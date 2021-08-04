© Fagor Arrasate

Le financement de la banque de l’UE contribuera à renforcer la compétitivité de l’entreprise espagnole en facilitant, sur la période 2021-2024, les investissements qui mettront l’accent sur sa transformation numérique et l’amélioration de ses installations.

Le projet financé par la BEI permettra à Fagor Arrasate de mettre au point des machines pour la production de véhicules plus légers et respectueux de l’environnement, ainsi que de composants pour véhicules électriques.

L’accord bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

La Banque européenne d'investissement (BEI) et Fagor Arrasate, coopérative appartenant au groupe Mondragón, ont signé aujourd’hui un nouvel accord visant à financer la stratégie de recherche, développement et innovation (RDI) de l’entreprise basque. La BEI fournira 10 millions d’EUR à Fagor Arrasate pour financer 9 projets stratégiques de RDI représentant un investissement total de 24 millions d’EUR, que la coopérative de la province du Guipuscoa mettra en œuvre sur la période 2021-2024. Le projet bénéficie du soutien d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe.

Avec l’appui de la BEI, Fagor Arrasate renforcera sa compétitivité en effectuant des investissements stratégiques dans des procédés internes clés liés à la construction d’équipements lourds ainsi qu’à la mise au point de machines d’avant-garde et de services numériques afin de répondre aux défis futurs des secteurs stratégiques du tissu manufacturier européen. Cet accord contribuera à améliorer les technologies de traitement des nouveaux matériaux légers destinés principalement au secteur automobile, en plus de moderniser les installations de production existantes.

Le projet devrait avoir des effets positifs sur l’environnement, car une partie importante de l’innovation est axée sur la mise au point de machines qui permettront aux constructeurs automobiles de produire des véhicules plus légers et plus respectueux de l’environnement, ainsi que de fabriquer des composants pour véhicules électriques. La BEI s’est fermement engagée à continuer à soutenir l’innovation automobile en Espagne en finançant plusieurs entreprises de ce secteur pendant la pandémie et en collaborant avec elles.

Il s’agira de la première opération avec Fagor Arrasate, même si la BEI a déjà collaboré avec plusieurs coopératives du groupe Mondragón.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Nous sommes très fiers de financer la stratégie de RDI de Fagor Arrasate, en encourageant la transformation numérique et les techniques de production avancées de cette entreprise espagnole ciblant une plus grande durabilité qui lui permettra, sans aucun doute, de renforcer sa compétitivité. Cette opération témoigne de l’engagement ferme de la BEI en faveur d’une reprise économique fondée sur l’innovation et la protection de l’environnement, ainsi que de son soutien à l’industrie automobile, clé de l’économie espagnole et de la création d’emplois, objectifs prioritaires de la Banque en Espagne. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Grâce à une garantie du Plan d’investissement pour l’Europe et à la BEI, la société espagnole Fagor Arrasate investira dans de nouvelles technologies de production et dans la mise au point de machines pour la fabrication de véhicules électriques. C’est une bonne nouvelle pour la compétitivité et la transition verte du secteur automobile espagnol. »

Iñaki Martínez, président du conseil exécutif de Fagor Arrasate, a assuré que cette décision « suppose l’adhésion ferme de la BEI à la stratégie de Fagor Arrasate, en mettant à notre disposition les fonds nécessaires pour entreprendre des projets futurs qui nous permettront d’améliorer notre compétitivité et d’être une référence de premier plan pour nos clients. »

En outre, le projet vise à promouvoir le leadership technologique et la compétitivité de l’industrie européenne et soutient, directement et indirectement, la croissance économique et l’emploi en Europe.

À propos de Fagor Arrasate

Fagor Arrasate est un chef de file mondial de la conception et de la fabrication d’équipements pour la mise en forme de matériaux destinés à la production de pièces complexes en matériaux métalliques, composites ou thermoplastiques. Comptant six usines dans le monde, Fagor Arrasate distribue ses produits dans plus de soixante-dix pays. On retrouve ses installations chez les principaux constructeurs automobiles, les fournisseurs de niveau 1, les transformateurs de tôles et de rouleaux d’acier et d’aluminium, les producteurs de pièces forgées et d’acier laminé électrique, ainsi que les fabricants d’appareils électroménagers et de mobilier en métal.