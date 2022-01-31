La Banque européenne d’investissement (BEI), en sa qualité de banque de l’UE, accorde un prêt de 100 millions d’USD (84,6 millions d’EUR) à l’État argentin pour l’achat de vaccins contre le COVID-19.

Le soutien apporté par l’Équipe Europe financera en partie l’acquisition de vaccins contre le COVID-19 au titre du mécanisme COVAX ou dans le cadre d’accords bilatéraux.

La BEI met également 110 millions d’USD (96,8 millions d’EUR) à disposition pour renforcer la protection contre les inondations et la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du río Salado, afin d’aider 1,4 million de personnes actuellement exposées au risque de crues dans la province de Buenos Aires.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 100 millions d’USD à la République argentine pour appuyer l’achat de vaccins et le déploiement de campagnes de vaccination dans le droit fil du plan national de déploiement des vaccins (PNDV). La banque de l’UE a également consenti aujourd’hui son tout premier prêt en faveur de la protection contre les inondations en Argentine, qui soutiendra la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du río Salado, dans la province de Buenos Aires.

Le nouveau financement renforcera les initiatives du pays en matière de résilience et de préparation à la pandémie, qui figurent dans le plan national argentin de riposte à la pandémie actuelle de COVID-19. L’accord sur les vaccins s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Équipe Europe pour mettre à disposition les vaccins contre le COVID-19 à l’échelle mondiale.

La BEI accorde également son premier prêt à l’appui de la protection contre les inondations en Argentine. D’un montant de 110 millions d’USD (96,8 millions d’EUR), il permettra de soutenir la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du río Salado, dans la province de Buenos Aires.

Dans le cadre d’une réunion à la Maison Rose, le siège du pouvoir exécutif argentin, Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, Alberto Fernández, président de l’Argentine, et Gustavo Béliz, secrétaire aux affaires stratégiques, ont signé les accords, ce jour, en présence d’Amador Sánchez Rico, ambassadeur de l’UE en Argentine.

« Cette signature revêt pour nous une grande importance, car elle concerne la situation actuelle de l’Argentine et des problèmes qui durent parfois depuis de nombreuses années », a déclaré Alberto Fernández, président de l’Argentine, qui était accompagné de Gustavo Béliz, secrétaire aux affaires stratégiques.

Le président a estimé que le concours de la BEI revêtait une « importance capitale » en permettant à la province de Buenos Aires d’achever les travaux sur le río Salado, car, pour reprendre ses propos, il contribuera à « mettre un terme à un problème majeur pour un million de producteurs dont les champs se situent à proximité du fleuve ».

« C’est un projet très important, fortement corrélé à la production, car il garantira un plus grand développement, de plus vastes possibilités d’exportation de céréales et davantage de recettes en devises étrangères : tout ce dont l’Argentine a besoin pour l’avenir », a-t-il affirmé.

En outre, il a salué « le financement qui permettra de continuer à acheter des vaccins pour lutter contre cette pandémie qui perdure et nous montre que, si nous avions pu penser qu’une dose suffirait, nous savons désormais qu’il n’en est rien et que nous pourrions devoir continuer à vacciner pendant encore longtemps. Par conséquent, nous apprécions cette aide financière qui nous permet de continuer à acheter des vaccins. »

« La coopération internationale est essentielle pour faire face à la crise du COVID-19 et pour garantir une reprise mondiale durable. La Banque européenne d’investissement travaille avec des partenaires à l’échelle mondiale pour permettre une réponse spécifique à la pandémie et, au titre de l’Équipe Europe, elle a soutenu le mécanisme COVAX pour mettre à disposition un milliard de doses de vaccin dans le cadre de notre plus grand programme de soutien à la santé publique à ce jour », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI. Et d’ajouter : « La BEI s’est engagée à accélérer les investissements liés au climat afin d’améliorer la protection contre les phénomènes météorologiques extrêmes. Dans l’ensemble du bassin du río Salado, dans la province de Buenos Aires, 1,4 million de personnes sont menacées par le risque de crue et la BEI se réjouit de soutenir cette nouvelle initiative visant à renforcer les mesures de protection contre les inondations grâce au prêt de 110 millions d’USD confirmé aujourd’hui. »

Amador Sánchez Rico, ambassadeur de l’Union européenne en Argentine : « La présence ici en Argentine du vice-président de la Banque européenne d’investissement pour annoncer de nouveaux financements à l’appui de nouveaux projets est une excellente nouvelle. L’approche de l’Équipe Europe, qui se compose des institutions européennes, des États membres et de la BEI, contribue au financement de secteurs clés à un moment crucial. Nos réunions avec les autorités argentines ont été fructueuses et ont préparé le terrain pour des projets à venir avec la BEI. »

Réponse mondiale de la BEI face à la pandémie de COVID-19 et Équipe Europe

Le soutien spécifique de la BEI à la résilience économique de l’Argentine face à la pandémie de COVID-19 s’inscrit dans le cadre de la réponse globale de la BEI, d’un montant de 64 milliards d’EUR, qui vise à atténuer les répercussions économiques de la pandémie. Ces prêts, qui témoignent des efforts conjoints déployés par l’UE dans le cadre de l’Équipe Europe, illustrent les priorités de la BEI en Amérique latine : contribuer à une croissance durable et inclusive et promouvoir l’action pour le climat.

Renforcer la protection contre les inondations dans le bassin du río Salado

La province de Buenos Aires est la plus vaste et la plus peuplée d’Argentine. Ce projet améliorera la protection contre les inondations et renforcera les capacités des institutions chargées de la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du río Salado. Le programme de protection contre les inondations contribuera à réduire les effets négatifs des crues et des sécheresses sur l’économie du bassin ainsi qu’à développer et préserver sa valeur environnementale, en particulier dans les zones humides.

La BEI en Amérique latine

Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total de 11,4 milliards d’EUR à l’appui de 150 projets dans 15 pays de la région.

La BEI est très présente en Argentine grâce à ses financements à l’appui d’importants projets d’investissement publics. Soutenue à hauteur de près de 1 milliard d’EUR, l’Argentine est le deuxième bénéficiaire des financements de la BEI en Amérique latine.

Ces dernières années, la BEI a financé des investissements stratégiques en Argentine, notamment la rénovation du métro de Buenos Aires, divers projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement ainsi que le programme de gestion intégrée des déchets à Jujuy, ce dernier étant complété par une subvention de l’UE par l’intermédiaire de la Facilité d’investissement pour l’Amérique latine.