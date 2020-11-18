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REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II

Signature(s)

Montant
47 551 117,44 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 47 551 117,44 €
Transports : 47 551 117,44 €
Date(s) de signature
14/06/2021 : 47 551 117,44 €
Autres liens
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31/03/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Communiqués associés
Suède : avec le soutien de l’Europe, la région de Stockholm-Mälar se voit équipée de nouveaux trains

Fiche récapitulative

Date de publication
18 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 14/06/2021
20190895
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
AB TRANSITIO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 480 million (EUR 48 million)
SEK 1400 million (EUR 139 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project entails the acquisition of 12 new double-decker electric multiple units (EMUs) to provide regional / suburban rail services in the Stockholm-Mälaren region in Eastern Sweden.

The new rolling stock will contribute to reducing journey time, promoting more efficient operations, reducing maintenance costs, lowering energy consumption and increasing the level of comfort for passengers. Indirectly, by improving services, rolling stock renewal will help railways compete with other transport modes, particularly private vehicles, so as to maintain or improve its modal share. Shifting passenger flows from other modes to rail may result in reduced vehicle operation costs, safety and environmental benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Manufacturing of the new train sets will take place in the manufacturer's plant and does not fall within the scope of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with the EU Directive 2001/42/EC will also be examined.

The rolling stock will be procured under an existing framework contract, awarded in 2014 (OJEU 2014/S 162-291185). The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Date de publication
31 Mar 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132192770
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190895
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
195818491
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190895
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
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Fiche technique
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Photogallery

The project entails the acquisition of 12 new double-decker electric multiple units (EMUs) to provide regional / suburban rail services in the Stockholm-Mälaren region in Eastern Sweden.
REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Photographe: Jann Lipka
©Mälardalstrafik/Mälartåg
The project entails the acquisition of 12 new double-decker electric multiple units (EMUs) to provide regional / suburban rail services in the Stockholm-Mälaren region in Eastern Sweden.
REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Photographe: Jann Lipka
©Mälardalstrafik/Mälartåg

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