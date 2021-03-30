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STARSHIP (EGFF)

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Estonie : 50 000 000 €
Services : 50 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2021 : 25 000 000 €
20/12/2021 : 25 000 000 €
Autres liens
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21/12/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STARSHIP (EGFF)
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11/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - STARSHIP (EGFF)
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 novembre 2021
Statut
Référence
Signé | 20/12/2021
20210330
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STARSHIP (EGFF)
STARSHIP TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 103 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Starship Technologies, founded in Estonia, develops last mile delivery solutions based on autonomous mobile robots. The investment supports the company's business expansion and further research and development (R&D) in behavioural intelligence and other robotics areas.

The project contributes to the further development of the company's advanced robotic autonomous driving technology and the deployment of its automated delivery services in the EU; it will contribute to strengthen the role of the EU in the fields of advanced autonomous driving and robotic technologies and further expand its technological edge.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under the Annexes of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Therefore, the activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STARSHIP (EGFF)
Date de publication
21 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148367956
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210330
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - STARSHIP (EGFF)
Date de publication
11 Oct 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
244794094
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20210330
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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