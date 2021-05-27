700 millions de PLN (environ 157 millions d’EUR) mis à disposition pour des investissements dans le développement durable et la résilience face à la pandémie

Ce dispositif viendra soutenir les villes de moins de 100 000 habitants

En Pologne, les collectivités locales vont pouvoir effectuer des investissements dans les infrastructures urbaines et le transport durable et améliorer leurs installations sanitaires, sociales, éducatives, sportives et récréatives grâce à une nouvelle ligne de crédit que Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) s’apprête à lancer en coopération avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Les villes de taille moyenne, dont la population oscille entre 50 000 et 100 000 habitants, peuvent bénéficier de prêts au titre d’une enveloppe globale de 700 millions de PLN (environ 157 millions d’EUR).

Grâce au dispositif que la BEI et BGK viennent de signer ce jour à Varsovie, les deux banques entendent offrir aux villes de taille moyenne une égalité de chances pour accéder à des financements à des conditions favorables. Les communes de moindre dimension ne bénéficiant généralement pas d’un accès direct aux prêts de la BEI, la nouvelle ligne du programme MUNICIPAL FACILITY & COVID‑19 RESPONSE vient combler cette lacune. Ces prêts seront disponibles auprès de Bank Gospodarstwa Krajowego à compter de la deuxième quinzaine de juin. Ils peuvent couvrir 70 % au maximum du coût d’un projet. La période de remboursement s’étalera sur 25 ans au maximum.

Ces fonds permettront de rétablir l’économie après la pandémie de coronavirus et de financer des projets inscrits dans les plans d’investissement pluriannuels des villes concernées (2020-2024) avec, pour bon nombre d’entre eux, des objectifs de développement durable à la clé. La Pologne, qui fait partie des 193 États membres des Nations Unies, a adopté l’Agenda 2030 du développement durable. Selon le rapport sur les objectifs de développement durable 2020 en Europe, le pays se situe actuellement à la 16e place du classement européen qui mesure le niveau de mise en œuvre des objectifs de développement durable.

« Les prêts de la BEI sont destinés à réaliser divers projets d’aménagement urbain qui vont de la revitalisation de quartiers menacés par la marginalisation socio-économique à la construction de logements intermédiaires, en passant par le développement des systèmes de communication. Les financements destinés au transport durable sont également en plein essor, notamment les bus électriques, les tramways et la modernisation des dépôts », a indiqué Teresa Czerwińska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement qui supervise les opérations en Pologne. « Le nouvel accord, récemment conclu avec BGK, notre partenaire à long terme, permettra aux villes polonaises de taille moyenne de poursuivre leurs investissements verts orientés vers l’avenir alors qu’un effort financier plus important sera consacré à la gestion des conséquences de la pandémie ».

« Les pouvoirs locaux ont besoin de fonds pour réaliser des investissements, notamment à compter de maintenant, où l’atténuation des conséquences de la pandémie est un aspect si important. Un zloty sur trois de l’encours de crédit de notre banque va aux pouvoirs publics locaux. Nous voulons renforcer les activités des pouvoirs locaux dans le domaine du développement durable. Notre accord avec la Banque européenne d’investissement facilitera l’obtention de fonds, notamment en vue de l’adaptation des infrastructures urbaines aux effets des changements climatiques », a déclaré Beata Daszyńska-Muzyczka, présidente de Bank Gospodarstwa Krajowego.

Le premier prêt consenti par BGK et la BEI, sous une forme pilote, a déjà été octroyé à Ostrów Wielkopolski en septembre 2020. Cette ville de 70 000 habitants, située dans l’ouest du pays, a obtenu 110 millions de PLN de financement de la BEI par l’intermédiaire de BGK. Cette somme viendra à l’appui de près de la moitié de ses investissements prévus entre 2020 et 2023, axés sur la croissance durable.

Informations générales

La participation de BGK au financement de l’économie polonaise atteignait 46 milliards de PLN à fin 2020. La banque nationale de promotion économique de Pologne a affecté 13 milliards de PLN au secteur des pouvoirs publics locaux. Les communes investissent ces fonds dans des modes de transport durable, l’amélioration de la sécurité routière, la protection de la nature et la culture.

Depuis plusieurs années, la Banque européenne d’investissement apporte un solide soutien financier aux collectivités locales en Pologne. Au cours des dix dernières années, elle a octroyé plus de 6 milliards d’EUR de prêts directs à près de 40 villes polonaises de plus de 100 000 habitants. La BEI a financé les investissements des pouvoirs publics locaux dans divers secteurs tels que la réhabilitation urbaine, le transport urbain durable, l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets, le logement social, l’éducation et la culture.

Le nouvel instrument financier destiné aux villes de moindre dimension allie les conditions favorables et la souplesse des prêts accordés par la BEI aux connaissances approfondies que détient BGK qui découlent de sa longue tradition de soutien aux villes du pays.

Les deux institutions travaillent actuellement à la mise en place de cet instrument et au lancement de nouvelles initiatives semblables dans d’autres secteurs en Pologne, signe d’une volonté de la part de la BEI et de BGK de sceller, entre elles, une coopération encore plus étroite.