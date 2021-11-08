© Siemens Mobility

À compter de décembre 2024, 23 rames automotrices modernes Siemens Mireo seront déployées sur la ligne ferroviaire régionale Nuremberg-Ratisbonne-Plattling

En mai, agilis, la société d’exploitation de BeNEX, s’est vu attribuer le marché relatif à l’exploitation de l’ensemble des lignes Ratisbonne-Vallée du Danube.

Le financement des trains bénéficie de la garantie du Land de Bavière et du Land du Bade-Wurtemberg.

De nouveaux trains régionaux devraient prochainement circuler sur la ligne Nuremberg-Ratisbonne-Plattling. La holding ferroviaire privée BeNEX a commandé à Siemens 23 nouvelles rames à quatre voitures Mireo, destinées à desservir la ligne ferroviaire régionale qui longe le Danube entre la Bavière et le Bade-Wurtemberg, pendant une période de 24 ans à partir de décembre 2024. Cette ligne fait partie du réseau Ratisbonne-Vallée du Danube. En mai 2021, agilis, la société d’exploitation de BeNEX, a remporté le marché relatif à ce réseau ferroviaire régional à l’issue d’une procédure d’appel d’offres à l’échelle européenne.

agilis loue les trains nouvellement acquis dans le cadre d’un contrat de crédit-bail à durée déterminée et pour un usage défini. Les coûts d’investissement totaux sont financés par un consortium bancaire. Parmi les membres de ce consortium figurent la Banque européenne d’investissement (BEI), qui alloue un prêt d’un montant de quelque 90 millions d’EUR, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) et Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (NORD/LB). Crédit Agricole CIB intervient dans le consortium en tant que chef de file et agent exclusif, et NORD/LB en tant qu’arrangeur.

Le montage de l’opération de crédit-bail prévoit que les prêts seront accordés à une société ad hoc (Special Purpose Vehicle) et bénéficieront d’une garantie couvrant le service de la dette émise par le Land de Bavière et le Land du Bade-Wurtemberg, durant la phase d’exploitation. Les sociétés de transports publics des deux Länder pourront ainsi réattribuer ces services de transport à la fin du contrat de transport actuel en 2036, et ce pour une période allant jusqu’en 2048, tout en continuant à utiliser le contrat de crédit-bail portant sur les rames, d’une durée de 24 ans. Les motrices sont spécialement conçues pour répondre aux besoins de mobilité régionale.

En Allemagne, l’exploitation des transports ferroviaires régionaux, cofinancée par les Länder, fait régulièrement l’objet d’appels d’offres à l’échelle européenne portant sur des durées de 10 à 15 ans, dans le but d’assurer la concurrence entre les opérateurs. La garantie couvrant le service de la dette réduit considérablement le coût du capital pour les soumissionnaires participant à la procédure d’appel d’offres, ce qui se traduit par des offres de prix plus avantageuses pour les Länder.

Michael Vulpius, PDG de BeNEX, a commenté ce projet ferroviaire régional en ces termes : « L’appel d’offres du Land de Bavière et du Land du Bade-Wurtemberg relatif au réseau ferroviaire régional Ratisbonne-Vallée du Danube définit clairement les besoins futurs en matière de mobilité régionale et les conditions-cadres pour un financement favorable à l’appui d’une transition efficace sur le plan des transports. L’ensemble du personnel se réjouit que l’offre Mireo smart d’agilis, chef de file dans le domaine de la qualité, ait été retenue ; il aura ainsi l’occasion, dans ce cadre, de contribuer à satisfaire les passagers et à faire augmenter encore leur nombre. Nous remercions vivement les trois banques qui ont participé à l’opération pour leur collaboration fructueuse et efficace dans le cadre du financement du projet.»

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a salué ce projet de modernisation : « Nous sommes heureux de soutenir la modernisation des transports régionaux entre Nuremberg et la zone de Ratisbonne. Des chemins de fer régionaux attrayants favorisent une transformation du système de mobilité positive pour le climat en incitant les navetteurs à passer de la route au rail, ce qui réduit ainsi les transports individuels à forte intensité de carbone et élimine les embouteillages.»

Informations générales

BeNEX GmbH appartient à International Public Partnerships Ltd. (INPP), une société d’investissement dans les infrastructures cotée en bourse. En Allemagne, INPP possède des participations dans les sociétés d’exploitation régionales NBE Nordbahn (Schleswig-Holstein), metronom (Basse-Saxe), ODEG (Allemagne orientale), cantus (Hesse) et agilis (Bavière). INPP est un investisseur orienté sur le long terme qui investit dans des projets d’infrastructure. Parmi ceux-ci figurent plus de 130 projets portant sur des entreprises de services publics et de transport, des écoles, des tribunaux et des commissariats de police au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et en Amérique du Nord, pour un volume d’investissement de plus de 2,5 milliards d’EUR.

Crédit Agricole CIB est la banque d’entreprise et d’investissement du Groupe Crédit Agricole, douzième plus grand groupe bancaire au monde par son ratio de fonds propres de base (The Banker, juillet 2021). Près de 8 600 collaborateurs et collaboratrices en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, dans le Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, accompagnent les clients et contribuent à répondre à leurs besoins dans le domaine financier, partout dans le monde. Crédit Agricole CIB offre aux entreprises et aux clients institutionnels une large gamme de produits et services dans le domaine des marchés de capitaux, de l’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale ou encore du commerce international. La banque est également pionnière en ce qui concerne les financements climatiques et offre une palette complète à ses clients dans ce segment en tant que leader du marché.

NORD/LB Norddeutsche Landesbank est l’une des principales banques commerciales allemandes, avec un bilan de 117 milliards d’EUR. En tant qu’institution de droit public, elle fait partie du Sparkassen-Finanzgruppe. Parmi ses principaux domaines d’activité figure le financement spécialisé dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures, et notamment les transports ferroviaires. À l’heure actuelle, le volume de ses financements pour des projets d’infrastructure s’élève à quelque 4 milliards d’EUR. La banque dessert ses clients depuis son siège de Hanovre, mais aussi depuis ses agences de Braunschweig et Magdeburg, et 10 autres sites en Allemagne et à l’étranger.