La BEI a signé deux prêts avec UniCredit en Serbie et en Bosnie-Herzégovine, pour un montant total de 100 millions d’EUR, afin d’intensifier le soutien aux petites et moyennes entreprises en vue d’une accélération de la reprise post-COVID.

Cet investissement contribue à renforcer le secteur privé et à soutenir l’emploi, la liquidité et le développement des activités commerciales.

Les nouveaux prêts signés aujourd’hui portent à 475 millions d’EUR le montant total des lignes de crédit accordées jusqu’à présent par la BEI pour la reprise post-COVID des PME dans le cadre du soutien financier de l’équipe d’Europe aux Balkans occidentaux.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et UniCredit Bank Srbija A.D. (UCBS) ont signé un accord pour mettre à disposition jusqu’à 50 millions d’EUR pour le financement de petites et moyennes entreprises (PME) et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Serbie afin de les aider à relever le défi de la reprise à la suite de la crise du COVID-19. Ce prêt aidera les entreprises à surmonter les contraintes financières engendrées par la pandémie, en préservant la liquidité et l’emploi. Il s’agit de la quatrième ligne de crédit accordée jusqu’à présent par la BEI à l’appui d’entreprises serbes dans le cadre de l’enveloppe financière de l’équipe d’Europe pour la reprise post-COVID dans les Balkans occidentaux. Avec le nouveau prêt signé aujourd’hui, les financements de la BEI en faveur de la reprise post-COVID accordés aux PME serbes depuis le début de la pandémie atteindront au total 140 millions d’EUR.

UCBS rétrocédera les fonds aux PME et aux ETI serbes touchées par la crise du COVID-19 à des conditions plus favorables et plus abordables. Les entreprises pourront utiliser les fonds de la BEI pour financer leurs besoins de liquidités, de fonds de roulement et d’investissements à moyen et long terme.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des activités de la Banque en Serbie : « La BEI continue de soutenir la croissance et le développement de la Serbie en signant aujourd’hui cet important investissement. Nous sommes déterminés à réunir les conditions nécessaires à l’accélération de la reprise post-COVID et à la transition de l’économie de la Serbie vers un modèle plus résilient, vert et durable, et capable de soutenir la concurrence sur les marchés mondiaux. Nous sommes heureux d’avoir des partenaires comme UniCredit Bank qui sont en mesure de proposer notre soutien financier directement aux entreprises de Serbie, ce qui permet de sauver des emplois et de maintenir des revenus pour des milliers de personnes. »

Teodora Petkova, responsable de l’Europe de l’Est chez UniCredit : « Nous continuons de nous engager à fournir un soutien continu au développement des entreprises et des économies locales par le biais de ces initiatives afin d’accélérer la reprise post-COVID. Il s’agit là d’une autre étape concrète à l’appui de la continuité des flux de trésorerie, en particulier pour les PME, qui représentent l’un des principaux piliers des économies des Balkans occidentaux, en leur permettant de financer leurs fonds de roulement et des programmes d’investissement. Chez UniCredit, nous travaillons en étroite collaboration avec nos filiales de tous les pays afin de prendre des mesures décisives et tangibles pour faire partie de la solution, en assurant la continuité tant de la production que de la chaîne d’approvisionnement des économies d’Europe de l’Est. »

Feza Tan, présidente du conseil d’administration et présidente-directrice générale d’UniCredit Bank Serbia : « Notre partenariat fructueux de longue date avec la BEI se poursuit avec ce nouvel accord de prêt. Nous nous réjouissons de continuer à collaborer avec la BEI pour soutenir l’économie locale. Par l’intermédiaire d’UniCredit Bank et d’UniCredit Leasing Serbia, nous avons jusqu’à présent utilisé plus de 95 millions d’EUR de financement de la BEI. Nous avons hâte de rétrocéder ces fonds aux entreprises locales. En tant que l’une des principales banques du marché, nous avons la responsabilité et la force de continuer à soutenir activement la reprise et le développement du pays. »

Mateja Norčič Štamcar, chargée d’affaires de la délégation de l’UE en Serbie : « Les PME sont l’épine dorsale de l’économie et c’est pourquoi nous finançons ce domaine à la fois sous forme de subventions mais aussi par des crédits et des garanties de crédit. Nous nous réjouissons de nous associer au secteur bancaire en la matière. Tous les efforts déployés par l’UE pour soutenir des PME innovantes et axées sur les technologies ainsi que d’autres secteurs dans lesquels ces entreprises travaillent serviront finalement à moderniser la Serbie et à stimuler l’économie, en particulier pour aider les entreprises touchées par la crise du COVID-19. »

Amélioration de l’accès des PME aux financements dans les Balkans occidentaux

La BEI entretient des relations de longue date avec UniCredit, qui a mis en œuvre à ce jour plusieurs lignes de crédit de la BEI, pour un montant total de plus de 150 millions d’EUR à l’appui du financement de PME et d’ETI en Serbie et en Bosnie-Herzégovine. La dernière coopération, signée en 2020, est un prêt à impact social en faveur des PME, mis en œuvre pour la première fois en Serbie. Ce type de financement innovant est conçu pour les entreprises qui ont un impact positif sur leur communauté en favorisant l’emploi et le développement professionnel de personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables.

Informations générales

À propos d’UniCredit

UniCredit est une banque commerciale paneuropéenne, simple et prospère, qui compte une entité pleinement intégrée dédiée à la banque d’entreprise et d’investissement, et fournit à sa vaste clientèle un réseau unique en Italie, Allemagne, Europe centrale et Europe orientale. UniCredit offre à ses clients son expertise à la fois locale et internationale, leur donnant par l’intermédiaire de son réseau bancaire européen un accès sans précédent à des banques de premier plan sur ses 13 principaux marchés : Italie, Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie et Tchéquie. Un réseau international de succursales et de bureaux de représentation permet à UniCredit de desservir des clients dans 16 autres pays à travers le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient en Serbie depuis 1977, octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, et appuyant des petites et moyennes entreprises, l’industrie, les services et les collectivités locales. Depuis le début de ses activités dans le pays, elle a mis à disposition plus de 6 milliards d’EUR en faveur des PME et de la revitalisation des infrastructures dans les domaines des transports, de l’éducation, de la santé et des services collectifs.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2008, elle a financé des projets pour un montant total de 8,6 milliards d’EUR dans la région. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME.

À propos de l’équipe d’Europe et de la riposte face au COVID-19 dans les Balkans occidentaux

Dans le cadre de la stratégie de l’équipe d’Europe (#TeamEurope), la réponse globale de l’UE à la crise due à la pandémie de COVID-19, le Groupe BEI a rapidement mobilisé 5,2 milliards d’EUR en dehors de l’UE, accélérant les financements et l’assistance technique ciblée. En ce qui concerne plus particulièrement les Balkans occidentaux, la BEI a élaboré un train de mesures de soutien immédiat d’un montant de 1,7 milliard d’EUR à l’appui principalement des PME et du secteur sanitaire. Le soutien financier total de l’UE en faveur des Balkans occidentaux dépasse 3,3 milliards d’EUR. Pour plus d’informations : https://www.eib.org/press/all/2020-111-eib-group-to-contribute-eur1-7-billion-to-the-eu-s-covid-19-response-package-for-the-western-balkans