Cette aide de la BEI financera l’élaboration d’un plan de mobilité urbaine durable, qui servira de cadre à d’importants investissements dans le réseau de transport de Niš.

Ces investissements contribueront à favoriser une mobilité plus verte grâce à la promotion des transports publics et à l’introduction d’une offre de transport plus large.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de coopération avec la Ville de Niš, en Serbie, pour financer l’élaboration d’un plan de mobilité urbaine durable, ce qui permettra à la Ville de prendre des décisions d’investissement éclairées concernant son réseau de transport. En tenant compte des habitudes de déplacement existantes, des tendances en matière de développement et des objectifs de planification stratégique de la commune, ce plan de mobilité urbaine durable contribuera à optimiser ces investissements afin d’assurer une mobilité efficace, sûre, pratique et moins tributaire du carbone. En outre, l’assistance technique fournie permettra à la Ville de Niš d’explorer les possibilités que créera l’élimination future du trafic de fret circulant actuellement sur le corridor ferroviaire interurbain qui traverse l’agglomération.

Le plan de mobilité urbaine durable et les investissements qu’il générera aideront Niš à se développer, en s’appuyant sur un réseau de transport de qualité et bien intégré, ce qui renforcera l’attrait que pourra exercer la ville en tant que lieu où vivre et investir. L’assistance technique sera fournie dans le cadre de l’Équipe Europe et de l’Initiative pour le financement de projets urbains, gérée conjointement par la BEI et l’Agence française de développement (AFD) pour soutenir des projets ambitieux d’aménagement urbain.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de la Banque dans les Balkans occidentaux : « L’une des priorités de la BEI, en tant que banque européenne du climat, est de promouvoir des transports plus propres et plus durables en modernisant les chemins de fer, les voies navigables et les capacités de transport urbain dans l’ensemble des Balkans occidentaux. Cette assistance technique jettera les bases de l’élaboration de projets qui apporteront de multiples avantages aux habitants de Niš et à ceux qui s’y rendent pour travailler, ainsi que des retombées économiques positives découlant de l’amélioration des connexions au sein de la ville et avec les localités environnantes. Parallèlement, elle aidera la Ville à relever les défis liés à l’aménagement urbain et au climat et, ainsi, à améliorer la situation environnementale et les conditions de vie. »

Dragana Sotirovski, maire de Niš : « Niš est une ville en pleine expansion et qui se développe rapidement. L’intensité du trafic a augmenté, de sorte que le plan de mobilité urbaine durable nous permettra d’harmoniser l’expansion du réseau de transport avec le nouveau cycle d’investissement et les orientations stratégiques concernant le développement de notre ville. Notre engagement à réduire les gaz nocifs et à protéger l’eau, le sol et l’air occupe une place importante dans nos plans de développement stratégique. C’est avec grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous entamons notre coopération avec la Banque européenne d’investissement sur la base de l’accord qui a été signé. Ce type d’aide et les résultats que nous obtiendrons ensemble seront précieux pour l’avenir de la ville. »

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient en Serbie depuis 1977. Depuis 2001, elle accorde des financements en faveur d’infrastructures clés et appuie les petites et moyennes entreprises (PME), l’industrie, les services et les collectivités locales. À ce jour, 92 projets ont été financés et plus de 6 milliards d’EUR ont été investis dans les PME et dans les infrastructures de transport, d’éducation, de santé et d’utilité publique. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Serbie, consultez la page suivante : https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/serbia/index.htm

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 10 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME.

Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans

À propos de l’enveloppe spécifique d’assistance technique de l’Initiative « Résilience économique », dans le cadre de l’Initiative pour le financement de projets urbains

La réponse apportée en matière de politique par l’Union européenne aux défis auxquels sont confrontés les pays du voisinage méridional a débouché sur le lancement de l’Initiative pour le financement de projets urbains, mise sur pied conjointement par l’Agence française de développement et la BEI en 2014 sous l’égide de l’Union pour la Méditerranée. Elle a pour objectif de soutenir d’ambitieux projets d’aménagement urbain ayant un impact élevé sur la création d’emplois, la croissance économique, la réduction de la pauvreté et la modernisation du tissu urbain.