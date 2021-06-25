Le conseil d’administration de la société a approuvé un avenant à l’accord de prêt existant avec la Banque européenne d’investissement (BEI).

La banque de l’UE porte sa ligne de crédit à 1,34 milliard de PLN (environ 297 millions d’EUR) à l’appui du plan d’investissement de KGHM dans les technologies de pointe et les programmes de décarbonation.

KGHM a systématiquement appliqué la stratégie de stabilité financière de l’entreprise et poursuit ses efforts pour fonder la structure de financement du groupe financier sur des instruments à long terme.

Les changements rapides du marché causés par la pandémie de COVID-19 n’empêchent pas les entreprises de mettre en œuvre des plans d’investissement. Le polonais KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM), le premier producteur européen de cuivre, a conclu un avenant avec la Banque européenne d’investissement (BEI) relatif à un prêt supplémentaire de 440 millions de PLN (environ 98 millions d’EUR) qui permettra de financer le programme de modernisation de ses installations et de ses procédés de fabrication.

Cette nouvelle enveloppe complète le prêt existant de 900 millions de PLN signé fin 2017, ce qui porte à 1,34 milliard de PLN (environ 297 millions d’EUR) le financement potentiel de la BEI au titre de l’accord.

« Conformément à la stratégie adoptée par l’entreprise, nous optimisons notre financement, en mettant l’accent sur l’efficacité et la flexibilité. L’avenant signé ce jour porte le montant du financement accordé à 1,34 milliard de PLN et atteste de notre crédibilité commerciale. Ce montant supplémentaire constituera une réserve potentielle qui pourra être utilisée pour financer nos projets d’investissement visant à assurer une production respectueuse de l’environnement, sûre et stable », a déclaré Marcin Chludziński, président du conseil d’administration de KGHM Polska Miedź S.A.

Andrzej Kensbok, vice-président et directeur financier de KGHM, a déclaré que l’opération, qui s’inscrit dans le cadre de la politique financière nationale, confirmait les bonnes relations entre l’entreprise et le marché. « La flexibilité de la structure de financement se traduit par une solide performance de KGHM. Nous suivons les tendances mondiales et c’est sur cette base que nous anticipons l’évolution de l’entreprise. Cela permet d’atteindre des objectifs d’investissement, notamment l’optimisation des procédés de fabrication », a ajouté le vice-président Kensbok.

Les tendances mondiales du développement durable et de l’action en faveur du climat reposent sur des applications qui utilisent le cuivre et ses propriétés uniques comme matière première. Parmi ces secteurs figurent les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Pologne : « La BEI augmente concrètement le financement à long terme du plus grand producteur européen de cuivre afin de promouvoir son programme de modernisation de ses procédés de fabrication. Les plans d’investissement de KGHM contribueront à assurer un approvisionnement durable et concurrentiel de matières premières essentielles, en particulier le cuivre et l’argent. Ces métaux sont largement utilisés dans de nombreuses industries et technologies. Un accès durable aux matières premières, notamment le cuivre, est essentiel pour assurer la transformation verte et numérique de nos économies, ce qui concorde avec les objectifs à long terme de la politique de prêt de la BEI.

Le montant supplémentaire du prêt est disponible pendant 22 mois. L’appui financier peut être mis en œuvre en quatre tranches au maximum, chacune représentant au moins 110 millions de PLN. Pour chacune des tranches du prêt, l’entreprise a la possibilité de choisir la devise : le PLN, l’USD ou l’EUR, à des taux d’intérêt fixes ou variables. Les autres modalités du contrat ne seront pas substantiellement modifiées et seront conformes aux conditions habituelles de ce type d’opération.