- Un accord de prêt de 30 millions d’EUR a été signé en faveur d’une nouvelle usine de fabrication de vaccins anti-COVID-19 en Wallonie (Belgique) et du codéveloppement d’un stock de vaccins contre le coronavirus.
- Le partenariat conclu, qui s’inscrit dans le cadre de la réponse de la BEI à la crise sanitaire, vise à soutenir la contribution d’Univercells à la lutte contre la pandémie de COVID-19 tout en créant une valeur et un impact significatifs à long terme à l’échelle mondiale.
- Ce prêt d’amorçage-investissement bénéficie de l’appui du volet « Recherche sur les maladies infectieuses » du dispositif InnovFin financé par Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE.
La Banque européenne d’investissement (BEI) et Univercells S.A (Univercells) ont signé un accord de prêt de 30 millions d’EUR destiné à permettre la production de gros volumes de vaccins prophylactiques contre le COVID-19 dans une nouvelle usine et à codévelopper une réserve de vaccins. Ce nouveau site de production contribuera à répondre à la demande mondiale sans précédent de vaccins qu’a provoquée la crise sanitaire. Le partenariat conclu soutient le pôle belge d’Univercells, qui renforce la résilience aux pandémies en Europe et l’autonomie en matière de fabrication de vaccins à l’échelle de la planète, grâce aux efforts déployés par Univercells pour établir dans le monde entier de nouveaux sites de production s’appuyant sur la technologie innovante de biofabrication mise au point par l’entreprise.
La BEI est en passe de mobiliser des milliards pour riposter à la pandémie de COVID-19. En collaboration avec la Commission européenne, elle s’emploie à répondre à l’urgence sanitaire mondiale et aux conséquences économiques de la pandémie. Le volet « Recherche sur les maladies infectieuses » du dispositif InnovFin a été renforcé au début de la pandémie afin de soutenir directement des projets hautement innovants qui contribuent à stopper la propagation du coronavirus. Ce programme aide les entreprises de biotechnologie ou de technologie médicale de toute l’Europe à trouver des solutions en matière de vaccins, de traitements ou de diagnostics.
Le nouveau prêt d’amorçage-investissement octroyé à Univercells dans le cadre du volet « Recherche sur les maladies infectieuses » vient prendre la suite d’une précédente opération de 20 millions d’EUR, signée en octobre 2019 au titre de ce même volet. Il s’agit du premier renouvellement d’appui à une entreprise dans ce cadre. Cet investissement soutiendra non seulement la préparation de l’Europe face aux pandémies, mais grâce au modèle économique innovant d’Univercells (réseau en étoile), il favorisera également la disponibilité des vaccins et l’autonomie de production dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Créée en 2013, l’entreprise Univercells s’est donné une mission : rendre les médicaments biologiques accessibles à tous. En faisant tomber les obstacles à la bioproduction et en mettant en place des installations d’un coût abordable qui fabriquent des médicaments biologiques de haute qualité dans le monde entier, Univercells comblera les déficits dans la production de vaccins à l’échelle internationale.
Avec le soutien de la BEI, l’entreprise financera, sur son site de Jumet (Belgique), une deuxième usine consacrée au vaccin anti-COVID-19 et à d’autres opérations de développement et de fabrication en sous-traitance. Le financement servira également à financer d’éventuels programmes de codéveloppement d’un vaccin anti-COVID-19 avec des tiers. Univercells a récemment annoncé des collaborations au Sénégal visant à soutenir l’autonomie en matière de fabrication de vaccins, un concept incarné dans des programmes tels que l’initiative de l’Équipe Europe sur la fabrication et l’accès aux vaccins en Afrique.
Lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue à Bruxelles, Kris Peeters, vice-président de la BEI, a déclaré : « Soutenir les entreprises qui conçoivent et produisent de nouveaux vaccins, de nouveaux traitements ou de nouvelles solutions de diagnostic, voilà comment nous pouvons contribuer au mieux à la lutte contre le COVID-19. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour renforcer notre soutien dans la crise actuelle et les aider à réussir, car la seule façon de faire face à l’urgence sanitaire mondiale est de mettre des vaccins sûrs et efficaces à la disposition de tous. Nous sommes donc ravis de soutenir Univercells, un acteur unique dans ce domaine grâce à sa nouvelle technologie de biofabrication et avec lequel nous partageons des valeurs et des objectifs similaires visant à produire des vaccins et des médicaments biologiques de haute qualité, accessibles et abordables dans tous les pays, y compris les moins développés. »
« Nous sommes extrêmement heureux de recevoir, pour la deuxième fois, un tel concours et de constater une telle adhésion à notre projet de la part de la BEI », a commenté Vincent Vanderborght, directeur financier d’Univercells. « Ce financement démontre la volonté de l’Union européenne de répondre aux urgences actuelles en matière de santé publique, comme la pandémie de COVID-19. Il approfondit également l’ancrage belge d’Univercells en permettant la création d’emplois supplémentaires dans la nouvelle usine de production de Jumet. » Et Hugues Bultot, PDG d’Univercells, d’ajouter : « Nous sommes enchantés de poursuivre notre partenariat de longue date avec la BEI, qui revêt une grande importance stratégique non seulement pour Univercells, mais aussi pour l’Europe. »
Mariya Gabriel, Commissaire européenne à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse, a déclaré : "Depuis le début de la pandémie, nous avons déployé des efforts considérables pour soutenir les innovateurs européens, en donnant la priorité à la recherche et au développement de solutions sûres et efficaces pour faire face à la crise et à ses conséquences. Nos instruments financiers et notre coopération avec la BEI ont également permis de développer et de déployer de nombreuses technologies de pointe pour lutter contre la Covid-19. Je suis très heureux que nous étendions aujourd'hui ce soutien au secteur innovant de la biotech Belge pour sa nouvelle usine de fabrication de vaccins Covid-19 et le développement d'un pipeline de vaccins Covid-19. C'est un pas de plus vers le rétablissement d'une vie normale et vers une meilleure préparation aux futures pandémies".
Informations générales
À propos d’Univercells
Univercells est une entreprise d’envergure mondiale spécialisée en sciences de la vie qui met des médicaments biologiques à la disposition de tous. Tirant parti de ses principaux atouts en matière de déploiement, de production et de bioprocédés, elle crée des filiales et trouve de nouveaux moyens de favoriser l’accès aux médicaments et de promouvoir la durabilité. Grâce à son esprit d’entreprise et à l’accessibilité économique de ses produits que permet sa technologie de biofabrication, elle répond aux besoins de l’ensemble de la chaîne de valeur de la santé.
Univercells, dont le siège est situé à Jumet (Belgique), bénéficie de la confiance d’investisseurs nationaux et internationaux, comme en attestent la levée de fonds en série B menée par le Global Health Investment Fund en 2018, ainsi que les efforts combinés d’Adjuvant Capital et de SFPI ayant abouti à une levée de fonds en série C en 2020). D’autres organisations et fonds d’envergure mondiale dans le domaine de la santé – depuis le début, la Fondation Bill & Melinda Gates et, plus récemment, le Soros Economic Development Fund – se sont également associés à Univercells pour soutenir dans la continuité ses projets axés sur l’impact, au service de la mission qu’elle poursuit.
À propos de la BEI
La Banque européenne d’investissement est la banque de l’Union européenne. Institution de financement à long terme de l’Union européenne, elle est la seule banque ayant pour actionnaires les États membres de l’UE, dont elle représente les intérêts. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. www.eib.org
En Belgique, avec quelque 1,5 milliard d’EUR alloués en 2020 à des projets dans différents secteurs, dont la santé, l’éducation, l’énergie, l’eau, l’industrie et les PME, le Groupe BEI a accordé un soutien représentant 0,30 % du PIB belge. (La Belgique et la BEI)
La Banque européenne d’investissement travaille en étroite collaboration avec les autres institutions européennes pour mettre en œuvre la politique de l’UE. L’investissement en faveur d’Univercells a pu être concrétisé grâce à InnovFin – Financement européen de l’innovation, une initiative menée de concert avec la Commission européenne.
À propos du volet « Recherche sur les maladies infectieuses » du dispositif InnovFin
Le volet « Recherche sur les maladies infectieuses » du dispositif InnovFin est destiné à soutenir la lutte contre les maladies infectieuses. Cette initiative conjointe de la Commission européenne et du Groupe BEI s’inscrit dans le cadre d’Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE pour la période 2014-2020. Le volet Recherche sur les maladies infectieuses permet à la BEI de mettre entre 7,5 millions d’EUR et 75 millions d’EUR à la disposition d’acteurs innovants intervenant dans la mise au point de vaccins, de médicaments, de dispositifs médicaux et de diagnostic ainsi que d’infrastructures de recherche pour la lutte contre les maladies infectieuses. Les financements sont principalement destinés à des projets ayant achevé leur phase préclinique et nécessitant une validation clinique pour poursuivre leur développement. Afin de renforcer sa capacité à faire face à la pandémie de coronavirus, le volet Recherche sur les maladies infectieuses d’InnovFin a fait l’objet d’une augmentation de 400 millions d’EUR. La contribution totale de l’UE à ce volet d’InnovFin via Horizon 2020 est estimée à près de 700 millions d’EUR. Ce dispositif est déployé directement par la BEI.