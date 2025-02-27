Espagne : la BEI prête 20 millions d’euros à Universal DX à l’appui de la mise au point de tests de diagnostic innovants pour la détection précoce du cancer

UniversalDX

Universal DX est une jeune pousse espagnole qui met au point des solutions avancées de dépistage précoce du cancer par biopsie liquide.

Ce prêt s’inscrit dans le cadre du soutien que la BEI apporte aux start-up européennes du secteur des technologies médicales, qui mettent au point des solutions médicales innovantes. Il contribue également à la priorité stratégique du Groupe BEI consistant à accélérer la transition numérique et l’innovation technologique.

Ce financement bénéficie de l’appui d’InvestEU, un programme de l’UE qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 20 millions d’euros avec l’entreprise espagnole Universal DX à l’appui de l’élaboration et de la commercialisation de solutions avancées de dépistage précoce du cancer par biopsie liquide, sur la base d’une simple prise de sang. Le taux de survie de certains cancers, comme le cancer colorectal, peut augmenter de manière significative s’ils sont détectés à un stade précoce.

Le prêt de la BEI soutiendra la mise au point du test de dépistage du cancer colorectal Signal-C®, le produit le plus avancé d’Universal DX, ainsi que le développement d’autres produits, comme Signal-Li et Signal-Lu, destinés au dépistage du cancer du foie et du poumon respectivement. Le financement appuiera également le plan d’expansion internationale d’Universal DX, qui prévoit la conduite d’un vaste essai clinique aux États-Unis en vue d’obtenir l’approbation auprès de la Food and Drug Administration ainsi que le remboursement.

Établie à Séville, la jeune pousse (« start-up ») est une pionnière des technologies médicales. Sa technologie se fonde sur une plateforme exclusive et innovante de séquençage de nouvelle génération, qui mesure des biomarqueurs exclusifs utilisés par Universal DX (méthylation, fragmentation et microbiote), et détecte le signal des schémas de panels de biomarqueurs à l’aide de solutions et d’algorithmes bio-informatiques de pointe basés sur l’apprentissage automatique.

« Nous sommes ravis de nous associer à Universal DX pour faire avancer la lutte contre le cancer et plus particulièrement le dépistage précoce de la maladie afin d’améliorer le taux de survie des patients. Cet accord de financement est un exemple supplémentaire de la manière dont la BEI aide les jeunes pousses européennes innovantes à mettre au point des solutions médicales innovantes, et soutient le secteur européen des technologies médicales », a déclaré Alessandro Izzo, directeur du département Fonds propres, capital de croissance et financements sur projet de la BEI.

Le prêt de la BEI est garanti par InvestEU, le programme phare de l’UE visant à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires provenant des secteurs public et privé pour soutenir la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE au cours de la période 2021-2027. Le projet contribue au plan européen pour vaincre le cancer et à la priorité stratégique du Groupe BEI consistant à accélérer la transition numérique et l’innovation technologique.

« Notre mission est de créer un avenir où il sera possible de guérir du cancer. Grâce au pouvoir transformateur de notre technologie, nous sommes en mesure d’adopter une démarche audacieuse afin de transformer cette vision en réalité. Nous sommes profondément reconnaissants à la BEI pour son soutien, qui nous permettra de contribuer au plan européen pour vaincre le cancer et de mettre nos tests sanguins révolutionnaires pour la détection précoce du cancer à la disposition des marchés européen et américain », a déclaré Juan Martinez-Barea, fondateur et président d’Universal DX.

Les investissements liés au projet permettront de faire émerger des connaissances scientifiques de pointe et de conserver l’acuité scientifique européenne. Le projet contribuera également à renforcer la compétitivité de l’UE et à stimuler la capacité d’innovation des entreprises et des secteurs technologiques européens.

Informations générales

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement, a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact, contribuant ainsi à la double transition écologique et numérique du pays, à la croissance économique, à la compétitivité et à l’amélioration des services à la population.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Universal DX

Universal DX (UDX) est une société de biotechnologie dont le siège se trouve en Espagne et ayant son bureau américain à Dallas (Texas). Sa mission est de transformer le cancer en une maladie dont on peut guérir dès lors qu’il est dépisté rapidement. Faisant appel à la multiomique, à la biologie computationnelle et à l’IA, UDX déchiffre les séquences d’ADNcf uniques qui capturent les premiers signaux du cancer. Le test le plus avancé d’UDX concerne le dépistage du cancer colorectal, qui offre une grande précision pour les états précancéreux et les cancers. La technologie de l’entreprise peut également être appliquée à d’autres cancers à forte charge de morbidité. UDX a présenté des données sur les cancers du poumon, du pancréas, du foie et de l’œsophage.

En novembre 2023, Universal DX a annoncé sa collaboration avec Quest Diagnostics, l’un des principaux fournisseurs de services de diagnostic, et désigné le centre d’excellence en oncologie de Quest, à Lewisville (Texas), comme le seul site d’essai pour son étude à l’appui de Signal-C® aux États-Unis. Si le test est approuvé par la FDA, Quest fournira des services de laboratoire clinique aux États-Unis, tandis qu’UDX fournira des résultats d’analyse via sa plateforme en nuage. Les deux parties seront en mesure de le commercialiser.