© Starship

Injection de fonds pour stimuler la R-D chez le leader du marché de la livraison sur demande à l’aide de robots

Starship Technologies, le premier prestataire mondial de services de livraison autonome, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de financement en quasi-fonds propres de 50 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement (BEI).

Institution de financement de l’Union européenne (UE) et l’un des principaux bailleurs de fonds pour le climat, la BEI soutient des projets qui promeuvent les priorités et les objectifs de l’UE. Ce financement, soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, prend la forme d’un prêt d’amorçage-investissement et appuiera l’activité de recherche-développement, notamment en vue de la construction de milliers de robots supplémentaires au pôle d’ingénierie et d’innovation de Starship à Tallinn.

Alastair Westgarth, PDG de Starship Technologies : « Nous sommes fiers de nos racines européennes ainsi que de notre équipe en pleine croissance qui reste un élément essentiel de nos activités. En tant que leader du marché de la livraison autonome, nous cherchons constamment à innover et à trouver de nouvelles façons d’améliorer notre service. Ce soutien de la BEI nous permettra de continuer à remodeler la livraison du dernier kilomètre et d’apporter les avantages de la livraison sur demande et le confort qui en résulte à des millions de personnes supplémentaires. Les nouvelles ressources en ingénierie que nous allons recruter en Europe constitueront un autre élément clé pour atteindre cet objectif. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Les véhicules électriques de toutes formes et de toutes tailles feront partie de notre avenir et peuvent jouer un rôle déterminant dans le casse-tête du transport durable. Les robots livreurs de Starship démontrent déjà toute leur valeur et nous sommes heureux de soutenir cette entreprise afin qu’elle puisse continuer à développer sa technologie et à accroître sa production. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Ce financement de la BEI en faveur de Starship est un excellent exemple illustrant la manière dont le Plan d’investissement pour l’Europe peut stimuler l’innovation européenne. Ce financement supplémentaire profitera à l’essor des solutions de livraison autonome de l’entreprise, ce qui améliorera encore les services aux consommateurs et contribuera à cet écosystème dynamique et florissant qui allie recherche, technologie et innovation en Europe. »

Starship propose déjà ses services dans de nombreuses régions de l’UE, ainsi qu’au Royaume-Uni et aux États-Unis, dans des villes, des campus universitaires et des pôles industriels, alors qu’elle prévoit une nouvelle expansion dans un avenir proche. Starship est en mesure d’effectuer des livraisons à l’aide de robots autonomes de niveau 4 partout où elle est active, couvrant des villes et des campus dans leur intégralité. Les robots Starship présentent une autonomie de niveau 4 depuis 2018. Chaque jour, ils effectuent de nombreuses livraisons consécutives de manière totalement autonome, et traversent même des routes. C’est la raison pour laquelle le coût d’une livraison Starship est maintenant inférieur à l’équivalent humain, ce qui constitue une première mondiale pour une société de livraison recourant à des robots, alors que la plupart des autres solutions concurrentes sont encore majoritairement contrôlées par l’humain et en phase de projet pilote.

Starship Technologies exerce ses activités commerciales au quotidien dans le monde entier. Ses robots à émission nulle font plus de 100 000 traversées de route par jour et ont déjà effectué plus de 2,5 millions de livraisons et parcouru 5 millions de kilomètres à l’échelle mondiale, soit plus que n’importe quel autre prestataire de services de livraison autonome.

L’application Starship Food Delivery est téléchargeable sur iOS et Android. Pour commencer, le client choisit ses aliments et boissons préférés, puis épingle son adresse de livraison souhaitée. Il peut alors suivre au fur et à mesure le déplacement du robot jusqu’à celle-ci sur une carte interactive. Une fois le robot arrivé, le client reçoit une alerte, va à la rencontre du robot et déverrouille ce dernier grâce à l’application.

Informations générales

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit une garantie couvrant les premières pertes, ce qui permet au Groupe BEI d’investir dans des projets plus risqués. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS ont permis de mobiliser à ce jour 546,5 milliards d’EUR d’investissements et de soutenir plus de 1,4 million de PME.

Starship Technologies révolutionne les livraisons grâce à des robots autonomes qui se déplacent sur les trottoirs. Ces robots sont conçus pour livrer de la nourriture, des produits d’épicerie et des colis à l’échelon local en quelques minutes. Les robots livreurs ont parcouru des millions de kilomètres et effectué plus de 2,5 millions de livraisons autonomes à travers le monde. Starship a été fondé par Ahti Heinla et Janus Friis (concepteur principal et cofondateur de Skype) et Alastair Westgarth en est le PDG.