des déchets municipaux.

Elena (mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux) travaille sur une série de missions en Slovénie, notamment pour aider les collectivités locales et les entreprises publiques à exécuter conjointement un programme global d’investissement d’un montant de 55 millions d’EUR en faveur des bâtiments publics, de l’éclairage public, du chauffage urbain et de l’énergie renouvelable. Ce mécanisme appuie par ailleurs un programme de la municipalité de Novo Mesto relatif à la mobilité durable, qui se chiffre à 98 millions d’EUR.

fi-compass, une plateforme de conseil sur les instruments financiers opérant sous l’égide des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), a collaboré avec la DG AGRI de la Commission européenne pour aider les autorités slovènes de gestion du Feader à préparer et mettre en œuvre les instruments financiers de la politique agricole commune de l’Union.

En parallèle, la Plateforme de conseil de la BEI a soutenu l’Initiative DISC (Digital Innovation and Scale-up) de la Commission européenne en réalisant une étude de marché visant à mesurer le niveau de transition numérique de la Slovénie. Elle a également aidé l’État slovène à élaborer sa stratégie nationale sur les contrats à impact social.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Slovénie

Depuis le début de ses opérations de prêt en Slovénie en 1977, la BEI a investi 7,29 milliards d’EUR dans des secteurs clés de l’économie nationale, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), les transports, l’énergie et les infrastructures. Rien qu’en 2021, elle a investi 80 millions d’EUR pour faciliter une reprise plus rapide des PME et des ETI slovènes après la crise du COVID‑19 et intensifier le rythme du développement économique et social dans le pays.