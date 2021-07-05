Soutien de plusieurs milliards d’euros aux Balkans occidentaux

Depuis 2009, la BEI a engagé près de 10 milliards d’EUR dans les Balkans occidentaux dans tous les secteurs économiques clés, à l’appui de projets d’infrastructure essentiels et du développement du secteur privé. Partenaire actif du processus de Berlin dès l’origine, la BEI continuera à soutenir les priorités stratégiques et à apporter son savoir-faire technique et financier aux projets d’infrastructures stratégiques et aux réformes législatives nécessaires dans la région.

La BEI reste pleinement attachée au développement socioéconomique de la région et poursuit son soutien concret au processus d’adhésion. À ce jour, elle a investi plus de 5 milliards d’EUR dans le secteur des transports dans les Balkans occidentaux, à l’appui de la coopération régionale et de la connectivité.

Soutien essentiel à une accélération de la reprise post-pandémie dans les Balkans occidentaux

La banque de l’UE est également à l’avant-garde du soutien de l’Europe visant à accélérer le redressement des économies des Balkans occidentaux après la pandémie ; elle tient son engagement annoncé en mai 2020 de mettre à disposition 1,7 milliard d’EUR dans le cadre de l’initiative de l’équipe d’Europe. Ce soutien de la Banque a aidé la région à atténuer certaines des conséquences immédiates de la pandémie, à accélérer la reprise et à renforcer des secteurs clés de l’économie – les infrastructures et les petites et moyennes entreprises (PME). Pour la seule année 2021, la Banque a accru son soutien financier aux Balkans occidentaux en investissant près de 600 millions d’EUR dans des projets en Serbie, en Macédoine du Nord, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo*.

Plan économique et d’investissement – une base solide pour mobiliser jusqu’à 20 milliards d’EUR pour de nouveaux projets d’investissement durables

La banque de l’UE se réjouit de coopérer avec la Commission européenne, d’autres bailleurs de fonds et les partenaires des Balkans occidentaux aux fins de la mise en œuvre du plan économique et d’investissement de la Commission pour la région, qui s’élève à 9 milliards d’EUR.

« La BEI jette un pont entre la politique de l’UE et des projets de qualité. Nous soutenons fermement l’engagement de l’UE envers les Balkans occidentaux et la position selon laquelle l’avenir de cette région est dans l’UE », a conclu le président Hoyer.

Avec la Commission européenne et ses partenaires financiers, tels que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la BEI prévoit d’accélérer la mise en œuvre des projets sur le terrain, en veillant à ce que les investissements produisent des résultats concrets pour les citoyens et les entreprises de la région et contribuent à accélérer la convergence et l’adhésion. La BEI coorganise également le sommet ferroviaire de la Commission européenne qui se tiendra en septembre en coopération avec la Communauté des transports et la BERD pour marquer l’Année européenne du rail. Le sommet créera un espace de discussion sur les questions de politique et de projets dans le secteur ferroviaire qui figurent dans le plan économique et d’investissement pour la région et dans la stratégie pour une mobilité durable et intelligente.

En tant que banque européenne du climat, la BEI soutiendra activement la transition vers un modèle économique plus écologique, numérique et durable, tant pour les infrastructures que pour le développement du secteur privé. Outre les investissements liés à la connectivité et les PME, la Banque intensifiera son soutien à la santé, à l’éducation, à l’environnement et au développement local, et stimulera l’inclusion sociale grâce à des instruments de financement novateurs et à une assistance technique accrue.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 10 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME.

* Cette désignation est sans préjudice des positions exprimées sur le statut du Kosovo et est conforme à la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis rendu par la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.