© Ukreximbank

20 millions d’EUR sont mis à disposition en monnaie locale pour améliorer l’accès des PME à des financements abordables en Ukraine.

L’opération est soutenue par l’Union européenne et s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’Équipe Europe visant à apporter une réponse durable à la crise du coronavirus.

Soutenir le développement des PME est un objectif clé du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, va apporter un financement complémentaire de 20 millions d’EUR au prêt existant accordé à la banque ukrainienne d’import-export Ukreximbank. Cette enveloppe supplémentaire sera mise à la disposition des petites et moyennes entreprises (PME) ukrainiennes en monnaie locale. L’Union européenne soutient l’opération au moyen d’une aide non remboursable, ce qui contribuera à améliorer les modalités et les conditions du financement mis à disposition pour les PME.

La contribution de l’UE s’inscrit dans le cadre élargi de l’initiative EU4Business de l’Union européenne, qui rassemble les ressources que l’UE met à disposition pour soutenir l’essor des PME et améliore l’environnement économique dans les pays du Partenariat oriental.

Le prêt soutient le développement du secteur privé, y compris la reprise des PME face à l’impact économique de la pandémie de coronavirus, soit l’un des cinq grands objectifs du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental en Ukraine. Il s’agit de l’une des quatre conventions de financement dans la région combinant des prêts de la BEI et des aides non remboursables de l’UE d’un montant total de 171 millions d’EUR qui ont été finalisées en marge du sommet Union européenne-Partenariat oriental qui s’est tenu à Bruxelles.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Ukraine : « Les PME, qui sont l’épine dorsale de l’économie ukrainienne, ont été particulièrement touchées par la crise du COVID-19. Améliorer l’accès à des financements abordables en monnaie locale est l’une de nos principales priorités, surtout à un moment où les PME ont besoin d’un soutien solide pour surmonter les défis et le manque de liquidités créés par la pandémie. Nous remercions l’Union européenne pour son soutien et nous sommes heureux de renforcer encore notre collaboration de longue date avec Ukreximbank. »

Katarína Mathernová, directrice générale adjointe au sein de la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement, responsable du groupe de soutien à l’Ukraine : « Dans le contexte pandémique actuel, il importe d’autant plus que nos efforts aillent dans le même sens afin d’assurer un redressement durable des entreprises et de réduire autant que possible les conséquences socio-économiques négatives implicites découlant d’un ralentissement de l’activité économique. Grâce à ce nouvel accord entre la BEI et Ukreximbank, d’autres petites et moyennes entreprises ukrainiennes vont pouvoir bénéficier d’un meilleur accès à des financements à long terme abordables en monnaie locale afin de créer de nouveaux emplois et de nouvelles sources de revenus. »

Serhiy Yermakov, président par intérim du conseil d’administration d’Ukreximbank : « Le prêt accordé par la BEI témoigne du succès du partenariat en cours entre Ukreximbank et la banque de l’UE, qui a débuté il y a dix ans. Nous sommes reconnaissants à la BEI et à l’UE de continuer à nous épauler en ces temps difficiles, car ce partenariat nous permet de maintenir notre soutien aux PME ukrainiennes pour qu’elles survivent à la pandémie de COVID-19 ».

L’Équipe Europe soutient un développement social et économique durable et plus rapide en Ukraine

Le prêt de la BEI bénéficie également du Currency Exchange Fund, une institution financière innovante qui propose à ses investisseurs et à leurs clients des dérivés sur monnaie locale et taux d’intérêt à long terme dans des devises de marchés émergents.

L’opération soutient la mise en œuvre du nouveau plan économique et d’investissement de l’Union européenne, conçu pour accélérer la reprise post-COVID-19 et accroître la résilience de l’Ukraine et d’autres pays du Partenariat oriental en générant des perspectives de croissance économique et d’emploi.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Ukraine

La BEI intervient en Ukraine depuis 2007. L’Ukraine est le principal pays bénéficiaire de l’appui de la BEI dans le voisinage oriental, où elle représente plus de 60 % de l’activité de prêt de la Banque. Cette dernière met l’accent sur les infrastructures sociales et économiques, les transports et la connectivité, le développement du secteur privé local, l’efficacité énergétique, l’action climatique et l’innovation. À l’heure actuelle, la BEI est l’un des principaux investisseurs en Ukraine avec des projets signés représentant un montant de plus de 7 milliards d’EUR.

La Banque publique ukrainienne d’import-export (JSC Ukreximbank) est une société par actions entièrement détenue par l’État. Elle est l’un des principaux opérateurs du marché bancaire ukrainien, assure une part considérable des services liés aux activités d’exportation et d’importation des entreprises ukrainiennes et a acquis une expérience sans égale sur le marché ukrainien dans divers domaines des services bancaires pour l’import-export, notamment les opérations documentaires et le financement des échanges commerciaux. Elle intervient en qualité d’agent financier exclusif de l’État ukrainien pour les prêts d’institutions financières étrangères qui sont émis, contractés ou garantis par l’Ukraine. De toutes les banques ukrainiennes, Ukreximbank est celle qui possède le plus grand réseau de correspondants étrangers et de partenaires fiables de longue date de par le monde. Elle bénéficie de lignes de crédit d’institutions financières mondiales pour le financement des échanges commerciaux et les opérations documentaires à court terme. Elle est aussi la seule banque ukrainienne reconnue comme emprunteur ou garant direct pour les financements à moyen ou long terme par 36 agences de crédit à l’exportation de premier plan. Ukreximbank dispose d’un réseau de succursales bien développé, qui couvre toutes les principales régions et tous les centres industriels importants de l’Ukraine.

La plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV) soutient les pays partenaires de l’UE relevant de la politique européenne de voisinage dans les efforts qu’ils déploient en faveur de l’amélioration de la gouvernance et du développement économique et social. Elle permet d’assortir les prêts des institutions publiques européennes de financement (dont la BEI) de subventions de l’UE. La PIV soutient des projets d’infrastructure, principalement dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’environnement. Elle appuie également le développement du secteur privé. Les subventions d’assistance technique servent à améliorer la mise en œuvre des projets financés. Elles renforcent ainsi la cohérence stratégique entre les décisions de la BEI relatives aux projets, les réformes économiques nationales et sectorielles et les grands objectifs de la politique européenne de voisinage.