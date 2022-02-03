La BEI accordera un prêt de 250 millions d’EUR pour renforcer le système de soins de santé au Bangladesh et soutenir la vaccination contre le COVID-19.

Il s’agit de la première opération menée dans le cadre du prêt‑programme South Asia Public Healthcare COVID-19 doté de 425 millions d’EUR, couvert par des garanties de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne et le plus grand bailleur de fonds multilatéral au monde, va prêter 250 millions d’EUR à la République populaire du Bangladesh pour soutenir l’achat de vaccins sûrs et efficaces et la campagne de vaccination contre le COVID‑19 dans tout le pays. Les efforts de vaccination porteront également sur les réfugiés rohingyas du Myanmar actuellement accueillis au Bangladesh.

Ce financement permettra au Bangladesh d’atténuer les effets sur la santé de la pandémie de COVID‑19 et aidera le pays à renforcer son système sanitaire et à protéger sa population contre le coronavirus grâce à des vaccins efficaces. Ces conditions préalables sont essentielles à la poursuite d’une croissance économique et sociale durable.

Il s’agit de la première opération menée au titre du prêt‑programme South Asia Public Healthcare COVID-19, doté d’un montant de 425 millions d’EUR, approuvé par la BEI en 2021. Cette initiative vise à apporter un soutien à long terme à la campagne de vaccination contre le COVID‑19, à la préparation aux pandémies et à la résilience du système de santé du Bangladesh, des Maldives et, éventuellement, d’autres pays d’Asie du Sud.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations en Asie du Sud : « La BEI est très fière d’élargir le soutien apporté par l’Équipe Europe au Bangladesh, en faisant en sorte que ses habitants soient protégés contre le coronavirus grâce à des vaccins efficaces. Avec le concours de 1,3 milliard d’EUR que la BEI a déjà accordé à l’initiative d’achat de vaccins COVAX, des opérations comme celles-ci constituent une étape clé dans l’accélération de la campagne de vaccination mondiale et une victoire rapide et efficace sur le virus. Dans le même temps, cette opération témoigne de notre fort engagement à long terme à collaborer avec d’autres membres de l’Équipe Europe et les autorités de la République populaire du Bangladesh pour assurer un avenir sûr, vert et durable au Bangladesh et à sa population. »

Mahbub Hassan Saleh, ambassadeur de la République populaire du Bangladesh auprès de l’Union européenne : « Le prêt de 250 millions d’EUR que la BEI accorde au Bangladesh pour l’achat de vaccins contre le COVID‑19 repose sur la dynamique la plus importante et la plus marquante en 22 ans de partenariat entre le Bangladesh et la BEI. La présence de la BEI au Bangladesh se renforce et s’étend à de nouveaux domaines, ce qui devrait se poursuivre à l’avenir et contribuer à un développement socio-économique accru du pays. Les changements climatiques, les infrastructures et les énergies renouvelables sont autant de domaines importants pour le Bangladesh et l’Union européenne, dans lesquels l’engagement de la BEI peut continuer de s’affirmer. »

Charles Whiteley, ambassadeur de l’UE en République populaire du Bangladesh : « Le soutien non négligeable de la BEI confirmé aujourd’hui complète de manière très opportune le partenariat avec l’Équipe Europe dans la lutte contre la pandémie. Les relations entre l’UE et le Bangladesh se développent dans de nombreux domaines : des changements climatiques au monde des affaires, en passant par la connectivité et les relations interpersonnelles. Cet engagement dans le secteur de la santé est un signe supplémentaire du renforcement de nos liens. »

L’opération est couverte par la garantie globale FEDD+ de l’UE au titre de son instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI).

L’Équipe Europe et la BEI accélèrent le déploiement du vaccin contre le COVID-19 dans le monde.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus en 2020, la BEI fournit des financements à long terme pour soutenir les systèmes de santé nationaux, notamment pour accélérer le déploiement local de vaccins dans les pays du monde entier. La banque de l’UE continue d’appuyer la recherche sur les vaccins et leur production, ainsi que les dispositifs de diagnostic et les traitements liés au COVID-19.

Grâce aux instruments financiers innovants de partage des coûts de la BEI et aux contributions de la Commission européenne et de pays de l’UE, l’Équipe Europe a engagé plus de 3 milliards d’EUR dans l’initiative COVAX, la plus grande opération d’achat et de fourniture de vaccins de l’histoire. Aujourd’hui, l’Europe exporte plus de vaccins que toute autre région du monde et la BEI soutient activement le renforcement des capacités de production de vaccins dans les régions moins développées du globe.

En janvier 2022, COVAX a livré la milliardième dose de vaccin contre le COVID‑19, après la distribution de vaccins susceptibles de sauver des vies à quelque 144 pays.

Dans le cadre de sa réponse à la crise sanitaire, en 2021, le Groupe BEI a augmenté ses financements en faveur du secteur de la santé et des sciences de la vie, lesquels ont atteint près de 5,5 milliards d’EUR, dont 1 milliard d’EUR investis dans des fonds spécialisés dans la santé et les sciences de la vie. Au total, plus de 780 millions de personnes dans le monde bénéficieront de services de santé améliorés, y compris de vaccins contre le COVID-19, grâce aux financements de la BEI.

BEI Monde : un nouveau partenaire pour l’Équipe Europe

L’année dernière, le Groupe BEI a accordé 8,1 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets dans plus de 160 pays à l’extérieur de l’Union européenne, dont le Bangladesh, ce qui porte le montant total des investissements hors UE à plus de 1 500 milliards d’EUR.

En janvier 2022, la BEI a annoncé la création de BEI Monde, qui se consacre spécifiquement aux partenariats internationaux et au financement du développement. BEI Monde rassemblera l’ensemble des ressources de la BEI destinées aux activités hors UE et le savoir-faire qu’elle a acquis dans ce cadre au sein d’une structure de gestion claire permettant d’apporter une contribution plus importante et plus ciblée aux projets et initiatives de l’Équipe Europe.

La première plateforme régionale de BEI Monde s’est ouverte dans la capitale kényane, Nairobi, avec d’autres bureaux prévus à mesure que la BEI renforce sa présence dans les pays en développement, notamment à Jakarta, en Indonésie et à Suva, aux Fidji.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI au Bangladesh

Depuis le début de ses activités au Bangladesh en 2000, la BEI y a soutenu sept projets et a investi près de 753,2 millions d’EUR dans des projets liés aux transports, à l’énergie, à l’eau et à la gestion des eaux usées.

À propos de l’activité de la BEI en Asie

Depuis 25 ans, la Banque européenne d’investissement appuie le développement économique de la région Asie-Pacifique. Les projets qu’elle aide à financer facilitent la vie des populations en permettant, par exemple, la réduction des temps de transport à Bangalore avec une nouvelle ligne de métro et la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans l’ouest du Népal.

En Asie, elle affecte ses prêts prioritairement à l’action pour le climat, tous secteurs confondus. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles et garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.