La BEI octroie 40 millions d’EUR pour faciliter l’accès au financement et la reprise après la pandémie de COVID-19 pour les PME et les ETI.

Avec cette cinquième opération en faveur du secteur privé serbe dans le cadre du train de mesures de l’équipe d’Europe visant à soutenir la lutte contre le COVID-19, l’aide totale de la BEI aux PME serbes atteint aujourd’hui 180 millions d’EUR.

Les fonds contribueront à renforcer la résilience de l’économie serbe et à protéger l’emploi à la suite de la pandémie.

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne, fournit 40 millions d’EUR à Banca Intesa Beograd (BIB) pour soutenir un redressement plus rapide des petites et moyennes entreprises (PME) serbes après la crise sanitaire. Il s’agit de la cinquième opération menée par la BEI à l’appui de la reprise du secteur privé serbe dans le cadre du train de mesures de l’équipe d’Europe contre le COVID-19. Depuis l’apparition de la pandémie, en 2020, la BEI a débloqué 180 millions d’EUR au titre de nouvelles lignes de crédit plus accessibles pour aider les entreprises serbes à surmonter leurs problèmes de liquidité, à poursuivre leurs activités, à maintenir leurs emplois et à continuer leurs plans d’investissement pendant et après la pandémie.

Grâce à la ligne de crédit signée aujourd’hui avec la BEI, BIB sera en mesure d’offrir davantage de financements, à des conditions plus avantageuses, aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) les plus touchées par la crise actuelle. Cette nouvelle possibilité de financement permettra à ces entreprises de pourvoir à leurs besoins de fonds de roulement et de gérer leurs contraintes d’investissement.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de la Banque en Serbie : « Avec 180 millions d’EUR alloués jusqu’à présent pour soutenir un redressement plus rapide des petites et moyennes entreprises serbes, la BEI démontre son soutien indéfectible à la Serbie dans ses efforts pour rétablir pleinement sa dynamique dans les plus brefs délais après la pandémie de COVID-19. Nous voulons aider l’économie serbe non seulement à faire face aux répercussions de la pandémie, mais aussi à développer et renforcer sa position sur les marchés régionaux et européens. La prochaine étape vers cette expansion sera la transition en direction de modèles d’activités numériques et plus respectueux de l’environnement, et en sa qualité de banque de l’Union, la BEI soutiendra cette transformation, qui est primordiale pour la création d’emplois et la compétitivité globale de l’économie serbe. »

Draginja Đurić, présidente du conseil d’administration de Banca Intesa : « C’est un immense plaisir pour nous de poursuivre notre coopération à long terme avec notre partenaire, la Banque européenne d’investissement, en fournissant une nouvelle ligne de crédit de 40 millions d’EUR. De toute évidence, ce sont les petites et moyennes entreprises qui ont subi les conséquences les plus lourdes de la pandémie de COVID-19, et leur redressement et leur développement sont essentiels à la croissance durable de l’économie serbe. Forts de notre première place sur le marché serbe depuis plus d’une décennie, nous utiliserons cette nouvelle ligne de crédit pour donner un coup de pouce à ces acteurs afin qu’ils puissent pérenniser leurs activités. Nous prévoyons de financer des projets d’investissement et des passifs existants afin de préserver la stabilité des entreprises et de l’emploi, de stimuler la croissance et de renforcer l’économie nationale. Banca Intesa, qui se veut un partenaire fiable du secteur économique, a jusqu’à présent distribué 160 millions d’EUR par le biais d’accords de crédit avec la BEI. »

Mateja Norčič Štamcar, chargée d’affaires à la délégation de l’Union européenne en Serbie : « Peu importe qu’il s’agisse d’innovation et de haute technologie ou de petites entreprises actives dans l’agriculture ou la transformation du bois dans les régions plus rurales de Serbie – le monde virtuel aussi bien que les champs – l’Union européenne trouve toujours le moyen de soutenir les petites et moyennes entreprises serbes quelles qu’elles soient. Avec ce nouveau prêt, un pas supplémentaire est franchi dans la bonne direction pour revitaliser et stabiliser l’économie serbe et ouvrir de nouveaux horizons aux chefs d’entreprise. »

La BEI entretient depuis longtemps des relations fructueuses avec BIB, qui a efficacement acheminé ses financements en faveur des PME, des ETI, du secteur public et d’autres projets prioritaires au cours des 15 dernières années. Ces nouveaux fonds s’inscrivent dans le train de mesures de l’équipe d’Europe pour la lutte contre le COVID-19 dans les Balkans occidentaux, qui comprend le programme financier de la BEI d’une valeur de 1,7 milliard d’EUR adopté en mai 2020. L’Union européenne a apporté son soutien à travers deux programmes supplémentaires, qui devraient mobiliser jusqu’à 900 millions d’EUR de nouveaux financements dans la région.

Note aux responsables de publication

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient sur le territoire serbe depuis 1977, octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, et appuyant des PME, l’industrie, les services et les collectivités locales. Depuis le début de ses activités dans le pays, elle a mis à disposition plus de 6 milliards d’EUR en faveur des PME et de la revitalisation des infrastructures dans les domaines des transports, de l’éducation, de la santé et des services publics.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un montant total de plus de 8 milliards d’EUR.

À propos de l’équipe d’Europe et de la riposte face au COVID-19 dans les Balkans occidentaux

Pour la région des Balkans occidentaux et dans le cadre de la stratégie de #TeamEurope, la riposte globale face à la pandémie de COVID-19 de l’Union européenne, la BEI a élaboré un programme de soutien immédiat de 1,7 milliard d’EUR, principalement à destination des PME et du secteur des soins de santé.

À propos de Banca Intesa Ad Beograd

Banca Intesa ad Beograd, membre de , est la première banque sur son marché intérieur. Environ 1,37 million de clients, personnes physiques et morales confondues, lui font confiance. Avec un bilan net de 6,1 milliards d’EUR, 4,4 milliards d’EUR de dépôts totaux et 3,6 milliards d’EUR de prêts totaux, Banca Intesa occupe le sommet du classement des banques les plus prospères de Serbie. Grâce à l’alliance exceptionnelle qu’elle a réalisée entre le numérique et un réseau étoffé de 155 succursales à travers la Serbie, ainsi qu’à son engagement sans faille pour les besoins des ménages et de l’économie, les produits innovants et un service de qualité supérieure, cette banque enregistre des résultats stables dans tous ses segments d’activités.