La BEI a signé deux prêts avec UniCredit en Bosnie-Herzégovine et en Serbie, pour un montant total de 100 millions d’EUR, afin de renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises en vue d’une accélération de la reprise post-COVID.

· Cet investissement contribue à renforcer le secteur privé et à soutenir l’emploi, la liquidité et le développement des activités commerciales.

Les nouveaux prêts signés aujourd’hui portent à 475 millions d’EUR le montant total des lignes de crédit accordées jusqu’à présent par la BEI pour la reprise post-COVID des PME dans le cadre du soutien financier de l’équipe d’Europe aux Balkans occidentaux.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et UniCredit A.D. Banja Luka (UBBL) ont signé un accord pour fournir jusqu’à 50 millions d’EUR de financement aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Bosnie-Herzégovine afin de les aider à relever le défi de la reprise à la suite de la crise du COVID-19. Ce prêt aidera les entreprises à surmonter les contraintes financières engendrées par la pandémie, en préservant la liquidité et l’emploi. Il s’agit de la troisième ligne de crédit accordée par la BEI à l’appui d’entreprises de Bosnie-Herzégovine dans le cadre de l’enveloppe financière de l’équipe d’Europe pour la reprise post-COVID dans les Balkans occidentaux. Avec le nouveau prêt signé aujourd’hui, les financements de la BEI en faveur de la reprise post-COVID accordés aux PME de Bosnie-Herzégovine depuis le début de la pandémie atteindront au total 95 millions d’EUR.

UBBL rétrocédera les fonds aux PME et aux ETI de Bosnie-Herzégovine touchées par la crise du COVID-19 à des conditions plus favorables et plus abordables. Les entreprises pourront utiliser les fonds de la BEI pour financer leurs besoins de liquidités, de fonds de roulement et d’investissements à moyen et long terme.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des activités de la Banque en Bosnie-Herzégovine : « La BEI continue de soutenir la croissance et le développement de la Bosnie-Herzégovine en signant aujourd’hui cet important investissement. Nous sommes déterminés à réunir les conditions nécessaires à l’accélération de la reprise post-COVID et à la transition de l’économie régionale vers un modèle plus résilient, vert et durable, et capable de soutenir la concurrence sur les marchés mondiaux. Nous sommes heureux d’avoir des partenaires comme UniCredit Bank Banja Luka qui sont en mesure de proposer notre soutien financier directement aux entreprises de Bosnie-Herzégovine, ce qui permet de sauver des emplois et de maintenir des revenus pour des milliers de personnes. »

Teodora Petkova, responsable de l’Europe de l’Est chez UniCredit : « Nous continuons de nous engager à fournir un soutien continu au développement des entreprises et des économies locales par le biais de ces initiatives afin d’accélérer la reprise post-COVID. Il s’agit là d’une autre étape concrète à l’appui de la continuité des flux de trésorerie, en particulier pour les PME, qui représentent l’un des principaux piliers des économies des Balkans occidentaux, en leur permettant de financer leurs fonds de roulement et des programmes d’investissement. Chez UniCredit, nous travaillons en étroite collaboration avec nos filiales de tous les pays afin de prendre des mesures décisives et tangibles pour faire partie de la solution, en assurant la continuité tant de la production que de la chaîne d’approvisionnement des économies d’Europe de l’Est. »

Gordan Pehar, président du conseil d’administration d’UniCredit Bank A.D. Banja Luka : « Notre coopération jusqu’à présent très efficace avec la BEI a jeté les bases de ce nouveau partenariat, que je suis très heureux de signer. UniCredit Bank Banja Luka a déjà réussi à placer un total de 45 millions d’EUR de fonds à des conditions favorables sur notre marché. Ce nouvel accord nous permet de continuer à soutenir la communauté et à montrer notre volonté de renforcer l’économie de la Republika Srpska. Nous avons hâte de commencer à octroyer ces nouveaux fonds à nos clients actuels et à de nouveaux clients dans la perspective de nous développer ensemble. »

Amélioration de l’accès des PME aux financements dans les Balkans occidentaux

La BEI entretient des relations de longue date avec UniCredit, qui a mis en œuvre à ce jour plusieurs lignes de crédit de la BEI, pour un montant total de plus de 150 millions d’EUR à l’appui du financement de PME et d’ETI en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. La dernière coopération, signée en 2020, est un prêt à impact social en faveur des PME, mis en œuvre pour la première fois en Serbie. Ce type de financement innovant est conçu pour les entreprises qui ont un impact positif sur leur communauté en favorisant l’emploi et le développement professionnel de personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables. La BEI prévoit de déployer ce produit dans les autres pays de la région, en promouvant l’emploi inclusif, l’entrepreneuriat féminin et l’emploi des jeunes.

Informations générales

À propos d’UniCredit

UniCredit est une banque commerciale paneuropéenne, simple et prospère, qui compte une entité pleinement intégrée dédiée à la banque d’entreprise et d’investissement, et fournit à sa vaste clientèle un réseau unique en Italie, Allemagne, Europe centrale et Europe orientale. UniCredit offre à ses clients son expertise à la fois locale et internationale, leur donnant par l’intermédiaire de son réseau bancaire européen un accès sans précédent à des banques de premier plan sur ses 13 principaux marchés : Italie, Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie et Tchéquie. Un réseau international de succursales et de bureaux de représentation permet à UniCredit de desservir des clients dans 16 autres pays à travers le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Bosnie-Herzégovine

La banque de l’UE est active en Bosnie-Herzégovine depuis 1977. À ce jour, elle a investi 3,1 milliards d’EUR, principalement dans le secteur des transports et à l’appui des petites et moyennes entreprises.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2008, elle a financé des projets pour un montant total de 8,6 milliards d’EUR dans la région. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME.

À propos de l’équipe d’Europe et de la riposte face au COVID-19 dans les Balkans occidentaux

Dans le cadre de la stratégie de l'équipe d’Europe (#TeamEurope), la réponse globale de l’UE à la crise due à la pandémie de COVID-19, le Groupe BEI a rapidement mobilisé 5,2 milliards d’EUR en dehors de l’UE, accélérant les financements et l’assistance technique ciblée. En ce qui concerne plus particulièrement les Balkans occidentaux, la BEI a élaboré un train de mesures de soutien immédiat d’un montant de 1,7 milliard d’EUR à l’appui principalement des PME et du secteur sanitaire. Le soutien financier total de l’UE en faveur des Balkans occidentaux dépasse 3,3 milliards d’EUR. Pour plus d’informations : https://www.eib.org/press/all/2020-111-eib-group-to-contribute-eur1-7-billion-to-the-eu-s-covid-19-response-package-for-the-western-balkans