Slovénie : l’opérateur autoroutier DARS reçoit un prêt de 120 millions d’euros de la BEI pour la modernisation d’une voie express

La BEI va prêter 120 millions d’euros à l’opérateur autoroutier slovène DARS qui servira à financer un projet de contournement de la ville de Novo Mesto, dans le sud-est du pays.

Le projet de contournement oriental de Novo Mesto vise à améliorer la circulation, la sécurité routière et la qualité de l’air dans une région proche de la frontière croate.

Il comprendra plus de six kilomètres de pistes cyclables ainsi qu’un pont pour vélos et piétons traversant la rivière Krka.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un prêt de 120 millions d’euros à la compagnie slovène des autoroutes DARS pour la construction d’un contournement près de la ville de Novo Mesto, dans le sud-est du pays. Le futur contournement oriental de Novo Mesto sera une voie rapide de 9,8 kilomètres qui contribuera à fluidifier la circulation, à renforcer la sécurité routière et à améliorer la qualité de l’air dans la région, proche de la frontière avec la Croatie.

Le projet devrait stimuler la croissance économique de la région en la reliant à l’autoroute A2, qui traverse la Slovénie du nord au sud.

Conformément aux engagements qu’elle a pris dans le cadre de sa Feuille de route de la banque du climat, la BEI continue d’investir dans des projets routiers tels que celui de Novo Mesto, qui prévoit la création de plus de six kilomètres de pistes cyclables dédiées ainsi que la construction d’une passerelle pour vélos et piétons traversant la rivière Krka, ce qui contribuera à renforcer les mesures visant à promouvoir les modes de transport propres et à lutter contre les changements climatiques.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Ce projet reflète notre soutien au développement d’infrastructures durables en Slovénie. Il s’inscrit dans le cadre de nos efforts visant à améliorer la mobilité et la qualité de vie des habitants de Novo Mesto et de l’ensemble de la région. »

Le contournement oriental de Novo Mesto fait partie du plan slovène pour une mobilité urbaine durable et se conforme aux priorités de l’Union européenne en matière de développement des infrastructures et de durabilité environnementale.

Andrej Ribi, président du conseil d’administration de DARS : « Nous nous félicitons de la décision de la BEI d’accorder à DARS les facilités de crédit nécessaires à la mise en œuvre de ce projet d’infrastructure clé. Nous sommes convaincus qu’il contribuera de manière considérable au développement de la municipalité et de l’ensemble de la région, tout en améliorant la sécurité routière et la circulation pour tous les usagers. »

Les services de conseil de la BEI, y compris l’assistance technique au titre de Jaspers, ont contribué à la préparation du projet en participant aux études de faisabilité et aux évaluations des incidences sur l’environnement.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme il s’y est engagé dans sa Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

