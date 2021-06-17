1,4 milliard d’EUR pour les énergies renouvelables

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements pour un montant total de 4,1 milliards d’EUR afin d’accélérer les investissements dans les énergies renouvelables, de soutenir la résilience économique face à la pandémie de COVID-19 en appuyant les investissements du secteur privé, d’améliorer les transports durables et de moderniser des écoles et des logements sociaux.

« Les projets approuvés ce jour mettent en exergue la détermination qu’a la BEI – dans toute l’Europe et partout dans le monde – de débloquer des investissements privés et publics qui répondent aux priorités locales et aux défis mondiaux. Demain, je présenterai aux gouverneurs de la BEI – les ministres de l’économie et des finances de l’UE – un état des lieux des mesures d’urgence déployées par la Banque pour faire face aux défis posés par la pandémie de COVID-19 et de notre soutien solide et grandissant à la transition verte et à l’action pour le climat à travers le monde », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Le Conseil d’administration de la BEI, réuni ce jour en visioconférence, a approuvé de nouveaux financements pour soutenir des investissements à fort impact en Europe et dans le monde entier.

1,4 milliard d’EUR pour les énergies renouvelables

La BEI a approuvé de nouvelles opérations destinées à soutenir la production d’énergie solaire à grande échelle en Espagne, des projets axés sur les énergies renouvelables à petite échelle en Allemagne, des investissements dans les énergies propres et l’efficacité énergétique mis en œuvre par des entreprises en Autriche et l’énergie géothermique en Afrique de l’Est.

Le Conseil d’administration a en outre approuvé de nouveaux financements et un appui technique visant à accroître l’approvisionnement énergétique durable et fiable et à améliorer l’efficacité énergétique dans les écoles, les hôpitaux et les entreprises de toute l’Afrique.

1,2 milliard d’EUR pour renforcer la reprise post-pandémie ainsi que la RDI dans les grandes entreprises

Des banques partenaires locales achemineront des financements accordés par la BEI pour aider les entreprises italiennes, espagnoles et portugaises les plus touchées par la pandémie de COVID-19 à investir, à élargir et à adapter leurs activités en cette période difficile.

La BEI fournira également un financement direct pour intensifier la recherche-développement dans le domaine pharmaceutique afin d’améliorer le traitement des maladies cardiaques et respiratoires et du diabète.

De nouveaux financements de la BEI aideront à renforcer le soutien aux investissements durables et à impact social effectués par des entreprises aux Pays-Bas.

La BEI a accepté d’appuyer de nouveaux investissements en fonds propres à fort impact déployés par un partenaire expérimenté en matière de financement du développement, afin de soutenir les institutions de microfinancement rural travaillant avec des petits exploitants agricoles à faible revenu en Afrique, pour améliorer l’accès – aujourd’hui limité – aux financements dans les régions fragiles, appuyer le développement rural et réduire la pauvreté.

946 millions d’EUR pour transformer le transport ferroviaire et les liaisons maritimes

La BEI a approuvé un projet concernant l’acquisition de nouveau matériel roulant intermodal et de locomotives qui viendra transformer les services logistiques qui remplacent efficacement le transport routier et sont assurés par le plus grand opérateur privé de fret ferroviaire en Espagne et au Portugal.

La BEI a également approuvé l’octroi d’un appui pour de nouveaux trains équipés de systèmes de propulsion à l’hydrogène ou par batteries pour Berlin et Brandebourg, ainsi que pour la réduction de la congestion dans le port polonais de Szczecin, sur la mer Baltique.

Le transport de passagers et de marchandises en Roumanie, reliant la Hongrie aux ports de la mer Noire, bénéficiera également de la modernisation de l’axe ferroviaire Arad-Sighisoara, avec à la clé des vitesses plus élevées et une signalisation plus efficace. Ce projet est soutenu par la BEI au titre d’une initiative d’investissement dans les infrastructures précédemment approuvée.

306 millions d’EUR pour l’éducation, la santé et le logement social

La banque de l’UE a également décidé d’apporter son concours à l’appui de la construction de nouveaux établissements d’enseignement secondaire, de la modernisation et de l’agrandissement d’installations existantes en Alsace, ainsi que de l’amélioration des soins aigus et de longue durée et des services d’assistance à l’autonomie assurés par un système régional de soins de santé aux Pays-Bas.

La BEI soutiendra en outre une nouvelle initiative visant à accroître l’offre de logements sociaux intermédiaires par les coopératives de logement et les autorités municipales dans plusieurs localités en Pologne.

Réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la BEI

Les gouverneurs de la Banque européenne d’investissement, à savoir les ministres de l’économie et des finances de l’Union européenne, qui représentent les actionnaires de la BEI, se réuniront à Luxembourg pour leur assemblée annuelle le 18 juin.

