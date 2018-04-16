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ARRASATE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 10 000 000 €
Industrie : 10 000 000 €
Date(s) de signature
3/08/2021 : 10 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 03/08/2021
20200232
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARRASATE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
FAGOR ARRASATE SC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 24 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the Promoter's: (i) research, development and investment (RDI) investments for the digitalisation and automation of manufacturing processes and for light-weighting technologies mainly for automotive applications; (ii) capital expenditures for the deployment of digital and advanced manufacturing technologies at existing manufacturing facilities. The investments will be carried out in the period 2021-24.

The project will support the Promoter's expansion into new advanced applications, contribute to its digital transformation, enhanced innovation, competitiveness and growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Promoter's investments concerns research, development and innovation (RDI) activities, which will be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope of activity, and of capital expenditures for the expansion and enhancement of existing production and research facilities, which may fall under Annex II of the Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU. The Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments require an environmental impact assessment (EIA), and if so the status, as well as any other environmental details of the project.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would require the Promoter to apply those rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARRASATE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Date de publication
13 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134084418
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200232
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Date de publication
16 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
82865488
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170871
Dernière mise à jour
16 Apr 2018
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Espagne, Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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