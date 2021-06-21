La BEI investit 100 millions d’EUR pour soutenir l’accélération du redressement des PME après la crise économique due à la pandémie de COVID-19

Ces fonds vont permettre à la BEI, qui est l’un des principaux bailleurs de fonds et partenaires à long terme du pays, de renforcer sa coopération fructueuse avec la Macédoine du Nord

En permettant aux PME d’accéder aux financements abordables dont elles ont besoin pour se redresser, la BEI soutient le développement du secteur privé, l’emploi et la résilience du système bancaire local

Ces fonds font partie du dispositif financier de l’équipe d’Europe pour le redressement socio-économique de la région après la pandémie de COVID-19

Afin d’appuyer une reprise post-COVID plus rapide, la Banque européenne d’investissement (BEI) accorde 100 millions d’EUR à la Banque de développement de Macédoine du Nord JSC Skopje (DBNM). Ces fonds seront octroyés à des conditions plus favorables, à titre d’aide immédiate aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ce financement s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’équipe d’Europe et de l’enveloppe financière de la BEI visant à aider les Balkans occidentaux à mesure que la région se remet du COVID-19.

Ce dispositif soutient les petites entreprises de Macédoine du Nord actives dans des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre tels que l’industrie manufacturière et les services afin qu’elles puissent se relever rapidement de la crise sanitaire. De nouvelles sources de financements plus abordables pour les fonds de roulement et les investissements à plus long terme sont fournies, avec des échéances plus longues et des taux d’intérêt plus bas. Le prêt de la BEI aidera les PME et les ETI à assurer la continuité opérationnelle et le maintien des emplois, tout en augmentant la productivité et en développant leurs activités. Ce prêt s’inscrit dans le cadre d’une enveloppe financière de 1,7 milliard d’EUR adoptée par la BEI en mai 2020 au titre de l’initiative de l’équipe d’Europe visant à soutenir le redressement socio-économique de la région.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « En tant que principal bailleur de fonds et partenaire de longue date, pour le pays comme pour DBNM, la BEI est fière d’être en mesure d’apporter ce soutien substantiel à la reprise des petites entreprises en République de Macédoine du Nord. Notre coopération fructueuse a été renforcée par la visite du Premier ministre Zaev et du ministre des finances Besimi au siège de la BEI en début d’année. Ce prêt témoigne des efforts que nous déployons pour faciliter la transition du pays vers une économie plus forte, plus compétitive et durable, intégrée sur les marchés régionaux et européens. Nous sommes convaincus que nous renforcerons encore notre soutien à l’investissement en faveur de la Macédoine du Nord. »

Kire Naumov, PDG de la Banque de développement de Macédoine du Nord : « Je me réjouis de constater que la collaboration entre la BEI et la Banque de développement est à la fois stratégique et fructueuse. Au cours des 13 dernières années, nous avons mis en œuvre cinq contrats de financement et nous introduisons actuellement le sixième, apportant ainsi au total 550 millions d’EUR à l’appui du développement économique de la Macédoine du Nord. Au cours de la période à venir, où nous nous concentrerons sur la reprise économique et l’accélération de la croissance, il est essentiel que nous utilisions le potentiel de croissance, de développement et d’adaptation des entreprises. Pour ce faire, un partenariat solide entre les entreprises et les institutions financières est nécessaire. En tant que banque de développement, nous continuerons à suivre de près les besoins du secteur privé et nous nous efforcerons de fournir un portefeuille de produits et de services permettant aux entreprises de tirer pleinement parti de leur potentiel. Grâce à ces 100 millions d’EUR d’investissement, nous prévoyons d’apporter un soutien financier à au moins 300 projets menés par des petites et moyennes entreprises nationales. »

Fatmir Besimi, ministre des finances de la Macédoine du Nord : « Nous avons signé aujourd’hui avec la Banque européenne d’investissement des accords d’une importance cruciale portant sur une ligne de crédit d’un montant de 100 millions d’EUR destinée aux petites et moyennes entreprises de la République de Macédoine du Nord. En d’autres termes, nous nous sommes mis d’accord sur un important apport de liquidités axé sur la reprise à la suite des effets de la pandémie de COVID-19. Ces fonds seront synonymes de création d’emplois et de nouveaux investissements, ce qui stimulera l’activité économique et accélérera la croissance. En tant que gouvernement, nous sommes déterminés à continuer à stimuler la relance budgétaire jusqu’à ce que l’économie se remette sur les rails. Les lignes de crédit que la BEI a précédemment mises à disposition par l’intermédiaire de la Banque de développement ont réellement porté leurs fruits. Ces cinq lignes de crédit, d’un montant de 450 millions d’EUR, ont été pleinement déployées, soutenant 2 090 projets d’entreprises dans les domaines de la production, des services, de la construction, du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration, des transports, de la santé et de l’éducation. Environ 75 % des fonds ont été affectés à des investissements, ce qui a permis de créer plus de 8 000 emplois. »

David Geer, ambassadeur et chef de la délégation de l’UE en Macédoine du Nord : « Au moyen d’un large éventail de mesures de relance et d’aide, l’UE continue d’apporter son soutien aux petites et moyennes entreprises qui sont encore confrontées à de nombreux défis inédits du fait de la pandémie de COVID-19. Cet investissement supplémentaire de 100 millions d’EUR, qui intervient immédiatement après la mise en œuvre du programme de l’UE pour la résilience de 40 millions d’EUR et d’un soutien macrofinancier de 160 millions d’EUR, fournira des liquidités et un appui structurel supplémentaires aux entreprises privées. Les PME contribueront à une reprise économique plus forte et nous permettront de mieux reconstruire ensemble. »

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Macédoine du Nord

La banque de l’UE intervient en Macédoine du Nord depuis 1977. À ce jour, elle y a investi 1 milliard d’EUR, principalement à l’appui des petites et moyennes entreprises et du secteur des transports. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Macédoine du Nord, veuillez consulter la page suivante : https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/north-macedonia/index.htm

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de plus de 8,6 milliards d’EUR. Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans

À propos de l’équipe d’Europe et de la riposte face au COVID-19 dans les Balkans occidentaux

Dans le cadre de la stratégie de l’équipe d’Europe (#TeamEurope), la riposte globale de l’Union européenne à la crise du COVID-19, le Groupe BEI a rapidement mobilisé 5,2 milliards d’EUR en dehors de l’UE, accélérant les financements et l’assistance technique ciblée. En ce qui concerne plus particulièrement les Balkans occidentaux, la BEI a élaboré un train de mesures de soutien immédiat d’un montant de 1,7 milliard d’EUR à l’appui principalement des PME et du secteur de la santé. Le soutien financier total de l’UE en faveur des Balkans occidentaux dépasse 3,3 milliards d’EUR. Pour plus d’informations : https://www.eib.org/press/all/2020-111-eib-group-to-contribute-eur1-7-billion-to-the-eu-s-covid-19-response-package-for-the-western-balkans