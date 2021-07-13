© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement (BEI) et SOF Connect AD, une structure ad hoc détenue majoritairement par Meridiam, ont signé un contrat de prêt de 40 millions d’EUR à l’appui de la modernisation de l’aéroport international de Sofia. Ce financement bénéficie du soutien de la Commission européenne au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).

Le concours de la BEI permettra de financer la rationalisation des infrastructures et la mise en conformité d’éléments de réglementation, de sûreté et de sécurité avec les normes les plus récentes. En outre, le projet contribuera à améliorer l’efficacité des installations aéroportuaires, y compris des équipements liés à l’efficacité énergétique, et à assurer une protection environnementale de pointe.

L’aéroport international de Sofia, situé dans une région relevant de l’objectif de cohésion, fait partie du corridor central du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Avec un nombre de passagers qui a doublé entre 2013 et 2019, il est l’un des aéroports les plus fréquentés des Balkans et l’un des plus grands d’Europe centrale et orientale. La République de Bulgarie a attribué un contrat de concession d’une durée de 35 ans pour le développement, la modernisation, l’entretien, la gestion et l’exploitation de l’aéroport.

Le prêt de la BEI s’inscrit dans le droit fil de la Feuille de route de la banque du climat, approuvée en novembre 2020. Cette feuille de route exclut le financement par la BEI d’investissements dans le renforcement des capacités aéroportuaires et se concentre plutôt sur l’amélioration des capacités existantes, notamment sur les investissements en matière de sûreté, de sécurité, de rationalisation et de décarbonation.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Principale porte d’entrée internationale de la Bulgarie, l’aéroport international de Sofia a accueilli 7,1 millions de voyageurs en 2019. Bien que le nombre de voyages ait diminué pendant la pandémie de COVID‑19, il est d’une importance stratégique à long terme de soutenir l’aéroport dès maintenant dans les travaux imminents nécessaires à la mise en conformité d’éléments de réglementation, de sécurité et d’efficacité énergétique avec les normes les plus récentes. La BEI se réjouit d’apporter son soutien à ce projet qui bénéficie de l’appui du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe et qui fait partie du réseau transeuropéen de transport, lequel vise à combler les lacunes en matière de transport et à renforcer la cohésion sociale, économique et territoriale dans l’Union européenne. »

Adina Vălean, commissaire européenne aux transports : « L’aéroport international de Sofia fait partie du corridor central du réseau transeuropéen de transport et sa modernisation profitera aux citoyens bulgares, ainsi qu’aux employés, partenaires et usagers de l’aéroport. Il est encourageant de voir que les aéroports investissent dans des améliorations en matière d’environnement, de santé et de sécurité et c’est la voie à suivre si nous voulons que le transport aérien soit durable, intelligent et résilient. En combinant des prêts de la BEI et des interventions au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, nous sommes en mesure de maximiser l’impact de nos investissements à l’appui de cet objectif. »

Thierry Déau, PDG et fondateur de Meridiam : « Notre ambition est de faire de l’aéroport de Sofia un moteur de la croissance sociale, économique, environnementale et inclusive pour la ville, sa région et la Bulgarie. Des normes de classe mondiale en matière de durabilité et de résilience seront appliquées pour faire de l’aéroport de Sofia une « success story » qui profitera aux citoyens bulgares, aux employés et aux partenaires de l’aéroport. »

Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un instrument de financement de l’UE destiné à promouvoir la croissance, l’emploi et la compétitivité au moyen d’investissements ciblés dans les infrastructures au niveau européen.