Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

UCBS COVID-19 RESPONSE SMES & MIDCAPS LOAN

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Serbie : 50 000 000 €
Lignes de crédit : 50 000 000 €
Date(s) de signature
28/06/2021 : 50 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Serbie : dans le cadre de l’équipe d’Europe, la BEI devrait accélérer la reprise des PME dans les Balkans occidentaux grâce à de nouveaux prêts signés aujourd’hui avec deux banques membres du groupe UniCredit
Projet apparenté
WB COVID19 RESPONSE FOR SME MIDCAPS PROGRAM LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
16 mars 2021
Statut
Référence
Signé | 28/06/2021
20200625
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UCBS COVID-19 RESPONSE SMES & MIDCAPS LOAN
UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Dedicated EIB loan in support of small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Serbia. As part of the overall response to the COVID-19 pandemic, the operation will support UniCredit Bank Serbia to finance liquidity needs and other eligible investments promoted by Serbian SMEs and mid-caps affected by the COVID-19 crisis

Financing of small and medium-sized projects as well as supporting working capital needs of SMEs and mid-caps in Serbia affected by the COVID-19 crisis. The operation is part of a wider crisis response programme for the Western Balkan countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projets associés
Projet apparenté
WB COVID19 RESPONSE FOR SME MIDCAPS PROGRAM LOAN
Autres liens
Communiqués associés
Serbie : dans le cadre de l’équipe d’Europe, la BEI devrait accélérer la reprise des PME dans les Balkans occidentaux grâce à de nouveaux prêts signés aujourd’hui avec deux banques membres du groupe UniCredit

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Serbie : dans le cadre de l’équipe d’Europe, la BEI devrait accélérer la reprise des PME dans les Balkans occidentaux grâce à de nouveaux prêts signés aujourd’hui avec deux banques membres du groupe UniCredit
Autres liens
Projet apparenté
WB COVID19 RESPONSE FOR SME MIDCAPS PROGRAM LOAN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes