La BEI et AB Transitio, une société de crédit-bail de moyens de transport régionaux, ont signé un accord de prêt de 480 millions de SEK visant l’acquisition de trains régionaux neufs.

Ce financement soutiendra l’achat de 12 rames automotrices électriques à deux étages neuves en vue de fournir des services régionaux exploités par Mälardalstrafik MÄLAB AB dans la région de Stockholm-Mälar.

Ces trains neufs remplaceront le matériel roulant vieillissant et devraient améliorer la fiabilité, le confort et la flexibilité des services, tout en fournissant des capacités permettant de répondre à la demande croissante.

Dans la région de Stockholm-Mälar, les usagers du train peuvent s’attendre à bientôt disposer de services ferroviaires plus confortables, plus fiables et plus attractifs. AB Transitio, une entreprise qui acquiert des trains pour les louer à des opérateurs de transports régionaux en Suède, a signé un prêt de 480 millions de SEK à l’appui de l’achat de 12 rames neuves qui circuleront dans la région de Stockholm-Mälar.

Transitio sera propriétaire des 12 rames automotrices électriques à deux étages neuves et Mälardalstrafik MÄLAB AB les exploitera sur des lignes régionales autour de la capitale suédoise. Le financement de ces trains devrait contribuer à promouvoir les transports durables auprès des navetteurs et des résidents, en les incitant à délaisser leur voiture.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « En tant que banque européenne du climat, la BEI investit massivement dans des modes de transport alternatifs afin d’inciter autant que possible les automobilistes à laisser leur véhicule au garage. La Suède est déjà chef de file en matière de production d’énergie d’origine renouvelable, et il est logique qu’elle se concentre désormais sur des modes de transport plus sobres en carbone. »

Magnus von Bahr, PDG de Transitio : « L’acquisition de 12 rames supplémentaires à deux étages permettra d’augmenter encore les capacités des services régionaux dans la région de Stockholm-Mälar et de contribuer à renforcer l’utilisation du train. »

Outre les retombées positives pour l’environnement, en matière de performance énergétique et de report modal, l’acquisition des rames automotrices neuves engendrera également une réduction des coûts d’exploitation et d’entretien supportés par l’opérateur. En outre, après avoir chuté en raison de la pandémie de COVID-19, le nombre de passagers devrait augmenter de nouveau, s’il suit la tendance observée entre 2017 et 2019, ce qui donne de bonnes raisons d’augmenter les capacités ferroviaires.

Informations générales

En 2020, la BEI a prêté plus de 2 milliards d’EUR à l’appui de projets réalisés en Suède. La BEI emprunte de l’argent sur les marchés des capitaux et le met à la disposition de projets qui soutiennent les objectifs de l’UE. Quelque 90 % de tous ses prêts sont accordés au sein de l’Union européenne.

AB Transitio acquiert, finance et gère une flotte de trains au nom d’associations suédoises de transports publics, qui détiennent conjointement Transitio. L’activité principale de Transitio consiste à louer du matériel roulant à ces associations régionales de transports publics et (ou) à leurs opérateurs.