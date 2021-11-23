Les nouveaux investissements des entreprises rwandaises bénéficieront d’une initiative de financement des entreprises annoncée à Kigali en début de journée et soutenue par la Banque de développement du Rwanda et la Banque européenne d’investissement.

Les entreprises rwandaises bénéficieront d’un nouveau mécanisme à long terme de 30 millions d’EUR ; il sera financé par la Banque européenne d’investissement (au titre de son mécanisme d’intervention rapide COVID-19 en Afrique de l’Est) et par des fonds propres de la BRD. Le financement à long terme mis à disposition au titre du mécanisme d’intervention rapide COVID-19 en Afrique de l’Est complètera les efforts déployés par la BRD pour réduire l’impact du coronavirus.

« La pandémie de COVID-19 a durement frappé les entreprises rwandaises et il est primordial que de nouveaux investissements soient effectués pour relever les défis sanitaires, économiques et commerciaux. Le partenariat entre la Banque européenne d’investissement et la Banque de développement du Rwanda permettra de mobiliser de nouveaux investissements essentiels. Je tiens à remercier la BEI pour son appui résolu à la croissance du secteur privé et à des investissements liés à l’eau et à la santé dans notre pays », a déclaré Uzziel Ndagijimana, ministre des finances et de la planification économique.

Kampeta Sayinzoga, directrice générale de la BRD, s’est exprimée ainsi : « Nous sommes honorés de recevoir cet investissement de la Banque européenne d’investissement, destiné à faciliter le développement du secteur privé, en particulier des petites et moyennes entreprises. Cette opération illustre la confiance croissante que les institutions financières internationales accordent à la BRD. Plus précisément, cet investissement permettra à la BRD d’accorder des prêts à long terme à des entreprises prêtes à investir directement dans le processus de redressement du Rwanda. Ensemble, nous tirerons parti de la création d’emplois et de la création de valeur ajoutée. »

Le nouveau plan de financement ciblé comprendra un soutien aux entreprises des secteurs les plus touchés par les défis commerciaux, économiques et sanitaires engendrés par la pandémie de COVID‑19 et le déblocage d’investissements afin d’accélérer la reprise du secteur privé à l’issue de la pandémie.

« C’est un plaisir que de me trouver au Rwanda en présence du ministre des finances, M. Ndagijimana et de nos partenaires de longue date de la Banque de développement du Rwanda. Les 30 millions d’euros de nouveaux financements approuvés aujourd’hui, qui seront gérés par la Banque de développement du Rwanda, contribueront à renforcer la reprise économique au Rwanda à la suite de la pandémie de COVID-19. « Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Banque européenne d’investissement collabore avec des banques et des institutions financières de premier plan au Rwanda et en Afrique pour veiller à ce que les entreprises puissent continuer à investir, préserver l’emploi et exploiter de nouvelles possibilités commerciales », a commenté Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Le ministre des finances et de la planification économique, Uzziel Ndagijimana, et la directrice générale de la BRD, Kampeta Sayinzoga, ont accueilli Thomas Östros, vice-président de la BEI, lors de sa première visite officielle au Rwanda, et ont pris part à l’annonce officielle à Kigali.

Le vice-président de la BEI passe une semaine en Afrique de l’Est pour rencontrer des dirigeants politiques, des chefs d’entreprise et des responsables du monde de la finance et lancer le nouveau pôle régional de la BEI pour l’Afrique de l’Est.

Soutenir la reprise du secteur privé par un financement à long terme en monnaie locale

Les entreprises rwandaises pourront accéder à des prêts à long terme en RWF, en USD et en EUR ; ces prêts présenteront des échéances allant jusqu’à 10 ans, soit bien plus que ce qui est habituellement proposé.

Un financement plus large de la BEI en faveur du redressement post-COVID au Rwanda

Le mois dernier, le Rwanda a été le premier pays d’Afrique de l’Est à bénéficier du mécanisme d’intervention rapide COVID-19 en Afrique de l’Est mis en place par la BEI, doté d’une enveloppe de 175 millions d’EUR ; dans ce cadre, il a été annoncé que 95 millions d’EUR de nouveaux financements seraient gérés par la Bank of Kigali PLC et la KCB Bank Rwanda.

Depuis 1967, la Banque de développement du Rwanda (BRD) PLC est un fournisseur de premier plan de prêts à long terme à l’appui d’investissements en faveur de projets dans les secteurs prioritaires de l’économie rwandaise : économie numérique, export et industrie manufacturière, éducation, énergie renouvelable, logements intermédiaires et projets spéciaux.