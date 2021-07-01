Un accord de prêt de 30 millions d’EUR a été signé en faveur d’une nouvelle usine de fabrication de vaccins anti-COVID-19 en Wallonie (Belgique) et du codéveloppement d’un stock de vaccins contre le coronavirus.

Le partenariat conclu, qui s’inscrit dans le cadre de la réponse de la BEI à la crise sanitaire, vise à soutenir la contribution d’Univercells à la lutte contre la pandémie de COVID-19 tout en créant une valeur et un impact significatifs à long terme à l’échelle mondiale.

Ce prêt d’amorçage-investissement bénéficie de l’appui du volet « Recherche sur les maladies infectieuses » du dispositif InnovFin financé par Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Univercells S.A (Univercells) ont signé un accord de prêt de 30 millions d’EUR destiné à permettre la production de gros volumes de vaccins prophylactiques contre le COVID-19 dans une nouvelle usine et à codévelopper une réserve de vaccins. Ce nouveau site de production contribuera à répondre à la demande mondiale sans précédent de vaccins qu’a provoquée la crise sanitaire. Le partenariat conclu soutient le pôle belge d’Univercells, qui renforce la résilience aux pandémies en Europe et l’autonomie en matière de fabrication de vaccins à l’échelle de la planète, grâce aux efforts déployés par Univercells pour établir dans le monde entier de nouveaux sites de production s’appuyant sur la technologie innovante de biofabrication mise au point par l’entreprise.

La BEI est en passe de mobiliser des milliards pour riposter à la pandémie de COVID-19. En collaboration avec la Commission européenne, elle s’emploie à répondre à l’urgence sanitaire mondiale et aux conséquences économiques de la pandémie. Le volet « Recherche sur les maladies infectieuses » du dispositif InnovFin a été renforcé au début de la pandémie afin de soutenir directement des projets hautement innovants qui contribuent à stopper la propagation du coronavirus. Ce programme aide les entreprises de biotechnologie ou de technologie médicale de toute l’Europe à trouver des solutions en matière de vaccins, de traitements ou de diagnostics.

Le nouveau prêt d’amorçage-investissement octroyé à Univercells dans le cadre du volet « Recherche sur les maladies infectieuses » vient prendre la suite d’une précédente opération de 20 millions d’EUR, signée en octobre 2019 au titre de ce même volet. Il s’agit du premier renouvellement d’appui à une entreprise dans ce cadre. Cet investissement soutiendra non seulement la préparation de l’Europe face aux pandémies, mais grâce au modèle économique innovant d’Univercells (réseau en étoile), il favorisera également la disponibilité des vaccins et l’autonomie de production dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Créée en 2013, l’entreprise Univercells s’est donné une mission : rendre les médicaments biologiques accessibles à tous. En faisant tomber les obstacles à la bioproduction et en mettant en place des installations d’un coût abordable qui fabriquent des médicaments biologiques de haute qualité dans le monde entier, Univercells comblera les déficits dans la production de vaccins à l’échelle internationale.

Avec le soutien de la BEI, l’entreprise financera, sur son site de Jumet (Belgique), une deuxième usine consacrée au vaccin anti-COVID-19 et à d’autres opérations de développement et de fabrication en sous-traitance. Le financement servira également à financer d’éventuels programmes de codéveloppement d’un vaccin anti-COVID-19 avec des tiers. Univercells a récemment annoncé des collaborations au Sénégal visant à soutenir l’autonomie en matière de fabrication de vaccins, un concept incarné dans des programmes tels que l’initiative de l’Équipe Europe sur la fabrication et l’accès aux vaccins en Afrique.

Lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue à Bruxelles, Kris Peeters, vice-président de la BEI, a déclaré : « Soutenir les entreprises qui conçoivent et produisent de nouveaux vaccins, de nouveaux traitements ou de nouvelles solutions de diagnostic, voilà comment nous pouvons contribuer au mieux à la lutte contre le COVID-19. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour renforcer notre soutien dans la crise actuelle et les aider à réussir, car la seule façon de faire face à l’urgence sanitaire mondiale est de mettre des vaccins sûrs et efficaces à la disposition de tous. Nous sommes donc ravis de soutenir Univercells, un acteur unique dans ce domaine grâce à sa nouvelle technologie de biofabrication et avec lequel nous partageons des valeurs et des objectifs similaires visant à produire des vaccins et des médicaments biologiques de haute qualité, accessibles et abordables dans tous les pays, y compris les moins développés. »

« Nous sommes extrêmement heureux de recevoir, pour la deuxième fois, un tel concours et de constater une telle adhésion à notre projet de la part de la BEI », a commenté Vincent Vanderborght, directeur financier d’Univercells. « Ce financement démontre la volonté de l’Union européenne de répondre aux urgences actuelles en matière de santé publique, comme la pandémie de COVID-19. Il approfondit également l’ancrage belge d’Univercells en permettant la création d’emplois supplémentaires dans la nouvelle usine de production de Jumet. » Et Hugues Bultot, PDG d’Univercells, d’ajouter : « Nous sommes enchantés de poursuivre notre partenariat de longue date avec la BEI, qui revêt une grande importance stratégique non seulement pour Univercells, mais aussi pour l’Europe. »

Mariya Gabriel, Commissaire européenne à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse, a déclaré : "Depuis le début de la pandémie, nous avons déployé des efforts considérables pour soutenir les innovateurs européens, en donnant la priorité à la recherche et au développement de solutions sûres et efficaces pour faire face à la crise et à ses conséquences. Nos instruments financiers et notre coopération avec la BEI ont également permis de développer et de déployer de nombreuses technologies de pointe pour lutter contre la Covid-19. Je suis très heureux que nous étendions aujourd'hui ce soutien au secteur innovant de la biotech Belge pour sa nouvelle usine de fabrication de vaccins Covid-19 et le développement d'un pipeline de vaccins Covid-19. C'est un pas de plus vers le rétablissement d'une vie normale et vers une meilleure préparation aux futures pandémies".