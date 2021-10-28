© Hemsö

Le financement d ’ un milliard de SEK soutiendra la construction et le r é am é nagement d ’ infrastructures sociales r é pondant à des normes é lev é es d ’ efficacit é é nerg é tique.

Le projet comprend un total de huit nouveaux b â timents en cours de construction en Su è de, ainsi que le r é am é nagement d ’ un neuvi è me b â timent en Finlande.

Les projets de travaux visent des établissements de santé et de recherche, des centres d’accueil médicalisé pour personnes âgées et des infrastructures d’enseignement.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 1 milliard de SEK (99 millions d’EUR) avec Hemsö Fastighets AB. La société immobilière suédoise utilisera ce mécanisme de financement à long terme d’une durée maximale de 25 ans pour créer des infrastructures sociales plus économes en énergie en Suède et en Finlande. Au total, neuf bâtiments destinés aux services sociaux, y compris des maisons de retraite médicalisées, un centre médical, des établissements scolaires et préscolaires ainsi que des installations combinant ces différents types d’infrastructures, seront construits ou réaménagés de manière à répondre aux normes relatives aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle. Huit des biens immobiliers objet du projet se situent en Suède et concernent des bâtiments neufs. Le neuvième, qui se trouve en Finlande, porte sur une rénovation totale et la construction d’une nouvelle extension.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La conservation de l’énergie et de la chaleur est plus problématique dans les pays nordiques qu’ailleurs, ce qui fait de l’efficacité énergétique un domaine clé pour l’atténuation des changements climatiques. Nous sommes très heureux de renouveler notre partenariat avec Hemsö dans le cadre de ce projet, en particulier du fait qu’il est axé sur des infrastructures sociales importantes, ce qui signifie que les citoyens en bénéficieront directement, à une échelle très locale. « Les immeubles résidentiels et les bâtiments publics étant en grande partie responsables des émissions de CO 2 , améliorer leur efficacité énergétique est une étape majeure si nous voulons limiter notre empreinte carbone. »

Le prêt sera accordé sans garantie et apportera à Hemsö une source de financement externe durable, flexible et abordable. Comme la plupart des services fournis dans les locaux appartenant à Hemsö sont payés par le contribuable, la valeur ajoutée financière apportée par la BEI bénéficiera in fine aux citoyens suédois. Les installations, qui auront une superficie brute totale de 71 500 m², seront construites selon des normes d’efficacité énergétique plus strictes que celles exigées par la législation suédoise et finlandaise.

« L’accent mis par la BEI sur les investissements verts et essentiels sur le plan social correspond parfaitement au modèle d’entreprise d’Hemsö pour l’aménagement d’infrastructures sociales durables destinées au secteur public. Ce nouveau prêt permet à notre entreprise de diversifier ses financements et de continuer à s’appuyer sur des ressources à long terme pour les projets planifiés ». Je suis particulièrement heureux que Sköndalsvillan, la première maison de retraite médicalisée en Suède à obtenir la certification environnementale zéro émission de CO 2 , soit incluse dans le portefeuille de prêts », a déclaré Nils Styf, directeur général d’Hemsö.

La demande d’infrastructures sociales est en augmentation en Suède, non seulement pour des raisons démographiques, mais aussi du fait de l’urbanisation en cours : depuis quelques années, les villes suédoises comptent parmi celles qui connaissent la croissance la plus rapide de l’UE. Cette opération concourt à la réalisation des objectifs nationaux et européens dans le domaine de l’efficacité énergétique et contribue à la réduction des émissions de CO 2 ; elle appuie ainsi les objectifs de lutte contre les changements climatiques et les objectifs de diversification de l’approvisionnement énergétique au sein de l’UE.

Informations générales

En 2020, la BEI a prêté plus de 2 milliards d’EUR à l’appui de projets réalisés en Suède. La BEI emprunte des fonds sur les marchés des capitaux qu’elle prête ensuite pour des projets qui soutiennent la réalisation des objectifs de l’UE.

La BEI est la seule banque ayant pour actionnaires les États membres de l’UE, dont elle représente les intérêts. Elle travaille en étroite collaboration avec les autres institutions européennes pour mettre en œuvre la politique de l’UE et elle est la plus grande emprunteuse et bailleuse de fonds multilatérale au monde. Le Groupe BEI, composé de la BEI et du FEI, fournit ses financements et son savoir-faire pour des projets d’investissement durables qui contribuent à la réalisation des objectifs politiques de l’UE, environ 90 % de ses activités concernent l’Europe.

Hemsö est la première entreprise suédoise propriétaire et promotrice immobilière de bâtiments accueillant des infrastructures sociales. Son modèle d’entreprise repose sur la détention, la gestion et la promotion durables d’immeubles destinés aux secteurs des maisons de retraite médicalisées, de l’éducation, de la santé et de la justice. Hemsö possède près de 350 biens immobiliers en Suède, en Allemagne et en Finlande.