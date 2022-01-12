Des journalistes et vidéastes du monde entier sont invités à envoyer leurs meilleurs sujets qui mettent l’accent sur les pays du Sud

La BEI parraine le prix « Women’s solutions » qui récompense les reportages sur des solutions mises en œuvre par des femmes et pour ces dernières

Les inscriptions pour les prix sont ouvertes jusqu’au 10 février 2022

Cette année, pour la deuxième fois, la Banque européenne d’investissement (BEI) s’associe à One World Media pour célébrer les meilleurs sujets du monde entier faisant l’objet d’une couverture médiatique insuffisante. One World Media est une ONG dont l’action tend à promouvoir un traitement précis et créatif des questions de développement pour faire tomber les stéréotypes, faire émerger un autre discours et créer un pont entre les cultures.

La BEI parraine un prix visant à récompenser l’excellence dans la couverture médiatique de sujets mettant en avant des solutions mises en œuvre par des femmes et pour ces dernières en réponse aux défis actuels. Ce prix est ouvert aux médias, dont la télévision et la radio, la presse écrite et en ligne, qui explorent les solutions mises en œuvre par des femmes ou pour ces dernières dans les pays du Sud, à savoir des solutions qui tiennent compte de l’impact des changements climatiques et protègent l’environnement, qui améliorent l’accès à l’éducation et aux soins médicaux, ou qui favorisent l’autonomisation des femmes.

Jon Snow, parrain de One World Media, ancien présentateur de Channel 4 : « Depuis 1988, les prix One World Media ont récompensé plus de 1 000 journalistes et vidéastes, établissant ainsi une norme pour les reportages internationaux. Ce sont quelques-uns des plus grands conteurs de notre génération qui nous aident à comprendre les enjeux et les solutions du monde qui nous entoure. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes : « À la BEI, par l’intermédiaire de nos investissements, nous cherchons à lutter contre les inégalités profondes entre les femmes et les hommes tout en renforçant la résilience et la capacité d’adaptation des femmes et des filles dans le monde entier. Notre participation au Défi 2X et notre initiative SheInvest nous ont montré qu’investir dans les femmes peut aider à résoudre les crises climatique et économique. Nous avons besoin de plus de sujets montrant la voie à suivre. »

Marjut Falkstedt, secrétaire générale de la BEI, qui fera partie du jury décernant le prix « Women’s Solutions » : « Je suis extrêmement fière de soutenir ce prix récompensant l’excellente couverture médiatique des solutions mises en œuvre par des femmes et pour ces dernières. Nous avons besoin de sujets montrant des initiatives, petites ou grandes, qui peuvent aider la société à relever des défis tels que les changements climatiques et la pandémie actuelle, et qui sont susceptibles d’être reproduites. Je suis fermement convaincue que les femmes jouent un rôle pionnier et j’espère que ce prix contribuera au partage de leurs bonnes idées et qu’il nous inspirera toutes et tous. »

Les inscriptions aux prix One World Media sont ouvertes jusqu’au 10 février 2022 et la procédure d’attribution des prix s’étendra jusqu’en juin 2022, offrant ainsi une plateforme de partage de sujets sur les solutions mises en œuvre par des femmes et pour ces dernières. Restez à l’écoute des nouvelles concernant ces prix.

Voir les détails complets sur les critères de sélection et d’admissibilité

Lire l’article de Marjut Falkstedt publié sur le site de One World Media

Consulter les dernières actualités de la BEI sur sa page consacrée à l’égalité entre les sexes

Informations générales

À propos de One World Media

One World Media est une organisation à but non lucratif fondée il y a plus de 30 ans par un groupe de journalistes ayant pris conscience que les reportages internationaux étaient alors peu nombreux et renforçaient souvent les stéréotypes. Ils se sont engagés à encourager et à mettre en avant un plus grand nombre de reportages de meilleure qualité issus des pays du Sud.

Depuis lors, One World Media s’efforce d’inciter les journalistes et les vidéastes du monde entier à présenter des sujets qui nous informent et nous rassemblent tous et toutes.

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE en Europe et dans le reste du monde.

Afin de renforcer l’impact positif de ses activités sur l’égalité entre les sexes et sur l’autonomisation des femmes et des filles, le Groupe BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes, dans le but d’intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’émancipation économique des femmes dans son modèle d’activité et de l’appliquer en matière de prêt, de panachage et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne.

La BEI s’attache également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. La banque de l’UE prône la diversité et l’inclusion non seulement en raison des avantages indéniables qu’elles procurent sur le plan opérationnel, mais aussi parce qu’elles enrichissent l’environnement de travail pour l’ensemble du personnel.

Pour de plus amples informations : les initiatives de la BEI concernant l’égalité entre les sexes