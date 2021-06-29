© Altana

Le fabricant de produits chimiques de spécialité obtient une ligne de crédit de 200 millions d’EUR pour le développement de produits respectueux du climat, numériques et durables.

ALTANA remplit les critères d’attribution exigeants de la BEI.

Cette ligne de crédit permet d’engager des travaux de recherche supplémentaires, notamment dans le domaine de l’impression numérique économe en ressources.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé une ligne de crédit au groupe de chimie de spécialité ALTANA. L’entreprise établie à Wesel, en Rhénanie du Nord-Westphalie (Allemagne), pourra ainsi utiliser jusqu’à 200 millions d’EUR sur les dix années à venir pour des travaux de recherche-développement.

Les produits d’ALTANA contribuent d’ores et déjà à la préservation des ressources et à l’action en faveur du climat. Les nouvelles ressources financières mises à disposition par la BEI à l’appui de la recherche permettront à ALTANA, entre autres, de développer de nouveaux matériaux d’emballage durables et de promouvoir des solutions d’impression numérique économes en ressources. ALTANA entend parvenir à la neutralité climatique dans sa propre activité à l’horizon 2025.

Du point de vue de la BEI, ALTANA répond aux exigences strictes régissant l’obtention d’un prêt de la banque européenne du climat. Les projets de R-D remplissent bon nombre des critères de la Banque concernant les aspects environnementaux et sociaux et la bonne gouvernance (ESG). Le développement de produits sûrs, l’utilisation efficace des matières premières et le développement de technologies de production durables contribuent également aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, la feuille de route dont s’est dotée l’Union européenne pour parvenir à la neutralité climatique et la durabilité environnementale.

La durabilité et l’innovation font partie intégrante de l’orientation stratégique d’ALTANA depuis de nombreuses années. Les produits novateurs proposés par ALTANA à ce jour comprennent des solutions qui remplacent les solvants présents dans les peintures par de l’eau, des composés d’étanchéité sans PVC pour les biberons et des matériaux d’isolation pour des moteurs électriques à haute performance.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’environnement, de l’action pour le climat et de l’économie circulaire, ainsi que des activités de la BEI en Allemagne : « La BEI, dans son rôle de bailleur de fonds de référence, se félicite de pouvoir ouvrir la voie, avec ALTANA, à la réalisation de nouveaux projets de recherche soutenant la neutralité climatique et la transition numérique. Avec la hausse de la demande mondiale de produits chimiques, les besoins en produits économes en ressources et respectueux de l’environnement augmentent. L’industrie chimique peut apporter une contribution notable à une production respectueuse de l’environnement, ce à quoi ALTANA travaille avec succès depuis des années. »

Angela Drautz, responsable de la trésorerie chez ALTANA AG : « Obtenir un financement de la BEI implique de respecter des normes techniques et environnementales exigeantes. Nous avons pu démontrer de manière convaincante que les projets actuellement soutenus par la BEI apportent une valeur ajoutée concrète à la réalisation des objectifs transversaux d’action en faveur du climat de l’UE. »

Petra Severit, directrice technique chez ALTANA : « Grâce à ce prêt, nous allons avoir encore plus de marge de manœuvre dans la recherche et nous serons en mesure d’utiliser de façon encore plus ciblée la force d’innovation de l’entreprise pour des approches ambitieuses, et de définir ainsi également de nouvelles normes applicables aux produits chimiques de spécialité à l’avenir. »

Stefan Genten, directeur financier chez ALTANA AG : « Nous sommes très heureux d’avoir trouvé en la BEI un partenaire qui poursuit les mêmes objectifs de durabilité que notre entreprise. Grâce également à une ligne de crédit comportant un volet de durabilité, signée très récemment avec un groupe de banques locales, nous avons pu réorganiser intégralement le financement à long terme du groupe ALTANA. »

À propos d’ALTANA

ALTANA est un chef de file mondial dans le domaine de la chimie de spécialité pure. Le Groupe propose des solutions spéciales innovantes et respectueuses de l’environnement pour les fabricants de peinture, de vernis et de plastiques, les industries de l’impression et de l’emballage, l’industrie cosmétique et l’industrie électrique. La gamme de produits comprend des additifs, des vernis et des adhésifs spéciaux, des pigments à effets, des composés d’étanchéité et de colmatage, des agents d’imperméabilisation ainsi que des instruments d’essai et de mesure. Les quatre branches d’ALTANA (BYK, ECKART, ELANTAS et ACTEGA) occupent chacune une position de premier plan sur leurs marchés cibles en termes de qualité, de compétences en matière de solutions/produits, d’innovation et de service.

Le groupe ALTANA, dont le siège est établi à Wesel am Niederrhein, dispose de 48 installations de production et de 65 sites de service et laboratoires de recherche dans le monde entier. À l’échelle du groupe, plus de 6 500 collaborateurs s’emploient à garantir le succès mondial d’ALTANA. En 2020, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de quelque 2,2 milliards d’EUR. Elle consacre chaque année environ 7 % de ses recettes à la recherche-développement. ALTANA présente une rentabilité élevée pour son secteur et est l’une des entreprises chimiques les plus innovantes, prospères et rentables au monde.