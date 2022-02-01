© Shutterstock

Danske Statsbaner (DSB) bénéficie d’un financement de 500 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement.

L’opération servira à financer l’acquisition de 100 nouvelles rames destinées à remplacer du matériel roulant ancien.

Les tout premiers trains financés au titre de l’accord devraient commencer à circuler en 2024.

DSB a conclu un accord de prêt avec la Banque européenne d’investissement (BEI), d’une durée de 25 ans et d’un montant de 500 millions d’euros, pour financer l’acquisition de nouvelles rames. La compagnie ferroviaire danoise acquerra 100 nouvelles rames automotrices électriques pour remplacer les trains anciens à moteur diesel (modèles IC3 et IC4). La modernisation de sa flotte permettra à DSB de s’adapter à la croissance prévue du trafic de voyageurs, de remplacer les trains plus anciens et de répondre à la demande future pour davantage de services plus fiables et de meilleure qualité.

« Les nouvelles rames électriques constitueront l’épine dorsale des futurs transports publics au Danemark et l’investissement contribuera grandement à la transition écologique de la société danoise. DSB se réjouit de la coopération qu’elle entretient de longue date avec la BEI et de la confiance que celle-ci lui témoigne en lui accordant ce financement à long terme. La compagnie est très satisfaite de voir que ses initiatives et ses plans en faveur de transports publics plus durables ont été reconnus et que nous avons pu, sur cette base, obtenir un financement auprès de l’un des bailleurs de fonds les plus fiables du marché », a déclaré Flemming Jensen, PDG de DSB.

L’accord de prêt destiné à financer le remplacement des trains à moteur diesel par des rames électriques s’inscrit dans le cadre de la politique environnementale et du programme stratégique de durabilité du trafic ferroviaire (« fremtidens tog ») menés par DSB au Danemark. Les trains circuleront principalement sur le réseau central danois, reliant le Jutland à la région de Copenhague et une partie du matériel roulant desservira également la région de Sjᴂlland.

« Je suis heureux que la BEI ait pu accompagner la transition durable de DSB avec le remplacement des trains à moteur diesel existants par du matériel roulant électrique propre et performant », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI. « Nous ne devons pas sous-estimer l’importance et la contribution du trafic ferroviaire pour limiter les effets des changements climatiques. La qualité des services et le confort des trains sont des facteurs importants pour encourager les navetteurs à utiliser les transports publics en lieu et place de leur voiture. »

Informations générales

En 2021, la BEI a accordé environ 689 millions d’euros de prêts en faveur de projets réalisés au Danemark dans divers secteurs, notamment les services, l’industrie innovante et les petites et moyennes entreprises.

Fondée en 1885, la compagnie ferroviaire Danske Statsbaner (DSB) est une société publique indépendante propriété de l’État sous la tutelle des ministères danois des transports et de l’énergie. Il s’agit du plus grand exploitant ferroviaire du Danemark et de Scandinavie. La compagnie est chargée de l’exploitation des trains de voyageurs sur la plus grande partie du réseau ferroviaire danois. DSB compte environ 7 400 employés et assure le transport de plus de 195 millions de voyageurs chaque année.