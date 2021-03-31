© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement appuie les entreprises espagnoles qui investissent afin de stimuler la reprise face à la crise économique engendrée par la pandémie de COVID-19.

L’opération relève du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) aide Banco de Sabadell à accroître sa capacité de prêt en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. À cette fin, la BEI octroie un financement de 300 millions d’EUR à la banque espagnole, ce qui lui permettra de mobiliser un total de 600 millions d’EUR au cours des deux prochaines années.

L’opération consiste en une garantie liée au partage des risques au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe, qui permet au Groupe BEI d’accroître son soutien aux investissements qui favorisent la croissance économique, la compétitivité et l’emploi. La BEI accorde cette garantie à Banco de Sabadell S.A., sur un portefeuille existant de prêts à des entreprises, créant ainsi une capacité de financement supplémentaire pour soutenir le tissu entrepreneurial espagnol.

L’accord conclu entre la BEI et Sabadell dans le cadre du FEIS vise plus particulièrement à promouvoir les investissements en facilitant l’accès aux financements pour les PME et les ETI qui constituent l’épine dorsale de l’économie espagnole en termes de croissance et d’emploi.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé de l’activité de la banque de l’UE en Espagne : « Ce type d’opération est essentiel pour protéger le tissu productif européen et permettre aux PME de surmonter les difficultés financières causées par la crise du coronavirus. Nous sommes heureux de renouveler notre collaboration avec Banco de Sabadell grâce à cette garantie soutenue par le Plan d’investissement pour l’Europe, qui permettra de mobiliser des ressources pour continuer à soutenir les PME et les ETI qui, à leur tour, contribueront à la croissance, à la compétitivité et à l’employabilité sur le marché espagnol. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne : « Cet accord entre la BEI et Banco de Sabadell en Espagne, appuyé par le Plan d’investissement pour l’Europe, est un signal important du soutien de l’UE aux PME espagnoles gravement touchées par la crise du coronavirus. Grâce à cet accord, ces entreprises auront accès à des financements supplémentaires, ce qui les aidera à poursuivre leurs activités, à maintenir des emplois et à amorcer la relance. »

Sergio Palavecino, directeur général adjoint de Banco Sabadell : « L’une des missions prioritaires de Sabadell reste clairement celle de subvenir aux besoins de nos entreprises. La mise en œuvre de ce nouvel accord avec la BEI constitue un renforcement clair de cette stratégie, en nous permettant, d’une part, de bénéficier du soutien et de la garantie de l’institution européenne et, d’autre part, de nous engager à mobiliser de nouveaux financements pour accompagner les projets actuels et futurs de nos PME et autres entreprises. »

Informations générales

Réponse de la BEI face à la pandémie de COVID-19

Afin de remédier aux conséquences économiques de cette crise en Europe, et dans le cadre du train de mesures adopté par l’UE à cet effet, le Conseil européen a approuvé le 23 avril 2020 la création, par le Groupe BEI, du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), doté de 25 milliards d’EUR et dont la vocation principale est le soutien aux petites et moyennes entreprises dans l’ensemble de l’UE. Ce fonds devrait permettre de mobiliser jusqu’à 200 milliards d’EUR de financements supplémentaires.

Le Groupe BEI joue un rôle clé dans la lutte directe contre la pandémie de COVID-19 en soutenant les efforts déployés en Europe pour en enrayer la propagation, trouver un traitement pour guérir la maladie et mettre au point un vaccin. À cette fin, la banque de l’Union européenne donne la priorité à tous les investissements liés au secteur de la santé et aux programmes de recherche-développement axés sur ces objectifs. La réserve actuelle d’opérations de la BEI visant à soutenir, dans l’Union européenne, aussi bien les infrastructures sanitaires essentielles que les investissements dans la R-D liée à la santé s’élève à quelque 6 milliards d’EUR. De plus, la BEI et l’Organisation mondiale de la santé ont récemment signé un accord pour accentuer leur coopération et œuvrer ensemble au renforcement des systèmes de santé publique dans les pays les plus vulnérables à la pandémie.

Des informations plus détaillées sur le soutien proposé par la BEI et le FEI sont disponibles sur la page web suivante : https://www.eib.org/fr/about/initiatives/covid-19-response/index.htm.