La Banque a soutenu le développement économique et social de l’Ukraine en investissant 554 millions d’EUR dans des infrastructures essentielles à travers le pays.

Dans les financements accordés à l’Ukraine cette année, la BEI a mis l’accent sur l’amélioration de la résilience face au COVID‑19, le soutien aux PME et au secteur privé et la modernisation des infrastructures dans les transports et l’enseignement.

L’Ukraine reste le principal pays bénéficiaire des investissements de la BEI dans le voisinage oriental, où elle totalise plus de 60 % des prêts de la Banque.

Le lancement de BEI Monde, la branche de la BEI consacrée au financement du développement, donne un coup d’accélérateur au travail de la BEI en dehors de l’UE.

La Banque européenne d’investissement, la banque de l’Union européenne, a investi 554 millions d’EUR en 2021 pour développer les infrastructures de transport, la mobilité urbaine, les infrastructures d’enseignement et l’économie locale en Ukraine, avec notamment une aide au renforcement de la résilience face au COVID‑19. Ce pays est resté le principal bénéficiaire des financements de la BEI dans le voisinage oriental, où il a reçu plus de 60 % du total des prêts de la Banque.

En 2021, la BEI a complété ses prêts à long terme en Ukraine en attirant 28,3 millions d’EUR d’aides non remboursables supplémentaires de l’UE pour le développement des transports urbains, l’efficacité énergétique des bâtiments publics, la réfection des infrastructures sociales et le développement de l’enseignement et de la formation professionnels. Ces aides financeront l’assistance technique déployée pour l’élaboration et la gestion de projets bancables solides.

Depuis qu’elle a commencé à intervenir en Ukraine il y a 15 ans, la BEI a investi plus de 7 milliards d’EUR dans les secteurs public et privé de ce pays, ce qui en fait l’un de ses principaux investisseurs. Avec 5,9 milliards d’EUR d’investissements dans le seul secteur public, elle détient en outre le portefeuille le plus important de toutes les institutions financières internationales actives en Ukraine.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Ukraine : « Avec les nouveaux prêts signés en 2021, la BEI a réaffirmé sa volonté d’aider l’Ukraine à se développer et à améliorer encore les conditions de vie dans le pays, en offrant un terrain plus favorable pour l’activité des entreprises. Nous avons continué à soutenir la reprise socio-économique après la pandémie dans ce pays en fournissant des vaccins contre le COVID‑19, dont la population avait grandement besoin, et des financements abordables pour les PME affectées. La BEI souhaite spécialement renforcer la résilience économique de l’Ukraine en favorisant une meilleure mobilité, une infrastructure plus moderne et peu consommatrice d’énergie, un enseignement de haute qualité et une agriculture plus forte. En tant que banque de l’UE, nous sommes heureux de soutenir le gouvernement ukrainien et de faciliter le partenariat entre l’Union et l’Ukraine au travers d’investissements concrets substantiels. En créant une nouvelle branche, BEI Monde, pour nos activités à l’extérieur de l’Union européenne, nous signalons notre ferme volonté de soutenir les transitions écologique et numérique au moyen des partenariats mondiaux de l’Europe. »

Jean-Erik de Zagon, chef de la représentation de la BEI en Ukraine : « Au sein de l’Équipe Europe, nous sommes fiers d’avoir continué d’apporter un soutien vigoureux à l’Ukraine, bénéficiant tant aux citoyens qu’à l’économie du pays, tout au long de l’année 2021. Nous avons investi plus d’un demi-milliard d’euros dans des infrastructures essentielles, les transports, l’enseignement, de nouveaux emplois pour les citoyens ukrainiens et les PME. Nous ne serions pas en mesure d’intervenir de la sorte sans le soutien de nos collègues et partenaires du gouvernement ukrainien, de la délégation de l’UE auprès de l’Ukraine et de nos propres équipes dévouées, à Luxembourg et à Kiev. Je prévois pour 2022 une nouvelle année exceptionnelle de partenariat et de croissance pour l’Ukraine et BEI Monde, une branche spécifique de la BEI qui nous permettra de mieux cibler les projets qui ont une incidence sensible au niveau local, que ce soit en renforçant la transition numérique, en promouvant les sources d’énergie renouvelables ou en construisant des infrastructures de qualité, qui renforcent l’adaptation aux changements climatiques. »

Matti Maasikas, ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne auprès de l’Ukraine : « Depuis 2014, l’Union européenne et ses institutions financières ont mobilisé une enveloppe sans précédent, qui dépasse 17 milliards d’EUR de prêts et d’aides non remboursables, pour l’Ukraine. L’année dernière, l’UE a également présenté son plan économique et d’investissement pour le Partenariat oriental et ses initiatives phares pour l’Ukraine, qui mobiliseront jusqu’à 6,47 milliards d’EUR d’investissements publics et privés pour stimuler le développement économique et la reprise post-COVID. Nous sommes heureux que la BEI reste un partenaire essentiel de nos activités en Ukraine à travers la fourniture d’investissements fondamentaux pour améliorer les infrastructures et les transports, accélérer les transitions écologique et numérique et intensifier la croissance économique et l’innovation dans ce pays. »

Olha Stefanishyna, vice-Première ministre de l’intégration européenne et euro-atlantique de l’Ukraine : « Nous sommes reconnaissants à la BEI de témoigner d’un engagement ferme pour le soutien à l’Ukraine, surtout dans cette période difficile. Nous constatons avec joie les résultats des projets menés actuellement dans toutes les régions d’Ukraine et nous sommes impatients de lancer les nouveaux projets signés en 2021. Les vaccins si nécessaires contre le COVID‑19, les infrastructures sociales et les bâtiments publics plus modernes, les transports publics respectueux de l’environnement, les nouveaux centres d’excellence pour l’EFP, les entreprises plus solides – tout cela contribuera grandement à la croissance économique, au développement social et à la durabilité à venir de l’Ukraine. J’aimerais remercier la BEI et l’Union européenne pour leur soutien indéfectible et j’espère que nous allons continuer d’avancer côte à côte pour procurer une vie meilleure aux citoyens ukrainiens. »

Sauver des vies et renforcer la santé publique pendant la pandémie de COVID‑19

En 2021, la BEI a décaissé 50 millions d’EUR pour fournir des vaccins contre le COVID‑19 à l’Ukraine et renforcer le système de santé du pays. Cet investissement permettra au ministère ukrainien de la santé d’acheter davantage de vaccins et de financer le plan national de vaccination en 2022.

Améliorer les infrastructures de transport et la mobilité urbaine en Ukraine

La BEI a versé 270 millions d’EUR, soit près de la moitié du financement octroyé à ses partenaires en Ukraine en 2021, pour la réhabilitation des infrastructures, la sûreté aérienne et l’amélioration de la sécurité à l’aéroport international de Boryspil. Cette plateforme clé pour le transport de passagers et de fret dans le pays est aussi son plus grand aéroport civil et joue un rôle primordial pour le développement économique à long terme de l’Ukraine.

La BEI a investi 100 millions d’EUR pour rénover les flottes de trolleybus et de métro de Kiev afin de soutenir l’action mondiale pour le climat et l’atténuation des effets des changements climatiques en Ukraine. Ce financement permettra le déploiement de transports publics fonctionnant à l’électricité, plus respectueux de l’environnement et économes en énergie, et améliorera la qualité de vie au quotidien. La pollution atmosphérique et sonore sera en outre réduite pour les près de trois millions d’habitants de la capitale ukrainienne, qui est la plus grande ville du pays. Il s’agissait du premier prêt infra-étatique consenti par la BEI en Ukraine, proposé sur une base individuelle à une municipalité sans la garantie de l’État.

La BEI a alloué des aides à l’investissement de l’UE d’un montant total de 3,8 millions d’EUR à trois municipalités ukrainiennes - Ivano-Frankivsk, Zaporijjia et Loutsk. Ces aides non remboursables s’ajoutent au prêt de 200 millions d’EUR déjà accordé par la BEI pour la modernisation des réseaux de transports électriques. Cumulés, ces fonds serviront à l’acquisition de trolleybus et de bus électriques, ainsi qu’à l’extension du réseau de trolleybus à de nouveaux parcours dans les villes.

Pour un enseignement moderne en Ukraine

En 2021, la BEI a soutenu la modernisation du système ukrainien d’enseignement et de formations professionnels (EFP) à hauteur de 58 millions d’EUR. Cette opération bénéficiera directement à 10 000 enseignants et étudiants grâce au financement de neuf centres d’excellence d’EFP répartis dans neuf régions administratives d’Ukraine, à savoir les oblasts de Tchernihiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Odessa, Ternopil, Volhynie et Transcarpathie, ainsi que la Municipalité de Kiev.

Cet investissement à long terme de la BEI donnera les moyens aux établissements d’EFP d’Ukraine d’offrir des cursus éducatifs attrayants aux jeunes du pays et, par retombée, dynamisera le développement économique national, rehaussant la concurrence et l’innovation en Ukraine. L’Union européenne y a ajouté 8,8 millions d’EUR supplémentaires d’aides non remboursables consistant dans une assistance technique précieuse pour l’efficience dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et dans la passation des marchés.

Pour une économie durable, verte, compétitive sur la scène internationale et créatrice d’emplois

La BEI a fourni en 2021 un complément de 20 millions d’EUR à un prêt consenti par le passé à la Banque d’exportation/importation d’Ukraine (Ukreximbank) afin d’étendre son soutien à davantage de petites et moyennes entreprises du pays, en facilitant leur accès à un financement à long terme abordable en monnaie locale et en renforçant leur capacité à conserver des liquidités et à créer et préserver des emplois pour la main-d’œuvre locale.

La BEI offre un soutien diversifié au secteur privé ukrainien, s’adressant aux entreprises actives dans les secteurs clés de l’économie nationale quelle que soit leur taille. Elle a notamment prêté 106 millions d’EUR au groupe Epicentr pour la modernisation du secteur agricole et l’amélioration de l’approvisionnement alimentaire en Ukraine. Cet investissement financera de nouveaux silos et élévateurs à grain, du matériel agricole moderne et des wagons à grain, ce qui contribuera à une gestion efficace des ressources, à une productivité accrue et à la réduction des déchets agricoles. Ces prérequis sont indispensables pour une agriculture moderne et compétitive à l’échelle mondiale, ce qui favorisera de facto une action positive pour le climat d’une importance substantielle dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Soutien à la rénovation des infrastructures sociales et à l’efficacité énergétique en Ukraine

En 2021, la BEI a levé 16 millions d’EUR auprès de donateurs pour aider l’Ukraine à rénover et moderniser ses infrastructures sociales et à mener des projets d’efficacité énergétique. Ce montant inclut une aide non remboursable de 7 millions d’EUR de la Facilité d’investissement pour le voisinage (FIV) de l’UE, qui accompagne un prêt de 340 millions d’EUR accordé par la BEI pour améliorer les conditions de vie et l’activité économique dans les régions souffrant du conflit en cours dans l’est de l’Ukraine. L’aide de l’UE et le financement de la BEI serviront également à construire les infrastructures élémentaires dont les personnes déplacées à l’intérieur du pays et leurs communautés d’accueil ont besoin.

En complément, une subvention d’assistance technique de 5 millions d’EUR de la FIV et une aide de 4 millions d’EUR du fonds à donateurs multiples E5P, obtenues par la BEI, permettront à l’Ukraine de progresser fortement en direction d’une meilleure efficacité énergétique dans ses bâtiments publics. Ces aides non remboursables faciliteront la préparation et la mise en œuvre en bonne et due forme d’un prêt-cadre de 300 millions d’EUR précédemment consenti par la BEI, visant à accroître l’efficacité énergétique de 1000 bâtiments publics, dont des hôpitaux, des écoles, des centres culturels et des jardins d’enfants.

BEI Monde – Agir mondialement pour un impact local plus puissant

En janvier 2022, le Groupe BEI a lancé BEI Monde, une branche spécialement consacrée au financement du développement. La branche BEI Monde mobilise toutes les ressources de la Banque européenne d’investissement pour ses opérations à l’extérieur de l’Union européenne, en s’appuyant sur une structure conçue pour favoriser un partenariat solide et plus ciblé avec l’Équipe Europe.

BEI Monde s’appuie sur une collaboration efficace avec ses partenaires et bénéficiaires, les institutions de financement du développement et la société civile. En résumé, cette branche vise à accroître l’impact des financements de la BEI. Elle rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales.

Renforcer le partenariat entre l’Union et l’Ukraine en 2022

La Banque européenne d’investissement continuera en 2022 de soutenir le développement économique et social de l’Ukraine au travers d’investissements dans la transformation numérique des institutions publiques, la distribution d’eau et le traitement des eaux usées, la modernisation du métro ainsi que l’éclairage public et les infrastructures nécessaires dans les régions qui subissent les conséquences de l’abandon progressif du charbon dans le pays.

La BEI souhaite également accorder des prêts directs à des municipalités ukrainiennes afin de soutenir la stratégie de décentralisation et de délégation financières du gouvernement national.

Enfin, la BEI appuiera davantage la mise en œuvre des projets déjà en cours dans le pays afin qu’un plus grand nombre de citoyens puissent bénéficier d’infrastructures sociales plus modernes, de transports publics confortables, de routes en meilleur état, de bâtiments publics économes en énergie, d’un enseignement de haute qualité, d’opportunités d’affaires intéressantes et d’un environnement plus sain.