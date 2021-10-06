© European Union 2020

Le prêt de la BEI en faveur du Fonds slovène de développement régional accélérera le redressement des PME, des ETI et des collectivités locales en Slovénie à la suite de la pandémie de COVID-19.

Ce prêt est mis à la disposition de collectivités locales pour financer les infrastructures, la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique et stimuler l’économie de la connaissance en Slovénie.

L’opération s’inscrit dans le cadre des activités de la BEI visant à soutenir une reprise plus rapide et plus verte de l’économie européenne dans le sillage de la pandémie.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, va accorder 30 millions d’EUR au Fonds slovène de développement régional (SRDF, pour Slovenian Regional Development Fund) et contribuer à la création d’une nouvelle ligne de crédit destinée à accélérer la reprise post-COVID des petites et moyennes entreprises (PME), des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des collectivités locales slovènes.

La ligne de crédit du SRDF sera mise à la disposition d’entreprises des secteurs de l’agriculture, de l’industrie manufacturière et des services de l’économie locale, qui figurent parmi les plus durement touchées par la pandémie.

Les collectivités locales pourront utiliser les fonds BEI accordés au SRDF pour améliorer les infrastructures, la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique et stimuler l’économie de la connaissance en Slovénie, ainsi que pour financer des projets apportant une réponse à l’échelle locale à la pandémie de COVID-19.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Slovénie : « Grâce à cette opération, la BEI continue de fournir un appui concret à la Slovénie, à ses entreprises et à ses collectivités locales. Un financement plus accessible et plus souple est essentiel pour accélérer la reprise post-COVID. Nous voulons que la Slovénie surmonte la crise le plus rapidement possible, afin que le pays puisse continuer à croître et à se développer, à créer et à assurer des emplois et des revenus pour ses citoyens, et à être en mesure de contribuer à l’action mondiale pour le climat. Je tiens à remercier le SRDF pour son rôle constructif en tant que partenaire de la BEI en Slovénie. »

Matjaž Ribaš, directeur général du Fonds slovène de développement régional : « La mission du SRDF, en tant que fonds financier public, est de proposer des programmes et des produits financiers à l’appui du développement régional de la Slovénie, cadre dans lequel nous bénéficions du soutien de la BEI, notre partenaire depuis nombreuses années. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le SRDF a mis en place des programmes financiers spéciaux pour la relance des entreprises slovènes. Grâce au nouveau prêt de la BEI, nous serons en mesure d’améliorer encore nos programmes financiers pour les projets de relance post-COVID des entreprises slovènes et le soutien aux infrastructures locales, nécessaires pour appuyer les nouveaux efforts de l’économie et de la société. Grâce à ces programmes, nous allons non seulement protéger les emplois et les revenus, mais aussi, dans certains cas, soutenir la création de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois, ainsi que la croissance des revenus. Nous sommes très heureux de coopérer de cette manière avec la BEI. Nous sommes convaincus que la coopération que nous avons actuellement en place avec la BEI offre de nombreuses possibilités pour de nouveaux projets et d’autres collaborations. »

Des financements plus souples et plus accessibles pour accélérer la reprise de l’économie slovène

Grâce à la ligne de crédit mise en place, les entreprises slovènes pourront accéder à des financements souples pour répondre à leurs besoins de fonds de roulement ou de liquidités supplémentaires, ou pour soutenir leurs investissements et programmes d’expansion en cours et futurs. Ce financement permettra aux entreprises de protéger l’emploi et de continuer à promouvoir la croissance économique et sociale slovène.

L’accès à des financements à long terme rendu possible par ce prêt est essentiel pour assurer la stabilité des activités d’investissement des PME et des ETI slovènes. Selon la Commission européenne, ces entreprises, qui constituent l’épine dorsale de l’économie locale, génèrent 64,5 % de la valeur ajoutée totale et 72 % de l’emploi dans le secteur non financier.

À propos de l’activité de la BEI en Slovénie

Depuis le début de ses opérations de prêt en Slovénie en 1977, la BEI a investi 7,21 milliards d’EUR dans des secteurs économiques clés, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), les transports, l’énergie et les infrastructures. Rien qu’en 2020, elle a consacré 221 millions d’EUR à l’appui du développement économique et social en Slovénie.

En réponse à l’urgence liée à la pandémie de COVID-19, la BEI a fourni à ce jour 30 millions d’EUR à l’économie slovène pour améliorer sa résilience et renforcer sa reprise.