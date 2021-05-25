Au centre des discussions : un modèle de développement visant à atténuer la crise sanitaire, économique et environnementale.

La séance annuelle des banques d’Amérique latine et des Caraïbes, tenue sous la forme d’un événement virtuel, débute le 25 mai pour se terminer le 26 mai.

Le président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Werner Hoyer, et le président de l’Association latino-américaine des institutions pour le financement du développement (ALIDE), Carlos Linares, ont ouvert la 51e Assemblée générale de l’association qui réunit la communauté internationale du financement du développement, des entités publiques, ainsi que le secteur privé.

L’Assemblée générale a pour thème : « Continuité ou changement : quel choix après la triple crise ? ». Les discussions porteront sur les défis et perspectives liés au changement dans trois domaines : i) la révolution numérique dans le secteur bancaire, la transition numérique des PME et la transformation régionale des modèles de production ; ii) l’inclusion financière des femmes et de leurs entreprises ; iii) la promotion d’une reprise durable et verte après la pandémie.

Dans son allocution, Carlos Linares, président de l’ALIDE, a déclaré : « L’Amérique latine et les Caraïbes sont confrontées aux effets de ce qu’on appelle la triple crise – sanitaire, économique et environnementale – et subissent des mutations à tous les niveaux. Dans ce contexte difficile, les banques de développement de la région, en tant qu’instruments de politique financière de leur gouvernement, se réuniront pour discuter d’un nouveau modèle visant à stimuler la reprise en Amérique latine et dans les Caraïbes à partir de leur propre domaine d’action. »

Werner Hoyer, président de la BEI : « Les banques de développement d’Europe et d’Amérique latine doivent unir leurs forces pour promouvoir des investissements qui améliorent la vie des citoyens et créent des richesses de manière durable et inclusive. Les événements comme l’Assemblée générale de l’ALIDE montrent que ce n’est qu’en travaillant main dans la main que nous pourrons relever les défis qui nous attendent. En tant que banque européenne du climat et premier bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets de lutte contre les changements climatiques, la BEI peut jouer un rôle important dans la promotion d’investissements durables à mesure que l’Amérique latine se relève de la pandémie. C’est ce que nous avons l’intention de faire en coopération avec nos partenaires de l’ALIDE. »

L'Assemblée générale de l’ALIDE est l’événement qui réunit le plus grand nombre de banques de développement d’Amérique latine et des Caraïbes. Outre les discussions sur le financement du développement, il est prévu que l’ALIDE élise son nouveau secrétaire général et son comité exécutif.

Les activités de la BEI au sein de l’ALIDE

Depuis qu’elle est devenue membre de l’ALIDE en 2016, la BEI a monté neuf opérations avec des membres actifs de l’association pour un montant total de 865 millions d’EUR et a constitué une importante réserve d’opérations prometteuses. Elle a également signé pour 326 millions d’EUR de prêts intermédiés avec des banques régionales de développement qui sont membres associés de l’ALIDE.

La BEI en Amérique latine

En tant que banque de l’UE, la BEI finance des projets à l’appui de l’économie de la région qui s’inscrivent dans le cadre des grands objectifs de la politique extérieure de l’UE que sont le développement des infrastructures économiques, environnementales et sociales, l’essor du secteur privé ainsi que l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets.

L’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets sont la principale priorité de la BEI en Amérique latine, où les projets soutenus par la Banque mettent l’accent sur l’environnement, et en particulier sur la promotion des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des systèmes de transports publics durables. Les projets d’adaptation aux changements climatiques consistent à moderniser l’infrastructure pour accroître leur résistance face à des conditions météorologiques plus instables et imprévisibles.

La BEI appuie économiquement des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions favorables et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le début de ses opérations dans la région en 1993, la BEI a accordé des financements pour un total de 10,4 milliards d’EUR en faveur de 140 projets dans 14 pays de la région.

La réponse globale de la BEI et de l’équipe d’Europe face à la pandémie de COVID-19

Dans son discours d’ouverture, le président Hoyer a proposé de prévoir des financements d’urgence en coopération avec la Commission européenne, dans le cadre de la réponse opérationnelle de la BEI à l’impact mondial de la pandémie de COVID-19. Il s’agit là d’une composante de la contribution de la BEI à la réponse de l’équipe d’Europe face à la crise résultant de la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre de la réponse de l’équipe d’Europe à la pandémie, la BEI a travaillé en étroite collaboration avec les banques membres de l’ALIDE. Elle va ainsi fournir 350 millions d’EUR à Banco do Nordeste do Brasil (BNB) au Brésil, Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) au Pérou et Nacional Financiera (NAFIN) au Mexique, auxquels viendront s’ajouter 30 millions d’EUR au titre du décaissement accéléré de prêts existants, ainsi que 15 millions d’EUR permettant d’assouplir les critères d’admissibilité (afin d’inclure un appui aux petites entreprises) pour les projets dans la région.